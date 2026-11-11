LIVE 112-nieuws | Politiehond weet inbreker te pakken na poging tot inbraak in Oosterhout | Geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht tijdens ochtendspits

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Liveblog

08:37 Politiehond weet inbreker te pakken na poging tot inbraak in Oosterhout Een politiehond is er in de nacht van dinsdag op woensdag in geslaagd om een inbreker te pakken. De dief werd op heterdaad betrapt in de Statenlaan in Oosterhout en vluchtte. Lees verder

08:25 Geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht tijdens ochtendspits Vanwege een aanrijding bij Houten rijden er woensdagochtend geen treinen tussen Eindhoven en Utrecht. Naar verwachting kunnen de treinen rond 10.00 uur weer gaan rijden. Lees verder

05:54 Grote uitslaande brand in Boxtel: meerdere schuren achter huis verwoest Een grote uitslaande brand heeft dinsdagnacht meerdere schuren en een schutting verwoest aan de Van Salmstraat in Boxtel. Ook een huis liep schade op. Lees verder