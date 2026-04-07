LIVE | PSV gehuldigd op Stadhuisplein, fans in de hele stad vieren feest

De voetballers van PSV zijn dinsdag gehuldigd in het centrum van Eindhoven vanwege hun derde landstitel op rij. Op de platte kar maakte de selectie van coach Peter Bosz een ereronde door de stad. Aan het eind van de middag kwamen de spelers aan bij het stadhuis waar ze op het bordes werden toegejuicht door een grote menigte.
Ook de PSV'ers achter de schermen gaan genieten van een biertje
Het Stadhuisplein loopt zoetjesaan leeg
De huldiging zit erop
Samen met de supporters zongen de spelers de longen uit het lijf en werd het één groot feest op het Stadhuisplein. Ook op de andere pleinen en op Stratumseind keken en feestten PSV-fans mee. Als het aan Peter Bosz ligt komt er zeker nog een vierde kampioenschap op rij bij: "Ik zou het liefst zeggen: tot volgend jaar", riep hij.
Trotse Jerdy Schouten is blij met zijn teamgenoten
Jerdy Schouten probeert vandaag zoveel mogelijk te genieten van het feestje. "Het is een beetje een dubbel gevoel, maar als ik zie hoe de jongens me opvangen vandaag, daar ben ik enorm blij mee", vertelt hij tijdens de huldiging aan Omroep Brabant.
"Én ik ben er trots op, want dat betekent dat ik iets goed heb gedaan. Ik zeg tegen iedereen: we moeten dit niet voor lief nemen. Iedereen doet alsof het normaal is wij kampioen worden maar dat is het niet. We mogen er heel trots op zijn, we hebben enorm hard gewerkt."
Hij kreeg een lading aan berichten met beterschapswensen. "Dat doet me enorm goed, ook hoe de jongens met me begaan zijn." Op de vraag of de selectie hier volgend jaar weer staat zegt hij: "Ongetwijfeld, daar durf ik een hand op te schudden."
Pot vuurwerk valt om in centrum
Nadat vorig jaar mensen brandwonden opliepen door het afsteken van vuurwerk in de enorme menigte werd er voor dit jaar een vuurwerkverbod afgekondigd. Om te voorkomen dat er stiekem vuurwerk mee de pleinen op werd genomen, was er ook een tassenverbod. De beveiliging zou daar bij de ingang streng op controleren.
Toch ging het vanavond mis op de Rechtestraat. Daar werd in de menigte een pot vuurwerk aangestoken. Die viel om en schoot recht de menigte in. Dat leidde tot paniek.
Een man raakte lichtgewond aan zijn been. "Ik zag hem omvallen en rende een winkel binnen, maar mijn been werd geraakt. Mijn oren piepen nog", vertelt de man. “Ik heb geen pijn, maar dat komt door de alcohol.”
"Mijn shirt is naar de klote door dat vuurwerk", zegt een dame met een gat in haar PSV-shirt. "Welke idioot doet zoiets", vraagt een ander zich af. "Hoe komt zo'n groot ding hier ook."
Spelers worden één voor één bordes weer opgeroepen
De spelers en staf verdwenen weer even van het bordes en worden onder luid gejuich één voor één teruggeroepen door Jordy Graat, (veld)speaker van PSV.
100.000 supporters op de been
Eindhoven was voorbereid op 100.000 supporters. Volgens een woordvoerster van burgemeester Dijsselbloem is het exacte aantal nog niet bekend, "maar daar lijkt het wel op".
Na het verschijnen van de spelers scandeert de menigte 'kampioenen'.
De spelers komen tevoorschijn op het bordes van het stadhuis voor de huldiging. Het Stadhuisplein ontploft, het feest barst los.
Tijdens de huldiging is het afsteken van fakkels en vuurwerk verboden maar daar is weinig van te merken: een rood-witte gloed verspreidt zich boven het plein met 20.000 mensen.
Sophie, Romy en Elisa komen uit Best en kunnen de pleinen niet meer op. "We gaan wel naar het Stratumseind, want hier is niet veel aan zo." Ze staan bij de gesloten Markt waar niemand meer naar binnen mag. "En met al dat vuurwerk kun je ook niks zien op de schermen, zo verpesten ze het voor de rest", vindt Sophie.
De dames hebben vanmiddag wel een nieuwe PSV-sjaal gescoord. "Voor een tientje op het Stationsplein, ziet er goed uit toch?", lachen ze.
De Markt is helemaal vol maar toch proberen sommige mensen binnen te komen door over de hekken te klimmen. De politie is er om in te grijpen en haalt ze weer naar beneden.
De platte kar is aangekomen bij het stadhuis
De spelers verlaten de platte kar en maken zich klaar om de 20.000 fans op het Stadhuisplein vanaf het bordes de kampioensschaal te tonen. Het zal niet lang meer duren voordat daar het feest losbarst.
Burgemeester Jeroen Dijsselbloem feliciteerde de voetballers bij aankomst op het stadhuis een voor een.
Feestbeest Joey Veerman geniet volop
Voor Joey Veerman is het alweer de derde keer dat hij met PSV een kampioensfeest mag vieren, maar het blijft elke keer speciaal zegt hij. "Ik probeer er een groot feest van te maken", zegt hij tegen ESPN. "Ik wil iedereen meenemen in het feest, je bent hier niet alleen. Van fysio tot materiaalman tot de spelers. Dat is geweldig."
1000 euro boete voor vriendengroep Platte Kar, vanwege platte kar
Vriendengroep de Platte Kar uit Best, die met een platte kar op het 18 Septemberplein stond, heeft van de politie een boete van 1000 euro gekregen. Ze hadden geen vergunning om de platte kar daar neer te zetten.
De politie wilde in eerste instantie de kar weg hebben, maar dat lukte niet meer. De vrienden uit Best konden dus vanaf hun kar de PSV-spelers op de echte platte kar zien. Wat rest is nu de boete van 1000 euro.
"Hele mooie sfeer", zegt burgemeester Dijsselbloem
Burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem noemt deze dag bij ESPN een 'topdag': “Geweldig, hele mooie sfeer. We houden voortdurend de vinger aan de pols, maar het gaat gewoon goed. De afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk ook gewoon een goed feest gehouden. Toen waren er ongeveer 100.000 mensen in de stad. Eigenlijk zonder noemenswaardige incidenten. Hopelijk gaat het vandaag weer zo en hebben we gewoon een geweldig feest met elkaar.”
PSV-supporters met Stichting Wensambulance op het Stadhuisplein
Ook Luuk de Jong is er een beetje bij
DJ La Fuente is vanaf de platte kar aan het beeldbellen met de spits die vijf keer landskampioen werd met PSV en na vorig seizoen naar FC Porto vertrok.
Trainer Peter Bosz kijkt voor de derde keer zijn ogen uit
Peter Bosz geniet op de platte kar, terwijl hij zijn eerste van drie sigaren die hij bij zich heeft op heeft gestoken. “Het blijft bijzonder, op een dinsdag zoveel mensen hier. Hier werk je een heel seizoen hard voor. Dit is waanzinnig. Ik weet wat er op ons af komt, want heb het natuurlijk twee keer meegemaakt. Dit is wel het allermooiste. En waar we net voorbij reden, de harde kern: wow!”, doelt Bosz op het vele vuurwerk en de fakkels die werden afgestoken bij het supporterscafé De Aftrap.
Mag de platte kar van de vriendengroep uit Best blijven staan op het 18 Septemberplein? “Ze willen ons weg hebben, de politie", zegt een van de vrienden "Dan moeten ze eerst mij hier weghalen. Wij blijven hier!” We gaan zo zien of ze er nog staan als de platte kar met de PSV'ers op het 18 Septemberplein komt.
Dochter van Frank Lammers geeft bierdouche
Zo vader, zo dochter: net als Frank Lammers is zijn dochter PSV-fan. En ze is ook nog eens bierdouche-expert. Een vrijwilliger in het publiek laat het bier zonder problemen over zich heen gooien.
Cafetaria De Willem zorgt goed voor de kampioenen. De frietzaak overhandigde twee dozen met snacks aan de spelers en staf op de platte kar.
De zevenjarige PSV-fan Jaivey uit Eindhoven brak enkele weken geleden z'n kuit- en scheenbeen. In de gipskamer wisten ze er wel raad mee, hij kreeg écht PSV-gips. Nu bij de huldiging is hij van z'n gips verlost en klaar voor de huldiging.
Schouten strompelt het veld op
Jerdy Schouten met dubbel gevoel in het stadion: 'Drankje extra maakt niet uit'
Uit handen van Mark van Bommel ontving Jerdy Schouten de kampioensschaap. De aanvoerder van PSV kwam op krukken het veld op. Schouten raakte zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen FC Utrecht. "Het is een beetje dubbel. Vandaag ga ik er absoluut van genieten. Het was een prachtig seizoen, waar we allemaal trots op zijn", zegt Schouten bij ESPN.
Voor hem was het geen twijfel dat hij, ondanks zijn afgescheurde kruisband, de kampioensschaal in ontvangst zou nemen. "Desnoods in een rolstoel. De afgelopen dagen is een rollercoaster geweest, de eerste dag vooral. Ik wist gelijk dat het mis was, ik was echt gebroken. Maar kan er niets meer aan doen. Ik kijk nu vooruit, en wil er zo snel mogelijk weer staan. De jongens zijn er absoluut geweest", doelt Schouten op zijn teamgenoten.
"Ik heb veel steun aan mijn vrouw en dochtertje. Zij tovert een glimlach op mijn gezicht. Ik probeer er vandaag van te genieten. Ik zit nu ook in de fase dat ik niet bijna terug ben. Een drankje extra maakt dan niet uit, dus dat doe ik ook. Vandaag feest vieren met de jongens. Morgen zit ik weer in een diep gat."
De schaal wordt door Marianne van Leeuwen het veld op gedragen. Daarna volgen de spelers van PSV. Nick Olij is een van de eerste die naar voren komt. Mark van Bommel zal dadelijk de schaal uitreiken.
Na het Stadhuisplein is ook de Markt vol, meldt de gemeente Eindhoven. Fans wordt gevraagd om naar het 18 Septemberplein, het Catharinaplein, het Stationsplein of de Oude Stadsgracht te gaan.
KNVB-directeur Marianne van Leeuwen is in Eindhoven gearriveerd. In haar auto heeft ze meegenomen waar het vandaag allemaal om gaat: de kampioensschaal. Die zal over een uurtje worden uitgereikt aan de selectie van PSV. Normaal gesproken zal aanvoerder Jerdy Schouten de schaal in ontvangst nemen, maar zoals bekend loopt Schouten na zijn zware blessure op krukken.
Met 20.000 PSV-fans is het Stadhuisplein vol. De hekken zijn daarom gesloten. Helaas pindakaas voor de fans die nu achter de hekken moeten wachten. Een plek op het Stadhuisplein zit er voor hen niet in. Of er op de markt nog plek is?
De gemeente meldt dat het Stadhuisplein als vol is. 20.000 mensen kunnen daar de huldiging van PSV zien. PSV-fans die nog het kampioenschap willen vieren wordt gevraagd om naar De Markt te gaan. De gemeente zegt zo'n 100.000 PSV-fans vandaag te verwachten in de stad
Het feest begint vandaag in het stadion van PSV waar de spelers straks de schaal uitgereikt krijgen. Het begint ook bij het stadion druk te worden.
Eigen platte kar
Vriendengroep uit Best heeft een platte karretje. "Veertien jaar geleden begonnen bij een kampioenschap. PSV is gewoon familie, iedereen met een PSV-hart die wij kennen lapt wat geld en dan gaan we mooi feestje bouwen." Dat doen ze dit jaar met een eigen dj aan het begin van het 18 Septemberplein, waar de platte kar straks langskomt.
Frank Lammers sneert naar Ajax, als hij op weg is naar Eindhoven
Hij wil het feestje natuurlijk niet missen. PSV-fan Frank Lammers mag dan wel in Amsterdam wonen, het feestje vandaag is in het zuiden. De uit Mierlo afkomstige Lammers zit dan ook in de auto om de 27ste landstitel van PSV te vieren vandaag. Op het moment dat Lammers langs de Johan Cruyff Arena rijdt, doet hij het raampje even naar beneden. "Jongens, blijven trainen", schreeuwt Lammers richting het thuisstadion van Ajax. Om vervolgens keihard het clublied van PSV mee te zingen.
Vuurwerk in beslag genomen
Handhaving en politie hebben dinsdag vuurwerk van PSV-supporters in beslag genomen op het Stadhuisplein in Eindhoven. De politie deelt een foto waarop het vuurwerk te zien is.
Ondanks een verbod proberen PSV-supporters toch vuurwerk het plein op te krijgen voor de huldiging dinsdagmiddag. Behalve vuurwerk mogen bezoekers ook geen tassen, alcohol, drugs, glas, blik, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen meenemen.
Rode Kruis aanwezig om mensen te helpen
Het Rode Kruis zet vandaag tijdens het huldigingsfeest van PSV in Eindhoven zo’n tachtig vrijwilligers in om EHBO te verlenen. Hieronder bevinden zich hulpverleners, maar ook vrijwilligers die zorgen voor logistiek, verbindingen en communicatie. Samen zorgen zij er niet alleen voor dat de PSV-supporters vandaag een veilig feest vieren, de hulporganisatie gebruikt het evenement ook om zich voor te bereiden op een echte crisis.
Regiomanager Ellen Diederen: "We hebben samen met alle andere (hulpverlenings)organisaties ontzettend veel geleerd van vorig jaar en daar onze werkwijze op aangepast. Zo wordt bijvoorbeeld extra rekening gehouden met de drukte rondom de wachtvakken. Ook vroeg op de dag al."
Earnest Stewart kijkt alweer naar volgend seizoen
Earnest Stewart zal vandaag volop aan het feesten zijn. Maar de technisch directeur van PSV is natuurlijk ook al volop bezig met volgend seizoen, als er een nieuwe selectie moet staan.
In gesprek met Voetbal International kijkt Stewart alvast voorzichtig vooruit. 'In deze succesvolle periode heeft PSV een Nederlandse kern gehad met bepalende spelers als Veerman, Schouten en Til. Hoe belangrijk is dit voor u, ook met het oog op volgend seizoen?', krijgt Stewart de vraag voorgelegd.
'Heel belangrijk. Dat heb ik ook in een van de eerste gesprekken gezegd. In je as wil je heel graag jongens die goed kunnen communiceren met elkaar. Het gaat niet altijd op, maar het is wel een belangrijk onderdeel. Uiteraard gaat het over communiceren in het veld, maar ook over wat er hier dagelijks op De Herdgang gebeurt. Dat er een goede basis is. Mauro is er daar ook één van. Dat is geen Nederlander, maar hij heeft een belangrijke status hier. Hij zit hier ook tien jaar. In elk goed team heb je leadership nodig."
De eerste supporters gaan de wachtvakken voor het Stadhuisplein in. Hier moeten zij nog tot één uur geduld hebben. Dan gaan pas de poorten naar het Stadhuisplein echt open.
Voor mensen uit Geldrop is het even zoeken hoe ze naar het centrum van Eindhoven komen. Van Geldrop naar Eindhoven rijden naar verwachting tot één uur geen treinen. Er rijden stop- en snelbussen.
Hoe gaat Jerdy Schouten zich in in het feestgedruis storten?
Aanvoerder Jerdy Schouten, een van de uitblinkers bij PSV dit seizoen, zal er tijdens de huldiging op krukken bij zijn. De middenvelder scheurde zaterdag in de wedstrijd tegen FC Utrecht zijn voorste kruisband af en zal naast de rest van dit seizoen en het WK ook een gedeelte van volgend seizoen missen. Kort voor zijn blessure blikte Schouten vooruit op kampioenschap nummer 27 voor PSV, waar hij dit seizoen geen moment aan twijfelde. ''Ga wat jongens naar voren duwen."
Valentijn Driessen (De Telegraaf) waarschuwt PSV
In zijn column in De Telegraaf waarschuwt chef sport Valentijn Driessen landskampioen PSV. Volgens hem schuilt er een gevaar in de drie veroverde landstitels op rij. "Ontstaat na alle festiviteiten een houding van: 'kijk ons eens goed bezig zijn', dan kan dat zomaar hoogmoed zijn die voor de val komt."
Wil je al in de sfeer komen? Misschien is dit een aardig Spotify-lijstje
- Eens Per Jaar – Ruud & Henk
- PSV Jump (2 Alex remix) – Zware Jongens Ft. Dj Daroon
- K-k-k Kampioenen – SRV Mannen
- Eindhoven Eindhoven – PSV Supporters ft. Joost van de Ven
- Come On Peesjevee! – DJ Marvega ft. Nicolas Isimat-Mirin
- Brabantse Nachten Zijn Lang (PSV Versie) – Arie Ribbens
- PSV Wat Ben Je Mooi – Frankie Boerenkamps ft. Danny Canters (2025) [1, 2, 3, 4]
- Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht (PSV Versie) – John de Bever
Laatste PSV-feestje voor aantal grote namen?
Van de huidige PSV-selectie lijkt een aantal grote namen aankomende zomer afscheid te nemen van de club. Volgens de clubwatchers Marco Timmer en Tim Reedijk van Voetbal International zouden het er zomaar vier of vijf kunnen zijn. Middenvelder Joey Veerman zou azen op een transfer, voor spits Ricardo Pepi is al geruime tijd belangstelling, het Italiaanse Internazionale zou graag Ivan Perisic overnemen en ook Sergino Dest en Ismaël Saibari worden in verband gebracht met mogelijke transfers. Daarnaast is aanvoerder Jerdy Schouten maanden afwezig vanwege een zware knieblessure. "PSV moet twee echte kanonnen halen", benadrukken de clubwatchers op de site van VI.
Geen vuurwerk, tassen en drank toegestaan
Tijdens de huldiging van PSV is het verboden om vuurwerk af te steken. Ook mogen bezoekers geen tassen meenemen. Beveiligers gaan daar bij de ingangen streng op controleren. Bij de huldiging vorig jaar werd veel vuurwerk afgestoken. Daardoor liepen 37 mensen brandwonden op.
Om volledig in stijl naar de huldiging te gaan, namen veel supporters maandag de mogelijkheid om in de PSV-fanstore nog een kampioensshirtje, een vlag of een shawl te kopen. Onder hen de oom van oud-PSV-aanvoerder Denzel Dumfries.
De PSV-supporters die naar het Stadhuisplein gaan om daar dinsdagmiddag de selectie van Peter Bosz te huldigen hebben geluk: het is prima feestweer. Dat vertelt Floris Lafeber van Weerplaza.
PSV zonder zelf te voetballen kampioen
PSV haalde zondag officieel de landstitel binnen, nadat concurrent Feyenoord punten verspeelde bij laagvlieger FC Volendam. PSV had een dag eerder al gedaan wat het moest doen: FC Utrecht werd in Eindhoven met 4-3 opzij gezet. Hoewel de huldiging deze dinsdagmiddag plaatsvindt, vierden fans de titel zondagmiddag al even op een bomvol Stratumseind.