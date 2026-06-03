Broer, zus, moeder, vader: hele gezin Bolle Jos in vizier justitie

De gezinsleden van de Bredase drugscrimineel Jos Leijdekkers worden een voor een opgepakt en vervolgd. Zijn broer Harry werd dinsdag door Turkije uitgeleverd aan Nederland, zijn moeder en zus staan terecht voor witwassen en zijn vader Joseph stond onlangs nog voor de rechter. Hoe veranderde de jacht op Bolle Jos in een onderzoek naar zijn hele familie? En wie zijn die familieleden precies?

Voordat Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, wereldwijd bekend werd, leefde het gezin relatief buiten de schijnwerpers in Prinsenbeek. Bolle Jos (34) groeide in het plaatsje vlakbij Breda op samen met zijn broer en zus. Over de moeder is weinig bekend, maar vader Joseph Leijdekkers (71) was in Breda geen onbekende: zo blijkt hij een tijd eigenaar te zijn geweest van een bordeel, De Reeperbahn.

Toen Bolle Jos uitgroeide tot de meest gezochte crimineel van Nederland, richtte de aandacht van politie en OM zich aanvankelijk vooral op hem zelf. Dat verandert begin 2023 als de politie huizen en een kantoor in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam binnenvalt en doorzoekt. Tijdens de actie worden de moeder (71) en zus (31) van de drugscrimineel aangehouden.

Bezoekjes aan Turkije

Tegelijk wordt bekend dat het gezin in augustus en december 2022 naar Turkije is gereisd. Daar heeft het mogelijk contact gehad met de drugscrimineel die op de Nationale Opsporingslijst staat. De beloning voor de tip die leidt tot de aanhouding van Bolle Jos is ondertussen verhoogd van 75.000 naar 200.000 euro.

Moeder en dochter worden na hun aanhouding vastgezet en vervolgd voor witwassen. In maart 2023 wordt vader Leijdekkers in Rotterdam opgepakt, eveneens op verdenking van witwassen. Volgens het OM zouden de familieleden geld en dure cadeaus hebben aangenomen, terwijl zij wisten dat deze waren betaald met crimineel geld.

Dure horloges

Pas in 2026 gaat het proces van de familieleden van start. In de strafzaak tegen vader Joseph stonden twee horloges centraal, waaronder een Patek Philippe ter waarde van ongeveer 110.000 euro. Volgens het OM waren beide horloges betaald met drugsgeld. Het OM eiste hiervoor een gevangenisstraf van zeven maanden.