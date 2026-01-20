Advertentie
112-nieuws: Snelweg bij Tilburg nog lang dicht na crash, automobilist zwaargewond • Auto botst tegen een boom in Breda
Vandaag om 20:09
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
20:09
Snelweg bij Tilburg nog lang dicht na crash, automobilist zwaargewond
Een automobilist is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A58 tussen Tilburg-Centrum en Tilburg-Reeshof. De snelweg blijft nog uren dicht in de richting van Breda dicht voor politieonderzoek.
18:51
Auto botst tegen een boom in Breda
Een auto is dinsdag aan het eind van de middag tegen een boom gebotst in de Rithsestraat in Breda. Door de klap raakte de auto zwaar beschadigd.
17:20
Huis in Made beschadigd door explosief, bewoners niet gewond
Bij een huis aan de Burgemeester van Campenhoutstraat in Made is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan. De bewoners waren op dat moment thuis, maar raakten niet gewond.
16:30
Ruim anderhalf uur vertraging op de A59 bij Oss
Op de A59 tussen Den Bosch en Oss stonden automobilisten dinsdag langdurig in de file. Op het hoogtepunt liep de vertraging richting Oss op tot anderhalf uur.
15:46
A50 nog altijd dicht na ongeluk met vrachtwagen
Op de A50 tussen Oss en Arnhem staan automobilisten dinsdagavond nog altijd in de file door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht.
15:30
Verwaarloosde Duitse herder in beslag genomen door dierenpolitie
De dierenpolitie Oost-Brabant heeft dinsdagochtend een verwaarloosde Duitse herder in beslag genomen in de gemeente Gemert-Bakel. De hond is erg vermagerd.
14:12
Twee mensen gewond nadat auto over de kop slaat op A58
Twee mensen zijn dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hun auto meerdere keren over de kop sloeg bij een ongeluk op de A58 richting Breda tussen Sint Annabosch en knooppunt Galder. De linkerrijstrook was een tijd lang dicht.
09:58
Rijstrook van de A27 dicht bij Breda door ongeluk
Een rijstrook van de A27 vanuit Gorinchem richting Breda is dinsdagochtend even dicht geweest bij Breda-Noord door een ongeluk. Vanaf tien uur is de weg weer helemaal open.
06:51
Felle brand in binnenstad Tilburg: bewoner gewond, meerdere huizen ontruimd
Een appartement aan de Telefoonstraat in de binnenstad van Tilburg is maandagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt. Op dat moment was er nog iemand in het appartement aanwezig.
06:01
Auto botst op boom in Breda, bestuurder met de schrik vrij
Een auto botste maandagnacht op een boom naast de Rithsestraat in Breda. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het mis kon gaan op de Rithsestraat wordt onderzocht.
05:48
Auto botst op boom bij Helvoirt, verpakkingen van drugs en alcohol gevonden
Een automobilist is maandagavond gewond geraakt op de N65 bij Helvoirt. Hij raakte daar rond kwart voor twaalf van de weg en botste met de auto op een boom. Het slachtoffer liep onder meer hoofdletsel op en is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.
05:31
Buren midden in de nacht hun huis uit om explosie bij game-winkel in Uden
Bij de Player2 Geek & Gamestore aan de Sacramentsweg in Uden is maandagnacht ingebroken. Rond halfdrie 's nachts werd met een explosief een winkelruit vernield. Wat er precies is buitgemaakt, is nog niet bekendgemaakt.
