112-nieuws: Zoekactie met helikopters: politie zocht naar verdachte in zedenzaak • Steekpartij Eindhoven: slachtoffer (23) had afgesproken met verdachte

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.

10:15 Zoekactie met helikopters: politie zocht naar verdachte in zedenzaak De grote zoekactie maandagmiddag in Sprang-Capelle en Waalwijk met politiehelikopters heeft niets opgeleverd. De politie zocht een auto waarvan de eigenaar gezocht wordt vanwege een zedenzaak. Lees verder

09:59 Steekpartij Eindhoven: slachtoffer (23) had afgesproken met verdachte De man die maandagavond werd neergestoken op de Quinten Matsyslaan in Eindhoven is een 23-jarige inwoner van die stad. Het slachtoffer had voorafgaand aan de steekpartij met de verdachte afgesproken. Dat meldt de politie dinsdagochtend. Lees verder

05:51 Brommobiel brandt uit in Breda, vermoedelijk technisch mankement Een brommobiel is maandagnacht uitgebrand aan de Lunetstraat in Breda. Vermoedelijk was er sprake van een technisch probleem. Lees verder

05:40 Dronken automobilist veroorzaakt met crash ravage op turborotonde Eindhoven Een dronken automobilist heeft maandagavond een ravage aangericht op de rotonde ‘Berenkuil’ in Eindhoven. Die verbindt de Insulindelaan met de Eisenhowerlaan. De jongeman ramde met de auto een verkeerslicht. Hij probeerde daarna door te rijden. Toen dit niet lukte, omdat het voorwiel van de auto was afgebroken, rende de jongen weg. Lees verder