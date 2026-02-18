Druk maar beheersbaar: zo verliep carnaval in de grote steden
Carnaval in de grote Brabantse steden zou dit jaar rustig zijn verlopen. Dat laten de gemeenten Den Bosch, Breda, Tilburg en Eindhoven weten. Ze spreken van een geslaagd feest, met vooral in het weekend veel bezoekers.
Oeteldonk
"Door de winterse weersinvloeden en een NS-storing was het, met naar schatting in totaal zo’n 350.000 bezoekers, iets rustiger dan in andere jaren", laat de gemeente Den Bosch weten.
De gemeente zegt erg tevreden te zijn over hoe carnaval in Oeteldonk is verlopen. "Het waren mooie dagen, gemoedelijk en in een goede sfeer, met blije Oeteldonkers. Oeteldonk heeft laten zien hoe we op een saamhorige manier samenleven in onze gemeente. Elke dag was het gezellig druk en nergens té druk."
In totaal waren er in Den Bosch dus ongeveer 350.000 bezoekers, van wie zo’n 250.000 op vrijdag, zaterdag en zondag naar de stad kwamen. Door de kou, beetje sneeuw en een NS-storing was het iets rustiger dan in andere jaren. Bij de EHBO posten zijn 366 mensen geholpen.
Kielegat
Ook in Breda was het volgens de gemeente druk. Dankzij samenwerking met horeca en organisatoren bleef het feest goed beheersbaar. "Door het koude en slechte weer zagen we dit jaar dat bezoekers zich regelmatig verplaatsten van de pleinen naar cafés en overdekte podia."
Halverwege zaterdagmiddag riep de gemeente op om niet meer naar de binnenstad te komen. De Havermarkt en de Haven waren toen tijdelijk afgesloten. Later op de avond nam de drukte af en was de stad weer bereikbaar. De EHBO spreekt van een intensieve avond, met meerdere gevallen van onderkoeling en alcoholvergiftiging.
Kruikenstad
Ook in Tilburg was het erg druk, met name van vrijdag tot en met zondag. "Maandag en dinsdag waren iets minder druk als gevolg van het slechte weer." De gemeente zegt dat het feest mede dankzij ervaring met de Tilburgse Kermis in goede banen is geleid.
Op het Piusplein was het op sommige momenten erg druk. Daar zijn meerdere minderjarigen geweigerd; volwassenen hadden wel toegang. De gemeente laat weten dat iedereen welkom is, maar dat pleineigenaren bij extreme drukte zelf bepalen wie zij toelaten.
Lampegat
Ook het carnaval in Eindhoven is dit jaar goed verlopen, laat de gemeente weten. "Verschillende tenten en horecazaken in het centrum zaten alle dagen gezellig vol, maar de traditionele carnavalszaterdag met de optocht was de drukste dag." Langs de route stonden volgens de gemeente rijen dik publiek.
In Lampegat werd in het weekend wel gewaarschuwd voor zakkenrollers. De dieven zouden het vooral hebben gemunt op telefoons. De politie adviseerde om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen en je telefoon of portemonnee niet in je achterzak te stoppen.
Enorme troep
Hoewel het feest relatief rustig verliep, hadden schoonmakers van de NS het druk. “Mensen laten wel eens een kunstarm liggen of een kruk. We komen ook vieze dingen tegen, zoals ontlasting op stoelen en braaksel dat overal ligt”, vertelde medewerkster Desiree Manquine eerder aan Omroep Brabant. Ook werden condooms van tafels opgeraapt.
De NS vervoerde het afgelopen weekend ongeveer 200.000 mensen van en naar de carnavalssteden. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Wel bleef er meer afval achter: circa 10.000 vuilniszakken, tegenover 6000 tot 8000 vorig jaar.
Breda was het populairst onder treinreizigers tijdens carnaval. Op zaterdag reisden er zo’n 20 procent meer mensen naar Breda dan vorig jaar, en ook op zondag was het iets drukker. Naar Den Bosch en Eindhoven reisden juist minder mensen, al was Eindhoven op zaterdag nog steeds de drukste carnavalsstad voor treinreizigers.