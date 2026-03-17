112-nieuws: Motorrijder om het leven gekomen bij ongeluk in Valkenswaard • A59 tussen Den Bosch en Hooipolder dicht door ongeluk

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

20:46 Motorrijder om het leven gekomen bij ongeluk in Valkenswaard Op de Dommelseweg in Valkenswaard is dinsdagavond een motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder reed tegen een boom en overleed ter plekke. Lees verder

19:43 A59 tussen Den Bosch en Hooipolder dicht door ongeluk De A59 tussen Den Bosch en knooppunt Hooipolder is dicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg is helemaal afgesloten tussen Waalwijk en Waalwijk-Centrum door een ongeluk. Lees verder

19:35 Met 180 km/u over de weg bij Maren-Kessel: rijbewijs kwijt Een man reed dinsdag zo hard in Maren-Kessel dat hij zijn rijbewijs moet inleveren. Agenten kwamen hem tegen op de Wildse Dijk. Hij reed daar met 180 kilometer per uur. Na correctie bleek hij 94 kilometer per uur te hard te hebben gereden. Lees verder

17:32 Ongeluk tussen vrachtwagen en voetganger met rollator in Steenbergen Op de Lindenburghlaan in Steenbergen is dinsdagavond een voetganger met een rollator aangereden door een vrachtwagen. Lees verder

17:05 Camera bij beschoten huis waar eerder ook aanslag met brandbom was Het huis in Drunen dat zondagnacht werd beschoten, is beveiligd met een camera. Dat zegt de gemeente Heusden. Rond halfdrie werd er op het huis geschoten. Op straat werden acht hulzen gevonden. In januari werd er ook al een brandbom naar het huis gegooid. Lees verder

16:00 Bumperklever kiest verkeerde auto in Oss: blijkt onopvallende politieauto Een automobilist koos dinsdag in Oss de verkeerde auto om achter te bumperkleven. Het bleek een onopvallende politieauto te zijn. Dat was niet het enige wat er mis was, schrijft de verkeerspolitie Oost-Brabant op Instagram. Lees verder

14:17 Achtervolging vanaf Hazeldonk over A16 en A27: twee verdachten aangehouden Twee mannen zijn dinsdagnacht aangehouden na een gevaarlijke achtervolging vanaf grensovergang Hazeldonk over de A16 en A27. De achtervolging begon vermoedelijk omdat de bestuurder van de auto een openstaande gevangenisstraf had. De mannen negeerden een stopteken van de politie. Dat leidde tot de achtervolging. Lees verder

14:13 Vrouw bekneld nadat drie auto's botsen in Eindhoven Een vrouw is dinsdagmiddag bekneld komen zitten in haar auto bij een botsing op een kruispunt in Eindhoven. Ze raakte bij het ongeluk gewond. Het slachtoffer kwam met haar auto in botsing met een bestelbusje en een taxi. Lees verder

14:05 Auto's botsen op elkaar op kruising in Breda Twee auto’s zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst op een kruispunt in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Konijnenberg met de Riethil. Lees verder

11:30 Illegaal cryptobedrijf in Waspik ontdekt bij grote controle In een loods op een bedrijventerrein in Waspik is onlangs een illegaal cryptobedrijf ontdekt. Voor het zogenoemde mijnen van cryptomunten werd illegaal stroom afgetapt. De ‘cryptomijn’ werd ontdekt tijdens een grote gezamenlijke controle in de regio. Daarbij werden ook andere overtredingen ontdekt. Lees verder

11:28 Motor gaat in vlammen op in Roosendaal, omstander probeert vuur te blussen Een motor is dinsdagochtend in vlammen opgegaan aan de Philipslaan in Roosendaal. De brandweer én een omstander probeerden de motor te redden, maar beide pogingen bleken vergeefs. Lees verder

10:21 Vrachtwagen van de weg op de A58 bij Roosendaal: 'Een complexe berging' Een vrachtwagen is maandagnacht van de weg geraakt op de A58 bij Roosendaal. De vrachtauto eindigde in een sloot naast de berm. Daar staat de vrachtwagen dinsdagochtend nog steeds. Waarschijnlijk duurt de berging tot halverwege de middag, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Lees verder

07:25 Agenten vinden loslopende hond in Eindhoven Agenten hebben maandagnacht een loslopende hond gevonden op de Hurksestraat in Eindhoven. Lees verder