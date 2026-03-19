Bijzondere prestatie in Oisterwijk • De stemming na de stemming
Het is de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. In dit liveblog kun je alles teruglezen over het de uitslagen, opkomstcijfers en politieke veranderingen in de Brabantse gemeentes.
In vier jaar tijd van beginner naar grootste: het geheim van VOTE
VOTE is in Valkenswaard de grootste partij geworden met zeven zetels. Vier jaar geleden deed de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en haalde als nieuwkomer meteen vier zetels. De afgelopen periode zat VOTE in de coalitie, wat de kiezers goed beviel. Lijsttrekker en wethouder Rens Pijnenburg (26): "Het is een fantastische uitslag natuurlijk."
Vulders heeft eindelijk een voet tussen de deur in Oisterwijk
Stefanie Vulders werd donderdag wakker als nieuw raadslid in de gemeente Oisterwijk. Met haar partij WIJ! Oisterwijk behaalde ze één zetel. Het bijzondere hieraan? Het is de enige partij in Nederland die volledig uit vrouwen bestaat die een zetel heeft weten te bemachtigen.
"Een unicum", reageert Vulders donderdagmiddag. "Ik ben vooral blij dat we voet aan de grond hebben gekregen. Nu gaat het echte werk beginnen." Het was geen bewuste keuze van Vulders om een kieslijst te hebben met louter vrouwen. "Dat had ik niet vooraf bedacht, maar de vrouwen die ik benaderde zeiden volmondig ja. Blijkbaar moest het zo zijn. Het voelde direct goed."
"Het vertrouwen in de politiek is laag en de toestand in de wereld helpt daar niet bij. Blijkbaar spreekt het vrouwelijke aan in Oisterwijk", gaat Vulders verder. "Het vrouwelijke perspectief spreekt aan. De balans tussen mannen en vrouwen moet ook meer gelijk komen, maar het betekent niet dat mannen niet welkom zijn bij ons."
Nu Vulders met WIJ! Oisterwijk een voet tussen de deur heeft gekregen in de Oisterwijkse politiek, weet ze waar ze aan wil gaan werken. "Het politieke systeem moet veranderen. Er moet een nieuwe bestuurscultuur komen." Met als het aan Vulders ligt dus meer vrouwelijke inbreng.
Dit is waarom lokale partijen zo goed scoren
Slechts één partij in Nederland die volledig uit vrouwen bestaat, heeft genoeg stemmen binnengekregen voor een zetel. Het gaat om WIJ! Oisterwijk, die 695 stemmen kreeg.
Uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van Stem op een Vrouw bleek eerder al dat er, zonder partijen met minder dan vijf kandidaten mee te tellen, vier partijen zijn die volledig uit vrouwen bestaan. Er zijn overigens 95 partijen met alleen mannelijke kandidaten.
De andere partijen zijn ELLECT (Amsterdam), Partij voor de Rechtsstaat (Amsterdam) en JOU, Lijst Verkoelen (Rotterdam). De twee Amsterdamse partijen kregen respectievelijk 266 en 202 stemmen en JOU, Lijst Verkoelen (Rotterdam) kreeg 2375 stemmen.
De exitpoll in Tilburg was goed mis
Wie woensdagavond de verkiezingen in Tilburg volgde, dacht tot pak hem beet half twaalf dat GroenLinks-PvdA de verkiezingen had gewonnen en dat de politieke verhoudingen vrijwel gelijk waren gebleven. Degenen die een kwartiertje langer wakker bleven, zagen een compleet ander beeld.
In de breedte klopten de uitslagen voor het overgrote deel, maar bij GroenLinks-PvdA zat die er twee zetels naast en werd die partij niet de grootste, maar ging de zege naar Hans Smolders van LST. “Het is jammer dat we die nek-aan-nekrace niet goed voorspeld hebben”, zegt onderzoeker Rick van Well van Avans Hogeschool.
LPF na 20 jaar uit de Eindhovense raad: 'Het is over en uit'
Rudy Reker (82) zat twintig jaar voor Lijst Pim Fortuyn (LPF) in de Eindhovense raad. De partij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen geen zetel, waarmee er een einde is gekomen aan het tijdperk van de partij én haar lijsttrekker. "Het is over en uit, de partij verdwijnt uit het beeld."
Partijen moeten campagneborden binnen week weghalen in Tilburg
De verkiezingen zijn achter de rug, maar hoe zit het met de campagneborden? Partijen moeten die borden zelf weghalen. Dat blijkt uit een rondgang langs onder meer Tilburg.
In Tilburg moet dit binnen een week gebeuren. Partijen in Tilburg die verzaken de borden weg te halen, worden daarop aangesproken; daarna kan een boete volgen. "Maar dat heb ik nog niet meegemaakt", aldus een gemeentewoordvoerder.
Rob Jetten gaat abseilen door hogere opkomstcijfer
Premier Rob Jetten kan gaan abseilen samen met de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. Eerder beloofden de Udenaar en de burgemeester dat zij gaan abseilen van de Euromast als het opkomstcijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen hoger ligt dan in 2022. Van alle kiesgerechtigden heeft woensdag 53,7 procent een stem uitgebracht. Dat is hoger dan in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde. Wanneer de twee gaan abseilen van de Euromast is niet duidelijk.
Lijsttrekker FVD in Meierijstad had vier zetels niet verwacht
De lijsttrekker van Forum voor Democratie in Meierijstad, Jozef Minkels, had de vier zetels die de partij behaald heeft niet verwacht. "Twee of drie zetels hadden we wel verwacht, maar vier is boven verwachting", zegt hij. Veel stemmen lijken uit Schijndel te komen. De lijsttrekker denkt dat dat komt, omdat de top vier van de partij uit het dorp komt. Minkels kijkt uit naar de gesprekken met LOKAAL, de lokale partij die de grootste in Meierijstad is geworden. "Ik denk wel dat we raakvlakken hebben en er samen uit kunnen komen."
Lijst Smolders wil plek in college
Lijst Smolders is met 8 zetels de grootste geworden in Tilburg, een stijging van 2 zetels ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. "Dat wil zeggen dat Tilburg een andere koers wil", zegt lijsttrekker Hans Smolders. "We hebben de laatste jaren een ultralinkse koers gehad, maar wij willen terug naar het midden." De partij heeft nooit in het college gezeten, maar wil nu alles op alles zetten om dat te bereiken. "We gaan onze uiterste best doen om in het college te komen", zegt Smolders.
Roosendaal kiest voor externe informateur
Peter van der Velden is door de Roosendaalse politiek aangewezen als externe informateur. Hij gaat onderzoeken welke partijen samen een stevig en breed gedragen coalitie kunnen vormen.
In Roosendaal hebben na de verkiezingen van woensdagavond vier partijen vijf zetels. Het gaat dan om VLP, Roosendaalse Lijst, GroenLinks-Partij van de Arbeid en en de VVD. Het CDA volgt met vier zetels. Op basis van het aantal stemmen is VLP de grootste partij en mag die in de gesprekken met de informateur het voortouw nemen.
Peter van der Velden is een zeer ervaren bestuurder en (in)formateur. Hij begon op 21-jarige leeftijd als raadslid en werd vervolgens wethouder in Bergen op Zoom. Daarna was Van der Velden burgemeester van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda. Sinds 2017 was hij waarnemend burgemeester in Dordrecht en Leiden. Hij woont in Breda.
Dit is de winst van Forum voor Democratie in Brabant
Forum voor Democratie (FvD) heeft vrijwel in heel Nederland winst geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in onze provincie groeit de uiterst rechtse partij sterk. Hoe groot is de winst van FvD in de Brabantse gemeentes?
BBB pakt geen zetels in Brabant
De BoerBurgerBeweging deed in de gemeenten Tilburg en Maashorst mee met de gemeenteraadsverkiezingen, maar het is de partij niet gelukt om zetels te halen. Daarmee zit de partij nergens in onze provincie in de raad.
'Unicum' dat lokale partij de winst pakt in Helmond
Martijn Rieter is dolblij met de verkiezingswinst van Helder Helmond. Het lijkt erop dat de partij 8 zetels gaat veroveren en daarmee de grootste wordt in de raad met 37 zetels. Dat is volgens hem een unicum. "Misschien dat er ooit in een verder verleden een lokale Helmondse partij heeft gewonnen." Maar tot nu toe waren vooral landelijke partijen zoals GroenLinks, D66 en SP aan de macht in Helmond.
Lijsttrekker Best Anders blij met monsterzege
Rob Snellen van de lokale partij Best Anders voor en door Bestenaren wilde laten zien dat het anders kan in de politiek en die boodschap lijkt te zijn aangekomen bij zijn kiezers. De nieuwe partij ging van nul naar acht zetels en is in één klap de grootste partij. Snellen splitste in mei 2025 af van Jongerenpartij JO, omdat hij het niet eens was met het proces rondom een nieuw azc in Best. "De uitslag voelt goed en we hebben er hard voor gewerkt. We gaan nu kijken hoe we in de korte periode tot de fusie met de gemeente Oirschot kunnen samenwerken met andere partijen", zegt Snellen.
Lokale partij heft zichzelf op na nederlaag
De lokale Bergse politieke partij Lijst Linssen heft zichzelf op, na de verkiezingsnederlaag van woensdagavond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van Bergen op Zoom behaalde de partij amper één procent van het aantal stemmen. Voor partijvoorman en oprichter Ton Linssen is het aanleiding de partij op te heffen. “We zijn rechts ingehaald", zegt hij.
Stemwijzer meer dan 3 miljoen keer ingevuld
De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is in totaal meer dan 3,3 miljoen keer volledig ingevuld. Dat maakt deze editie tot de meest gebruikte lokale stemhulp ooit.
Recordaantal blanco stemmen in Waalwijk
In Waalwijk zijn 239 blanco stemmen uitgebracht. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Toen brachten slechts 47 mensen een blanco stem uit. De initiatiefnemer van Blancostem.nl, Ellen Steijvers, deed een oproep op blanco te stemmen. Volgens haar is er sprake van 'een stille revolutie' in het stemhokje. Steijvers pleit voor een onafhankelijke Ombudsman zonder kaders en wil aanschuiven aan de formatietafel om dit voorstel met de partijen in Waalwijk te bespreken.
Meer blanco stemmen in gemeente Moerdijk
In de gemeente Moerdijk, waarvan het dorp dreigt te worden opgeheven, is meer blanco gestemd dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om 0,5 procent woensdag ten opzichte van 0,2 procent in 2022. Dat komt neer op 87 blanco stemmen dit jaar en 31 blanco stemmen vier jaar geleden.
Een blanco stem betekent dat je wel bent gaan stemmen, maar dat je niets invult op je stembiljet. Het is niet bekend waarom het aantal blanco stemmen is gestegen. De organisatie blancostem.nl had opgeroepen om op deze manier te protesteren tegen het opheffen van het dorp Moerdijk, waar de gemeenteraad eerder voor stemde.
"Ik vind een blanco stem niet per se een stem tegen", aldus burgemeester Aart-Jan Moerkerke. "Dit dossier is zo complex, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan niet weet waarop je moet stemmen. Ik heb sowieso liever dat mensen een blanco stem uitbrengen dan dat ze helemaal niet gaan stemmen."
Wethouder Danny Dingemans, die over de beoogde uitbreiding van het haven- en industriecomplex in Moerdijk gaat, kreeg met zijn VVD de meeste stemmen. De VVD komt met vier zetels in de nieuwe raad, net als Forum voor Democratie dat in Moerdijk voor het eerst meedeed aan de verkiezingen. "De organisatie blancostem.nl heeft op meer plekken opgeroepen niets in te vullen op het stembiljet, maar ik begrijp werkelijk niet wat de positieve bijdrage daarvan is", zegt VVD-lijsttrekker Dingemans. "Met alle respect, maar die paar blanco stemmen maken geen verschil en geen indruk. Ik vind het op geen enkele wijze helpen. Je kunt beter een partij uitzoeken die dicht bij je eigen overtuigingen ligt."
Landelijke opkomst hoger dan vier jaar geleden
Van alle kiesgerechtigden heeft woensdag 53,7 procent een stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst. Dat is hoger dan in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde. In 2022 was het stemmen vanwege corona verdeeld over drie dagen. In 2018 ging 55 procent stemmen. In 2014 ging het om 54 procent.
In Brabant ging 50,7 procent van de kiesgerechtigden gister naar de stembus. In 2022 was dat 47 procent.
Dirk Louter informateur in gemeente Altena
De acht lijsttrekkers van de partijen die hebben meegedaan aan de verkiezingen in de gemeente Altena hebben gevraagd of Dirk Louter als informateur het eerste gedeelte van de coalitievorming wil leiden. Louter is eerder werkzaam geweest in het openbaar bestuur, onder andere als wethouder.
Meer ongeldige stemmen door klein stembiljet
In bijna alle gemeenten waar gestemd kon worden met een kleiner stembiljet, is het percentage ongeldige stemmen gestegen. Dit blijkt uit de gegevens van de ANP Verkiezingsdienst. Zo ging in Den Bosch het percentage ongeldige stemmen van 0,2 in 2022 naar 0,8 procent.
Ook in Boekel is de stijging flink, namelijk van 0,4 procent bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen naar 0,8 procent op woensdag. In gemeente Meierijstad is het aantal ongeldige stemmen gestegen van 0,2 procent naar 0,7 procent.
Nieuwkomer Lokaal Krachtig grote winnaar in Alphen-Chaam
"Het is grandioos en het was een groot feest", blikt Bart Verkooijen, nummer 8 van Lokaal Krachtig, vanochtend terug op de winst. De lokale partij deed voor het eerst mee met de verkiezingen en behaalde maar liefst 42 procent van de stemmen.
"We zijn een samenstelling van drie oude partijen; twee lokale partijen en de oude samenstelling van de VVD. Dat vormt de kracht, denk ik", zegt Verkooijen. De partij wil na de winst de verbindingen tussen de verschillende dorpskernen gaan maken, maar eerst neemt de partij wat rust na de drukke campagneperiode. "Onze lijsttrekker is vanochtend vroeg vertrokken voor vakantie. Even opladen voor de coalitiegesprekken die volgende week starten", lacht Verkooijen.
Dit is waarom er veel op lokale partijen gestemd wordt
Vooral lokale partijen zijn de winnaars geworden van deze verkiezingen. "Lokale partijen zijn altijd al de grootste met de gemeenteraadsverkiezingen, maar dit jaar heeft de opmars nog verder doorgezet", vertelt bestuurskundige Sabine van Zuydam. Dat komt volgens haar, omdat lokale partijen een sterke focus hebben op lokale thema's. "Ze signaleren een probleem, omarmen dat en gaan daarmee naar de kiezer."
Dat is te zien aan het succes van lokale partijen die tegen de opvang van asielzoekers zijn. "Sommige van deze protestpartijen hebben bijna uit het niets gewonnen." Toch wil het niet zeggen dat lokale partijen vaker rechts zijn. "Lokale partijen zijn heel divers van uiterst links tot uiterst rechts", zegt de bestuurskundige.
Wat ook meespeelt in het succes van lokale partijen is volgens Van Zuydam het wantrouwen dat sommige kiezers in de landelijke politiek hebben. "De kiezers die op een lokale partij stemmen zijn vaker wat oudere mensen die wat praktischer opgeleid zijn en juist een lager vertrouwen hebben gekregen in de landelijke politiek. In de lokale partijen hebben ze wel vertrouwen."
Op deze plek gingen de meeste mensen stemmen
In bijna alle Brabantse gemeentes zijn meer mensen gaan stemmen dan vier jaar geleden, maar in Hilvarenbeek hebben dit keer de meeste mensen hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage was met 66,3 procent van de stemgerechtigden het hoogste van Brabant.
In Maashorst was er zelfs een stijging van 12 procent en in Oisterwijk waren er 11,8 procent meer stemmers. Opvallend genoeg is Cranendonck de enige gemeente in Brabant waar het opkomstpercentage is gedaald. In 2022 ging 54,7 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. Dit jaar was dat 51,5 procent.
Nieuwe partijen Moerdijkse raad willen hulp bieden aan inwoners
De twee nieuwe partijen in de gemeenteraad van Moerdijk willen de komende vier jaar de inwoners van het dorp, dat dreigt te verdwijnen, zo goed mogelijk helpen. Forum voor Democratie en de lokale partij Moerdijk Vooruit! denken niet dat het lukt om het opheffen van Moerdijk nog te voorkomen, maar de ruim 1100 inwoners van het dorp moeten volgens hen zo goed mogelijk worden geholpen.
"Als je tegen mensen zegt dat hun huis gaat verdwijnen, moet je zorgen dat er een plan is en dat je voor ze klaarstaat", zegt lijsttrekker Dennis de Jong van Forum voor Democratie, dat met vier zetels in de raad komt. "Misschien moeten ze wel voorrang krijgen bij nieuwbouwwijken. Want het is wel hun woning, hun omgeving die je opheft."
Jack van Dorst van Moerdijk Vooruit!, dat volgens de voorlopige uitslag met drie zetels in de gemeenteraad komt, zegt dat "nog een heel lange weg te gaan is" voordat een definitief besluit valt over Moerdijk. "De inwoners hebben ons nodig. We moeten zorgen dat alles op een zorgvuldige en goede manier wordt uitgewerkt, welke kant het ook op gaat. Het gaat om mensen."
Tevreden en minder tevreden reacties na verkiezingsuitslag
Op het station in Den Bosch reageren reizigers vanochtend verdeeld op de verkiezingsuitslag in hun gemeente. D66 werd daar met 17,9% van de stemmen de grootste gevolgd door GL-PvdA met 16,9% van de stemmen. De VVD eindigt als derde met 5.888 stemmen en 4 zetels, een verlies van 1 zetel.
Een vrouw is tevreden met de verkiezingsuitslag. "Het is wel verwarrend, want ik ben afgelopen weekend pas verhuisd naar Den Bosch dus het is nog een beetje chaos is mijn hoofd. Maar ik ben redelijk tevreden met de uitslag", zegt ze. Een andere vrouw is ondanks de winst van de linkse partijen niet tevreden met de uitslag. "Linkse partijen houden hun belofte niet dus ik ben een beetje teleurgesteld in het systeem", zegt ze. Er zijn ook veel reizigers die de verkiezingsuitslag in de trein nog moeten bekijken.
Onafhankelijk Moerdijk blijft strijden voor toekomst dorp
De lijsttrekker van de lokale partij Onafhankelijk Moerdijk, Arno Fens, had de verkiezingsuitslag in zijn gemeente graag anders gezien. Zijn partij was in november de enige partij in de raad die tegen het verdwijnen van het dorp stemde. Toch moest de partij deze gemeenteraadsverkiezingen een zetel inleveren, maar de partij geeft de strijd niet op. "Groei was niet het doel opzich. Het doel is om er voor de inwoners te zijn. Wij geloven erin dat de inwoners belangrijker zijn dan de uitbreiding van industrie. Wij blijven doorgaan tot de wedstrijd gespeeld is", zegt Fens.
Zoals verwacht hebben de partijen die tegen de opheffing van het dorp zijn winst geboekt in Moerdijk. Zo komt Forum voor Democratie vanuit het niets op vier zetels. Ook de nieuwe partij Moerdijk Vooruit doet met 3 zetels goede zaken. Tegelijkertijd krijgt ook de VVD, de partij die voor het opheffen van het dorp was, vier zetels.
Een hoop politieke aardverschuivingen
Er hebben deze gemeenteraadsverkiezingen grote aardverschuivingen plaatsgevonden in het politieke landschap. Vooral uiterst rechtse partijen die tegen de opvang van asielzoekers zijn, rukten op. Zo kwam in Moerdijk Forum voor Democratie met 4 zetels in de raad. In Steenbergen werd de PVV zelfs bijna de grootste. Ook een aantal lokale partijen die tegen asielopvang zijn, konden op succes rekenen. Voorbeelden zijn Best-Anders voor en door Bestenaren, Lijst Smolders Tilburg en Helder Helmond. Ook JA21 wist in Etten-Leur vier zetels binnen te halen.
In deze analyse van onze politiek verslaggever Rick Lemmens lees je wat dit betekent.
Dit viel op in de verkiezingsnacht
Het was een zenuwslopende nacht voor veel partijen die in spanning moesten afwachten op de uitslagen. Opvallend is dat lokale partijen in veel gemeenten de winnaar zijn geworden. Zo kreeg in Alphen-Chaam de nieuwe partij Lokaal Krachtig bij haar debuut bijna 42 procent van de stemmen. In Tilburg heeft Lijst Smolders de winst gepakt met 8 zetels. De partij heeft net zoveel zetels als GroenLinks-PvdA, maar met het meeste stemmen mag de lokale partij zich de grote winnaar noemen. In gemeente Meierijstad gaat de lokale partij LOKAAL van 5 zetels naar 8 en wordt daarmee verre weg de grootste partij.
