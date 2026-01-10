Tom de Wal voelt zich ondanks protesten nog steeds welkom in Eindhoven

Tom de Wal heeft zaterdagochtend zo'n honderd mensen op de been gebracht op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Samen met zijn aanhangers deelde hij flyers uit. Opnieuw wordt er gedemonstreerd tegen zijn komst maar De Wal zegt zich nog altijd welkom te voelen in Eindhoven.

Belangenorganisaties Queer040, Eindhoven Pride en de Dolle Mina's protesteren opnieuw tegen zijn komst. Met regenboogvlaggen, toeters en teksten op borden willen de demonstranten zaterdag duidelijk maken dat ze niet zitten te wachten op de omstreden gebedsgenezer. De Wal wil een nieuwe kerk starten in Eindhoven onder de naam 'Goed Nieuws Eindhoven'. Het protest verloopt rustig ziet onze verslaggever ter plaatse. De politie is met een paar agenten aanwezig. De Wal heeft voorgelezen uit de bijbel en een speech voorgedragen. In totaal zijn er zo'n honderd mensen op de been. De aanhangers van De Wal zijn in de meerderheid.

Op de vraag of De Wal zich nog welkom voelt in Eindhoven terwijl er zoveel protesten zijn, is hij duidelijk: "We willen in heel Nederland kerken gaan stichten, overal. We voelen ons hier nog steeds hartstikke welkom." Vrijdag zou De Wal een genezingsdienst houden in Eindhoven. Het hotel waar de bijeenkomst plaats zou vinden, cancelde die bijeenkomst vanwege alle protesten die volgden. De Wal verkaste met zijn dienst vrijdagavond naar de multiculturele kerk Praise Tilburg, maar ook daar bleek de bijeenkomst niet toegestaan omdat een vergunning ontbrak. De Wal zette zijn dienst voort op straat maar werd vervolgens opgepakt door de politie. Vrijdag laat op de avond zei De Wal op zijn Instagram-pagina dat hij weer thuis was.

Omstreden genezings- en bevrijdingsdiensten De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.

Vrijdagavond werd Tom de Wal opgepakt door de politie terwijl een verslaggever van Omroep Brabant met hem sprak. Bekijk hier de beelden:

Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder diensten van de religieuze organisatie van Tom de Wal, je hoort hun ervaringen in de podcast Op hoop van zegen hier: