112-nieuws: Snelweg bij Tilburg nog lang dicht na crash, automobilist zwaargewond • Auto botst tegen een boom in Breda

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

20:09 Snelweg bij Tilburg nog lang dicht na crash, automobilist zwaargewond Een automobilist is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A58 tussen Tilburg-Centrum en Tilburg-Reeshof. De snelweg blijft nog uren dicht in de richting van Breda dicht voor politieonderzoek. Lees verder

18:51 Auto botst tegen een boom in Breda Een auto is dinsdag aan het eind van de middag tegen een boom gebotst in de Rithsestraat in Breda. Door de klap raakte de auto zwaar beschadigd. Lees verder

17:20 Huis in Made beschadigd door explosief, bewoners niet gewond Bij een huis aan de Burgemeester van Campenhoutstraat in Made is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De bewoners waren op dat moment thuis, maar raakten niet gewond. Lees verder

16:30 Ruim anderhalf uur vertraging op de A59 bij Oss Op de A59 tussen Den Bosch en Oss stonden automobilisten dinsdag langdurig in de file. Op het hoogtepunt liep de vertraging richting Oss op tot anderhalf uur. Lees verder

15:46 A50 nog altijd dicht na ongeluk met vrachtwagen Op de A50 tussen Oss en Arnhem staan automobilisten dinsdagavond nog altijd in de file door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Lees verder

15:30 Verwaarloosde Duitse herder in beslag genomen door dierenpolitie De dierenpolitie Oost-Brabant heeft dinsdagochtend een verwaarloosde Duitse herder in beslag genomen in de gemeente Gemert-Bakel. De hond is erg vermagerd. Lees verder

14:12 Twee mensen gewond nadat auto over de kop slaat op A58 Twee mensen zijn dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hun auto meerdere keren over de kop sloeg bij een ongeluk op de A58 richting Breda tussen Sint Annabosch en knooppunt Galder. De linkerrijstrook was een tijd lang dicht. Lees verder

09:58 Rijstrook van de A27 dicht bij Breda door ongeluk Een rijstrook van de A27 vanuit Gorinchem richting Breda is dinsdagochtend even dicht geweest bij Breda-Noord door een ongeluk. Vanaf tien uur is de weg weer helemaal open. Lees verder

06:51 Felle brand in binnenstad Tilburg: bewoner gewond, meerdere huizen ontruimd Een appartement aan de Telefoonstraat in de binnenstad van Tilburg is maandagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Op dat moment was er nog iemand in het appartement aanwezig. Lees verder

06:01 Auto botst op boom in Breda, bestuurder met de schrik vrij Een auto botste maandagnacht op een boom naast de Rithsestraat in Breda. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het mis kon gaan op de Rithsestraat wordt onderzocht. Lees verder

05:48 Auto botst op boom bij Helvoirt, verpakkingen van drugs en alcohol gevonden Een automobilist is maandagavond gewond geraakt op de N65 bij Helvoirt. Hij raakte daar rond kwart voor twaalf van de weg en botste met de auto op een boom. Het slachtoffer liep onder meer hoofdletsel op en is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Lees verder