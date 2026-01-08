Live | Sportlocaties van gemeenten gesloten • vrijdag weer minder treinen

14:28

De gemeenten Tilburg en Breda sluiten alle gemeentelijke sportaccommodaties door de grote hoeveelheid ijs en sneeuw op de daken. De gemeente Breda sluit tot maandagochtend alle locaties en de gemeente Tilburg tot en met vrijdag.

Alleen bij het IJssportcentrum in Tilburg wordt een poging gedaan om het dak sneeuwvrij te maken, omdat de Trappers daar vrijdagavond een thuiswedstrijd hebben. Vrijdagmiddag wordt gekeken of het is gelukt om het dak voldoende sneeuwvrij te maken en of de wedstrijd door kan gaan.

In Tilburg wordt zaterdagochtend opnieuw gekeken of de locaties open kunnen. Het gaat om deze locaties: Sportcomplex Drieburcht, Zwembad Reeshof, Recreatiebad Stappegoor, Ireen Wüst IJsbaan, IJssportcentrum Tilburg, Sporthal de Blaak, Sporthal Dongewijk, Sporthal ’t Ruiven, Sporthal de Roomley, Sportcomplex T-Kwadraat en elf gymzalen.

In Breda blijven deze locaties tot maandagochtend 10.00 gesloten: De Kragt, Gemeentelijk Sportcentrum Breda (De Scharen), Sport & Welzijnsaccommodatie De Drie Linden, Sport & Welzijnsaccommodatie Jeugdland, Sporthal De Doelen, Sporthal De Huif, Sporthal Haagse Beemden, Sporthal Raaimoeren, Kunstschaatsbaan Optisport, Zwembad Sonsbeeck, Zwembad De Wisselaar en twaalf gymzalen.