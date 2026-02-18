Druk maar beheersbaar: zo verliep carnaval in de grote steden

Carnaval in de grote Brabantse steden zou dit jaar rustig zijn verlopen. Dat laten de gemeenten Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven weten. Ze spreken van een geslaagd feest, met vooral in het weekend veel bezoekers.

Silke Bertens Geschreven door

Oeteldonk

"Door de winterse weersinvloeden en een NS-storing was het, met naar schatting in totaal zo’n 350.000 bezoekers, iets rustiger dan in andere jaren", laat de gemeente Den Bosch weten. De gemeente zegt erg tevreden te zijn over hoe carnaval in Oeteldonk is verlopen. "Het waren mooie dagen, gemoedelijk en in een goede sfeer, met blije Oeteldonkers. Oeteldonk heeft laten zien hoe we op een saamhorige manier samenleven in onze gemeente. Elke dag was het gezellig druk en nergens té druk." In totaal waren er in Den Bosch dus ongeveer 350.000 bezoekers, van wie zo’n 250.000 op vrijdag, zaterdag en zondag naar de stad kwamen. Door de kou, beetje sneeuw en een NS-storing was het iets rustiger dan in andere jaren. Bij de EHBO posten zijn 366 mensen geholpen. Kielegat

Ook in Breda was het volgens de gemeente druk. Dankzij samenwerking met horeca en organisatoren bleef het feest goed beheersbaar. "Door het koude en slechte weer zagen we dit jaar dat bezoekers zich regelmatig verplaatsten van de pleinen naar cafés en overdekte podia."