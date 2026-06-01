Live | Corona-enquête: avondklok was 'moeilijkste advies' voor Mikkers

“Avondklok was een van de moeilijkste adviezen van de hele pandemie”, zegt Mikkers. “De noodzaak zagen we wel, maar toch was er worsteling. Je sluit mensen op, ik kan het niet anders omschrijven. Voor een deel van de dag maak je van de samenleving een soort gevangenis. Dat besef hadden we allemaal. Iedereen in het veiligheidsberaad worstelde met het advies. Dit is een advies wat we met hele grote tegenzin hebben genomen.”

Toch was Mikkers voor de avondklok. "De maatregel maakte weinig verschil tussen mensen en zou het bijdragen aan het indammen van de pandemie."

In meerdere Brabantse steden braken naar aanleiding van de avondklok rellen uit. Agenten werden in Eindhoven met messen aangevallen en bekogeld met stenen. Ook werd de stationshal vernield en werd een supermarkt geplunderd.

Een paar dagen later probeerden relschoppers het Jeroen Bosch ziekenhuis binnen te dringen. Het ziekenhuis ging tijdelijk op slot. Hierdoor moesten ambulances uitwijken. In de loop van de avond werden de toegangswegen naar Den Bosch volledig afgesloten en lag het openbaar vervoer stil.

“Die avond vergeet ik nooit meer”, zegt Mikkers. “Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld als op die avond. Mijn tas voelde de volgende ochtend nog nooit zo zwaar. Ik had het gevoel dat ik de stad in de steek had gelaten.”

Aankomend op het stadhuis zag Mikkers iets anders wat hij nooit meer vergeet: “Meer mensen dan er hadden meegedaan aan de rellen waren met bezems en kruiwagens de stad op aan het ruimen”, herinnert Mikkers. “Mijn tas werd vederlicht.”