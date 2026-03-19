Bijzondere prestatie in Oisterwijk • De stemming na de stemming

16:33

Stefanie Vulders werd donderdag wakker als nieuw raadslid in de gemeente Oisterwijk. Met haar partij WIJ! Oisterwijk behaalde ze één zetel. Het bijzondere hieraan? Het is de enige partij in Nederland die volledig uit vrouwen bestaat die een zetel heeft weten te bemachtigen.

"Een unicum", reageert Vulders donderdagmiddag. "Ik ben vooral blij dat we voet aan de grond hebben gekregen. Nu gaat het echte werk beginnen." Het was geen bewuste keuze van Vulders om een kieslijst te hebben met louter vrouwen. "Dat had ik niet vooraf bedacht, maar de vrouwen die ik benaderde zeiden volmondig ja. Blijkbaar moest het zo zijn. Het voelde direct goed."

"Het vertrouwen in de politiek is laag en de toestand in de wereld helpt daar niet bij. Blijkbaar spreekt het vrouwelijke aan in Oisterwijk", gaat Vulders verder. "Het vrouwelijke perspectief spreekt aan. De balans tussen mannen en vrouwen moet ook meer gelijk komen, maar het betekent niet dat mannen niet welkom zijn bij ons."

Nu Vulders met WIJ! Oisterwijk een voet tussen de deur heeft gekregen in de Oisterwijkse politiek, weet ze waar ze aan wil gaan werken. "Het politieke systeem moet veranderen. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen." Met als het aan Vulders ligt dus meer vrouwelijke inbreng.