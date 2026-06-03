Broer, zus, moeder, vader: hele gezin Bolle Jos in vizier justitie
De gezinsleden van de Bredase drugscrimineel Jos Leijdekkers worden een voor een opgepakt en vervolgd. Zijn broer Harry werd dinsdag door Turkije uitgeleverd aan Nederland, zijn moeder en zus staan terecht voor witwassen en zijn vader Joseph stond onlangs nog voor de rechter. Hoe veranderde de jacht op Bolle Jos in een onderzoek naar zijn hele familie? En wie zijn die familieleden precies?
Voordat Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, wereldwijd bekend werd, leefde het gezin relatief buiten de schijnwerpers in Prinsenbeek. Bolle Jos (34) groeide in het plaatsje vlakbij Breda op samen met zijn broer en zus. Over de moeder is weinig bekend, maar vader Joseph Leijdekkers (71) was in Breda geen onbekende: zo blijkt hij een tijd eigenaar te zijn geweest van een bordeel, De Reeperbahn.
Toen Bolle Jos uitgroeide tot de meest gezochte crimineel van Nederland, richtte de aandacht van politie en OM zich aanvankelijk vooral op hem zelf. Dat verandert begin 2023 als de politie huizen en een kantoor in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam binnenvalt en doorzoekt. Tijdens de actie worden de moeder (71) en zus (31) van de drugscrimineel aangehouden.
Bezoekjes aan Turkije
Tegelijk wordt bekend dat het gezin in augustus en december 2022 naar Turkije is gereisd. Daar heeft het mogelijk contact gehad met de drugscrimineel die op de Nationale Opsporingslijst staat. De beloning voor de tip die leidt tot de aanhouding van Bolle Jos is ondertussen verhoogd van 75.000 naar 200.000 euro.
Moeder en dochter worden na hun aanhouding vastgezet en vervolgd voor witwassen. In maart 2023 wordt vader Leijdekkers in Rotterdam opgepakt, eveneens op verdenking van witwassen. Volgens het OM zouden de familieleden geld en dure cadeaus hebben aangenomen, terwijl zij wisten dat deze waren betaald met crimineel geld.
Dure horloges
Pas in 2026 gaat het proces van de familieleden van start. In de strafzaak tegen vader Joseph stonden twee horloges centraal, waaronder een Patek Philippe ter waarde van ongeveer 110.000 euro. Volgens het OM waren beide horloges betaald met drugsgeld. Het OM eiste hiervoor een gevangenisstraf van zeven maanden.
De rechtbank ging daar niet in mee. Zij oordeelde dat de herkomst van de horloges niet vast is komen te staan en evenmin dat ze afkomstig zijn uit een misdrijf. Joseph Leijdekkers werd vrijgesproken en mocht de horloges houden.
Geen advocaat
Het proces van de moeder en zus is begin deze maand uitgesteld. De moeder had een week voor aanvang van het proces gebroken met haar advocaat. Zij heeft tot nu toe gezwegen en geen verklaring afgelegd, maar is van gedachten veranderd. Hier was haar advocaat het niet mee eens.
Omdat de zaak van de dochter nauw verweven is met die van haar moeder, werd ook dat proces uitgesteld. De rechtbank heeft besloten komend najaar verder te gaan.
Oudere broer Harry
De meest recente ontwikkelingen zijn in de zoektocht naar Harry Leijdekkers, de oudere broer van Bolle Jos. Hij werd op zondag 17 mei door de Turkse autoriteiten opgepakt in Istanbul en dinsdag uitgeleverd aan Nederland. Bij aankomst op Schiphol is hij aangehouden.
Uit onderschepte berichten via Sky ECC - de versleutelde berichtendienst die door criminelen werd gebruikt - blijkt volgens het OM dat Harry betrokken was bij het ontvangen en overdragen van miljoenen euro's aan contant geld, de aankoop van grote hoeveelheden goud en de handel in luxehorloges. Deze goederen zijn volgens het OM uit misdaad afkomstig. Hij zal hiervoor worden vervolgd.
Daarnaast moet Harry Leijdekkers nog een celstraf uitzitten. In 2019 werd hij veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor verboden wapenbezit, nadat hij een jaar eerder samen met twee anderen door de politie in Breda was klemgereden in een gestolen auto met meerdere vuurwapens, boksbeugels en een bivakmuts. Vlak voor zijn veroordeling was hij naar Turkije gevlucht.
Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.
In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: