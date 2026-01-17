Terug naar Brabant na de Dakar Rally: 'Het was prachtig, maar ook heftig'

De Dakar Rally 2026 zit erop. De Brabantse coureurs presteerden wisselvallig: van een verrassende rookie tot een mislukt eindklassement en stofhappen.

Met winst in de proloog en twee etappeoverwinningen zorgde Paul Spierings voor Brabants succes. Toch slaagde de coureur uit Sint-Michielsgestel er niet in zijn einddoel te bereiken: een plek op het podium. "Maar toch ben ik superhappy. We hebben de eindstreep gehaald en zijn een medaille rijker. Het grootste doel is niet gelukt, maar we hebben mooie etappes gewonnen. Ook was het een rally waarin we progressie hebben geboekt. Volgend jaar komen we zeker terug." De grootste verrassing was de tiende plek in het eindklassement voor Marnix Leeuw. Met zijn 20 jaar was hij de jongste coureur van deze Dakar Rally. "Dit is een droom die uitkomt. Deze tiende plek had ik niet verwacht, maar stiekem wel gehoopt." De Eindhovenaar kijkt terug op een leerzaam debuutjaar. "We hebben heel wat meegemaakt. Zo zijn we net niet gebotst met een auto en lag de truck een keer bijna op z’n kop. Er is bij ons nooit een moment van twijfel geweest. Een plan B was er ook niet. Gelukkig is alles goed verlopen, een fantastische ervaring."

Bij de trucks eindigde Egbert Wingens uit Schaijk als dertiende.

"Veel pech, maar ook keiveel lol gehad."

Bij de auto's viel Michiel Becx uit na een botsing met een grote steen. Zijn ploeggenoot Janus van Kasteren eindigde als 46ste bij zijn debuut in de auto. "We hebben veel pech gehad, maar ook keiveel lol", zei hij. Volgend jaar is de Veldhovenaar er weer bij, maar de voormalig Dakar-winnaar in de truck hoopt dan wel dat de regels worden aangepast. "Je moet echt proberen om in het begin al rond de twintigste of dertigste plek te rijden. Als je later start, kan het echt gevaarlijk zijn. Door het stof, maar ook door het snelheidsverschil met andere categorieën." Zijn navigator Marcel Snijders is vooral blij dat ze de finish hebben gehaald. "Toen we aan de rally begonnen, zei ik tegen mijn vrouw dat ik het gevoel had dat we ’m niet zouden uitrijden. Dat is ons wel gelukt en we hebben veel geleerd, bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Alleen hoop ik wel dat we een volgende editie minder pech hebben."



Bij de buggy's werd de ervaren Kees Koolen twaalfde. Debutant Dick van Culenborg reed de Dakar Rally uit, al telde dat na een eerdere crash niet meer mee voor het eindklassement. "Naast die verdrietige dag hebben we vaker pech gehad, maar dat is nou eenmaal de Dakar Rally. Verder was het een rally waarin we geweldige dingen hebben gezien, een heel avontuur."

"De kosten zijn belachelijk hoog."

De Hankenaar denkt dat het bij deze ene deelname blijft. "De deur is niet dicht, maar staat op een kiertje. Het is prachtig en heftig om te doen, maar de kosten zijn belachelijk hoog. Voor dat geld kan ik ook aan vijf andere rally’s meedoen. Ik ga niet alles op alles zetten om per se nog eens mee te doen."

