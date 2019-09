Explosies bij grote brand Tilburg

Het pand staat volledig in brand. (Foto: Toby de Kort)

In Tilburg woedt op dit moment een grote brand op industrieterrein Kraaiven. De Veiligheidsdienst Midden en West Brabant heeft een alert verzonden waarin omwonenden wordt aangeraden deuren en ramen te sluiten.

Een grote hoeveelheid brandweerwagens is richting de Zevenheuvelenweg in Tilburg. De brand is opgeschakeld naar GRIP2, Hulpdiensten krijgen ook hulp van de luchtmacht.

Omstanders melden vlammen die wel veertig meter boven het dak uitkomen. Ook zijn er meerdere explosies gehoord.

Ook ambulances zijn die kant opgegaan. Er zijn explosies gehoord.Of er gewonden zijn is niet bekend.

Meer informatie volgt.