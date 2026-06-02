Esmah Lahlah wordt na sollicitatieperikelen wethouder in Amsterdam

Tweede Kamerlid Esmah Lahlah uit Tilburg wordt wethouder namens PRO, voorheen GroenLinks-PvdA, in Amsterdam. Eind april vertelde ze nog tegen Omroep Brabant dat ze voorlopig Kamerlid zou blijven. Nu maakt de nummer twee op de lijst van de Kamerfractie van PRO tóch de overstap naar de hoofdstad.

"Ik kies voor Amsterdam. Ik kies voor lokaal bestuur", schrijft de politica dinsdagmiddag op sociale media. "Daarom neem ik afscheid van de Tweede Kamer. De afgelopen jaren in Den Haag waren bijzonder, intens en leerzaam." Lahlah maakte in 2023 de overstap van de Tilburgse gemeentepolitiek - zij was ook daar wethouder - naar de Tweede Kamer. Zij was namens haar partij woordvoerder op het gebied van onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. 'Vanzelfsprekende keuze'

In haar bericht schrijft Lahlah dat ze terugverlangt naar een plek in de politiek die dicht bij mensen staat. De keuze voor Amsterdam voelt volgens haar vanzelfsprekend. "Amsterdam is een stad die laat zien dat vrijheid, solidariteit en diversiteit sterker zijn dan cynisme en verdeeldheid. Een stad waar progressieve politiek niet alleen een verhaal is, maar iets wat mensen iedere dag moeten kunnen voelen in hun buurt, op school en in hun toekomst."

Gevraagd als wethouder

Lahlah krijgt in de hoofdstad de portefeuille Onderwijs, Jeugdzorg en Jongerennetwerk, meldt dagblad Het Parool. Ze werd voor de functie gevraagd door partijleider Zita Pels van de lokale afdeling van PRO. "Ze neemt een bak aan ervaring mee in het vergroten van kansgelijkheid", zegt Pels over de komst van Lahlah.



Burgemeestersrel

Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse politica landelijk nieuws haalt met een mogelijke carrièreswitch. Vorig jaar lekte uit dat Lahlah had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg, terwijl ze op dat moment al een prominente plek op de lijst van GroenLinks-PvdA had bemachtigd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Haar sollicitatiebrief kwam door een anonieme klokkenluider op straat te liggen, volgens deskundigen een behoorlijk uitzonderlijke situatie. Het lekken van die sollicitatie leidde tot een landelijke rel. Een paar maanden later lekte opnieuw een gooi van Lahlah naar een burgemeesterspost uit. Toen wilde ze graag burgemeester van Delft worden. Zowel de provincie Noord-Brabant als de provincie Zuid-Holland deed aangifte na de lekken. 'Blijf kamerlid'

Eind april vertelde Lahlah nog tegen Omroep Brabant dat haar ambitie voor een nieuwe functie na het gedoe rond de twee eerdere pogingen voorlopig leek verdwenen. Ze was toen heel stellig: "Voorlopig blijf ik Kamerlid." Toch gaat het roer nu binnen een paar maanden alweer om.

