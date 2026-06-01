Live | Corona-enquête: Rutte maakte rol OMT te zwaar, zegt Kluytmans

De rol van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseerde over de uitbraak, is te zwaar gemaakt door toenmalig premier Mark Rutte. Rutte noemde de adviezen 'heilig' in een persconferentie. Daar was volgens Kluytmans onwenselijk: “Een OMT brengt advies uit en het kabinet weegt die mee in haar besluiten. Daar mag het van afwijken als het wil.”

Voor het OMT maakte het in principe niet uit welke maatregelen het kabinet zou kiezen uit de adviezen, vertelt het voormalig OMT-lid. “De optelsom van de maatregelen zou moeten lijden tot het terugdringen van de uitbraak, maar welke werden ingevoerd bepaalde het kabinet zelf.”

In de adviezen stonden onder meer maatregelen die schuurden met de Grondwet, zoals het invoeren van een avondklok. “Als de premier de besluiten klakkeloos overneemt, is dat zijn verantwoordelijkheid. Zo staat het in de regelgeving en ik ga ervan uit dat het ook zo werkt."

