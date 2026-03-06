Dit zijn de meest bizarre verstopplekken voor drugs

Een tuinkabouter van top tot teen gemaakt van MDMA en een rouwauto vol met drugs. In Brabant komt de politie soms de meest creatieve verstopplekken tegen. De vondst van bijna twaalf kilo ketamine in dichtgelijmde poppen bij Vlijmen is dan ook geen uitzondering. We hebben voor jou een paar bijzondere plekken op een rij gezet.

De politie ontdekte bijna twaalf kilo ketamine in de poppen en een medicijnbal. Ze vielen op omdat ze 'verdacht dichtgelijmd' waren. Tijdens onderzoek op het politiebureau bleek dat ze gevuld waren met drugs, zo meldde de politie vrijdag op Instagram. Dit is zeker niet de eerste keer dat de politie een opvallend beeld tegen kwam. In 2024 dook in Hank een tuinkabouter op van twee kilo, die de politie eerst voor een gewone stenen kabouter aanzag. Pas na een drugstest bleek dat het beeldje volledig uit MDMA bestond. Het kaboutertje haalde het wereldnieuws en werd op sociale media overal gedeeld. Vervoersmiddelen vol verrassingen

Auto’s blijken populaire creatieve verstopplekken. In 2023 vervoerde een rouwauto in Berkel-Enschot 675 kilo grondstoffen voor amfetamine. De politie kwam de auto op het spoor omdat hij opvallend zwaar was en ontdekte dat hij dienstdeed als rijdend pakhuis voor de drugs. Oude autodeuren hebben ook gediend als een verstopplek: in februari 2017 werd 51 kilo cocaïne gevonden in containers met oude autoportieren onderweg naar Brabant.

Ook werden in 2024 zakjes drugs gevonden in het interieurlicht van een auto in Eindhoven. Wat eruitzag als een gewoon lampje in het dak bleek een geheime ruimte te zijn, waarin iemand tientallen zakjes amfetamine en cocaïne had verstopt.

In de ruimte achter de lamp waren harddrugs verstopt (foto: politie).

Bij familie thuis

Soms zijn de creatieve verstopplekken van drugs dichterbij dan je denkt. In 2017 werd bij een van de verdachten van internationale drugshandel een schuurtje van zijn oma doorzocht, waar meer dan 63.000 xtc-pillen verstopt lagen. De verdachte probeerde zo de politie te slim af te zijn, maar zijn voorraad drugs werd alsnog in beslag genomen. Waar je het niet verwacht

Creativiteit kent geen grenzen. Dat bleek opnieuw in 2025 in Best toen een dealer op heterdaad werd betrapt met bolletjes cocaïne en heroïne verstopt in een holle adapter van een oplader. Hoe goed hij de drugs ook probeerde te verbergen, de politie wist de kleine lading te vinden. Niet alle verstopplekken zijn klein of knus. Zo probeerde iemand in 2024 het slim te spelen met een enorme lading van 3.200 kilo crystal meth in Oosterhout, met een straatwaarde van 22,4 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in zakken gewone grond uit Mexico, bestemd voor een bedrijf in Den Hout. Pas nadat de lading werd vernietigd vanwege vervuiling met koper en PFAS, kwam de vangst aan het licht.

Het Mexicaanse zand waarin de methamfetamine was verstopt (foto: Openbaar Ministerie).