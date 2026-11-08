Dinteloord is niet uniek: Brabant kent nog veel grotere vuurwerkvangsten

De politie vond deze week in Dinteloord ruim 750 kilo zwaar illegaal vuurwerk, waaronder bijna 10.000 Cobra's. Een flinke vangst, maar zeker niet de grootste in Brabant. De afgelopen zes jaar werden op verschillende plekken in de provincie partijen van duizenden kilo's ontdekt. Soms lagen die in een woonwijk, soms in een loods of vrachtwagen. Een overzicht van de grootste vondsten.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vondst van 10.000 Cobra's in Dinteloord is indrukwekkend. Volgens de politie had een eventuele ontploffing desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de omliggende straten. Toch zijn er in Brabant de afgelopen zes jaar nog veel grotere partijen gevonden. Vooral in 2020 was het meerdere keren raak. Bijna 5000 kilo in vrachtwagen op A50

De grootste en bekende vondst werd in november 2020 gedaan. Op de A50 bij Sint-Oedenrode trof de politie bijna 5000 kilo vuurwerk aan in een kleine vrachtwagen. De vrachtwagen stond met pech langs de weg. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat wilde helpen met het verwisselen van een lekke band, maar kreeg het voertuig niet omhoog. De vrachtwagen bleek veel te zwaar beladen. Toen hij in de laadruimte keek, ontdekte hij dozen met vuurwerk. De politie werd gewaarschuwd en hield een van de inzittenden aan.

Afgelopen september liet de politie zien wat het effect is van dertig cobra's on een auto:

Destijds werd een paar weken eerder, in oktober 2020, werd in een loods aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode ruim 2200 kilo vuurwerk gevonden. De politie kwam de partij op het spoor tijdens een bestuurlijke controle. Het vuurwerk lag op pallets en was grotendeels nog ingepakt. 3700 kilo in Tilburg

In oktober 2021 vond de politie 3700 kilo illegaal professioneel vuurwerk in Tilburg. Het vuurwerk lag in een container en werd overgeladen in een vrachtwagen aan de Hultenseweg. Twee mannen werden aangehouden. Twee maanden later trof de politie tijdens een grote verkeerscontrole in Cuijk in een bestelbus tientallen dozen met in totaal 1100 kilo illegaal vuurwerk aan. Twee mannen van twintig en 21 jaar werden aangehouden 1719 kilo in gemeente Moerdijk

Dan blijft het een paar jaar relatief rustig met recordvondsten. Pas in 2024 onderschept de politie weer een partij vuurwerk van meer dan 1000 kilo. In december 2024 deed de politie een grote vondst in meerdere loodsen in Noordhoek, in de gemeente Moerdijk. Daar werd 1719 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het ging onder meer om mortierbommen (shells), vuurwerkpotten en Cobra 6's. Een speciaal team moest het vuurwerk vanwege de gevaarlijke situatie afvoeren.

Veel zwaar vuurwerk komt uit het oosten van Europa en heeft een vernietigende kracht: