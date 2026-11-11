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LIVE 112-nieuws | Politiehond weet inbreker te pakken na poging tot inbraak in Oosterhout | Geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht tijdens ochtendspits
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
08:37
Politiehond weet inbreker te pakken na poging tot inbraak in Oosterhout
Een politiehond is er in de nacht van dinsdag op woensdag in geslaagd om een inbreker te pakken. De dief werd op heterdaad betrapt in de Statenlaan in Oosterhout en vluchtte.
08:25
Geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht tijdens ochtendspits
Vanwege een aanrijding bij Houten rijden er woensdagochtend geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht. Naar verwachting kunnen de treinen rond 10.00 uur weer gaan rijden.
05:54
Grote uitslaande brand in Boxtel: meerdere schuren achter huis verwoest
Een grote uitslaande brand heeft dinsdagnacht meerdere schuren en een schutting verwoest aan de Van Salmstraat in Boxtel. Ook een huis liep schade op.
05:41
Ramkraak bij juwelier in Boxmeer, auto ramt containers tegen gevel
Bij een juwelier aan de Steenstraat in Boxmeer is dinsdagnacht een ramkraak gepleegd. Rond tien over halfvier ramde een auto twee containers tegen de gevel.
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