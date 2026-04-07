LIVE | PSV gehuldigd op Stadhuisplein, fans in de hele stad vieren feest

Jerdy Schouten probeert vandaag zoveel mogelijk te genieten van het feestje. "Het is een beetje een dubbel gevoel, maar als ik zie hoe de jongens me opvangen vandaag, daar ben ik enorm blij mee", vertelt hij tijdens de huldiging aan Omroep Brabant.

"Én ik ben er trots op, want dat betekent dat ik iets goed heb gedaan. Ik zeg tegen iedereen: we moeten dit niet voor lief nemen. Iedereen doet alsof het normaal is wij kampioen worden maar dat is het niet. We mogen er heel trots op zijn, we hebben enorm hard gewerkt."

Hij kreeg een lading aan berichten met beterschapswensen. "Dat doet me enorm goed, ook hoe de jongens met me begaan zijn." Op de vraag of de selectie hier volgend jaar weer staat zegt hij: "Ongetwijfeld, daar durf ik een hand op te schudden."