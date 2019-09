Ravage op industrieterrein Kraaiven Tilburg na brand: Vollenhoven Olie zwaarst getroffen [BEELDEN]

TILBURG -

De ravage die de zeer grote brand op industrieterrein Kraaiven in Tilburg heeft veroorzaakt, is enorm. Vier bedrijven werden getroffen door de enorme brand die in de nacht van donderdag op vrijdag woedde. Het bedrijf Vollenhoven Olie is het zwaarst getroffen, zo constateren onze verslaggevers vrijdagochtend in Tilburg. Het bedrijf is compleet in de as gelegd. Maître Paul is het tweede bedrijf dat zwaar is getroffen. Van een derde deel van het bedrijf is niks meer over.