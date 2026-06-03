Spanning stijgt: mag gebedsgenezer diensten blijven organiseren in Dussen?

Gebedsgenezer Tom de Wal houdt de gemoederen al jaren bezig in Dussen. Over een maand moet de gemeente Altena de knoop doorhakken over de vraag of hij mag doorgaan met het organiseren van diensten in het voormalige partycentrum. Bezorgde buurtbewoners zijn toe aan duidelijkheid: "Ik denk dat ze geen idee hebben wat ze met de situatie aan moeten."

Het begon allemaal in 2022, toen De Wal het voormalige partycentrum De Rietpluim aan de Oude Kerkstraat in Dussen kocht. Hij wilde er een groot religieus centrum bouwen voor zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries en vroeg daar in 2023 een omgevingsvergunning voor aan. Eind 2024 trok hij deze vergunningsaanvraag zélf in, nadat gesprekken met de gemeente duidelijk hadden gemaakt dat de vergunning waarschijnlijk zou worden afgewezen. In maart 2025 klopte hij opnieuw bij de gemeente aan met een nieuw plan voor een multifunctioneel gebouw. Dit zogenoemde principeverzoek, de voorloper van een officiële vergunningsaanvraag, ligt nu al vijftien maanden bij de gemeente Altena. Navraag bij de gemeente leert dat er weinig voortgang is. "Het principeverzoek is nog in behandeling. Zo'n verzoek is niet officieel, dus we kunnen er niks over zeggen tot er een eventuele officiële aanvraag komt", zegt een woordvoerder. Diensten onder horecabestemming

Maar er is niet alleen daar onduidelijkheid over. Sinds eind 2024 organiseert De Wal diensten in het voormalige partycentrum onder een horecabestemming. Volgens buurtbewoners mag dat niet. Zij dienden meerdere bezwaren in bij de gemeente. Nadat een onafhankelijke bezwarencommissie zich hierover boog, besloot de gemeente eind januari 2026 de exploitatievergunning in te trekken. De diensten zouden volgens de gemeente niet passen bij een horecabestemming. Ze gaven de gebedsgenezer de kans om een nieuwe vergunning aan te vragen. Totdat die er is, handhaaft de gemeente niet en kunnen zijn activiteiten in Dussen dus doorgaan. De Wal diende eind februari 2026 op de valreep een nieuwe vergunningsaanvraag in.

Illegaal

Helga Gardenier woont samen met haar man Rob Suykens schuin tegenover het pand van Frontrunners. Ze verbaast zich erover dat de gemeente erkent dat de activiteiten van De Wal niet passen onder een horecabestemming, maar dat hij toch door mag gaan. "De gemeente laat hem zijn gang gaan en gaat niet handhaven zolang de nieuwe vergunningsaanvraag loopt, terwijl hij nog steeds illegaal bezig is. Ik vind dat echt heel vreemd." Haar man Rob verbaast zich hier ook over. "Ze willen Tom de Wal niet tegen de schenen schoppen en de burgers ook niet. Ik denk dat ze geen idee hebben wat ze met de situatie aan moeten."

De gemeente buigt zich inmiddels al zo'n drie maanden over de nieuwe vergunningsaanvraag van De Wal. Hij vraagt de gemeente om af te wijken van de regels in het omgevingsplan, zodat hij de activiteiten in het voormalige partycentrum kan voortzetten. Waarom doet de gemeente hier zo lang over? Om een besluit te kunnen nemen, had de gemeente aanvullende stukken nodig. Die heeft De Wal inmiddels aangeleverd, maar de beoordeling kost meer tijd. Daarom is het besluit uitgesteld tot 3 juli, zo laat een woordvoerder weten. Ongeduldig

Voor buurtbewoners is duidelijkheid meer dan welkom. "We zijn onderhand niets anders gewend dan dat het lang duurt", vertelt Helga. Toch blijft ze rustig: "We wachten het maar weer af, we kunnen nu toch niks doen." Petra Nuijten, die verderop in de Oude Kerkstraat woont, wordt ongeduldig. "Geef gewoon duidelijkheid, zodat wij daar weer procedures op kunnen starten. Nu kabbelt het een beetje voort." De gemeente heeft nog tot 3 juli om een beslissing te nemen. Voor buurtbewoners blijft het dus nog even afwachten. "Het is absoluut een verrassing wat er gaat gebeuren", zegt Helga. Ondertussen viert Frontrunners Ministries half juni het tienjarig jubileum in Dussen tijdens de Greater Power Conference.

Omstreden diensten

De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit. Eerder was De Wal niet welkom in Eindhoven en ook in Tilburg werd zijn genezingsdienst verboden. Nadat hij toch doorging met gebedsgenezingen op straat, werd hij zelfs gearresteerd. Later bleek dat de arrestatie onterecht was en werd de destijds tijdelijke burgemeester van Tilburg, Onno Hoes, op de vingers getikt door de rechter.

In de podcast Op Hoop van Zegen, duiken journalisten van Omroep Brabant in de religieuze organisatie van Tom de Wal, Frontrunners Ministries. Luister hier:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren