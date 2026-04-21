Pluimvee mag weer naar buiten, minder kans op vogelgriep

Pluimvee van hobbyhouders en commerciële bedrijven mag weer naar buiten. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) dinsdag bekendgemaakt. Volgens deskundigen is de verspreiding van vogelgriep afgenomen.

In december 2025 brak in Brabant het eerste geval van vogelgriep uit in Oudemolen. Daar moesten bij een vleeskuikenbedrijf 80.000 kippen worden geruimd nadat er sprake bleek van vogelgriep. Eind december werd ook in Deurne vogelgriep vastgesteld.

In januari was het raak bij een kalkoenbedrijf in Oisterwijk en begin februari in Moergestel waar 38.000 kalkoenen gedood moesten worden. In maart moesten 14.000 dieren worden geruimd bij een vleeskuikenbedrijf in Oudemolen.

'Matige' kans op vogelgriepbesmetting

Deskundigen schatten de kans op een vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf nu in als 'matig'. Vorige maand werd het risico nog als 'zeer hoog' ingeschat.

Erkens wil nu stapsgewijs de ophokplicht afbouwen. Daarbij wil hij rekening houden met de wens van pluimveehouders en hobbyisten die hun kippen buiten willen laten lopen.

In de Gelderse Vallei mag pluimvee nog niet naar buiten

Ook het geldende verbod om pluimveebedrijven te bezoeken wordt minder streng. Wie zich aan de hygiëneregels houdt, mag weer langskomen op een kippenboerderij.

In de Gelderse Vallei mag pluimvee nog niet naar buiten. Daar zijn veel pluimveebedrijven gevestigd. Het risico op verspreiding van vogelgriep is daar hoger dan in de rest van Nederland. Daarom blijft daar de ophok- en afschermplicht wel gelden.