Met olie vervuild bluswater dat riool in loopt na brand Tilburg, wordt opgevangen en gereinigd

"Bij de waterzuiveringsinstallatie in Tilburg komt dit vieze water in een tank terecht. Als het daar allemaal is opgevangen en gereinigd, gaan we het riool in Tilburg reinigen."

Hoe erg het water verontreinigd is, kon de woordvoerster van waterschap De Dommel vrijdagochtend nog niet zeggen. "Maar olie in het water moet je echt niet willen."

Het water in Tilburg raakte vervuild tijdens de brand op industrieterrein Kraaiven. (Foto: Collin Beijk)

Nablussen

De uitslaande brand op industrieterrein Kraaiven - die rond drie uur uitbrak - verwoestte vier bedrijfsgebouwen, waaronder dat van Vollenhoven Olie. "Daar, op de Kroonstraat, was duidelijk te zien dat er veel olie het riool in stroomde", laat verslaggever Collin Beijk weten.

Rond negen uur vrijdagochtend was het vuur op industrieterrein Kraaiven onder controle, maar het nablussen zal volgens de hulpdiensten nog lange tijd in beslag nemen.

