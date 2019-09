Zeer grote brand treft 4 bedrijven op industrieterrein in Tilburg, ramen en deuren sluiten

DIT IS WAT WE WETEN

De brand woedde bij vier bedrijven op industrieterrein Kraaiven

Het vuur veroorzaakte grote wolken die richting het westen dreven

In een NL Alert werd gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten, plus de ventilatiesystemen uit te zetten

In de wijk Reeshof en ook in Rijen zijn roetdeeltjes neergedaald

Tot nu zijn er geen gevaarlijke stoffen gemeten

Er zijn geen gewonden gevallen

Tachtig brandweermensen met tientallen wagens uit de hele regio kwamen ter plaatse bij de Kraaivenstraat om het vuur te bestrijden. Zelfs vanuit Bergen op Zoom werd de brandweer opgeroepen. Hulpdiensten kregen ook hulp van een crashtender, een speciaal blusvoertuig van de luchthavenbrandweer van vliegbasis Gilze-Rijen.

Ramen en deuren sluiten

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant stuurde een NL Alert waarin omwonenden werd geadviseerd deuren en ramen te sluiten, plus de ventilatiesystemen uit te zetten. Er werden metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen, maar deze zijn tot nu toe niet geconstateerd. In de wijk Reeshof en ook in Rijen, bijna tien kilometer verderop, daalden roetdeeltjes neer. Geadviseerd wordt om de roetdeeltjes weg te spoelen en de handen daarna te wassen.

Foto: Toby de Kort/De Kort Media

Vlammen van veertig meter hoog

De brand ontstond bij Maitre Paul, een bedrijf dat diepvriesgebak maakt. Omstanders meldden vlammen die wel veertig meter boven het dak uitkwamen. Ook zijn meerdere explosies gehoord. Ongeveer vijftien medewerkers van Maitre Paul waren tijdens hun nachtddienst aan het werk. Zij zijn in veiligheid gebracht en stonden enige tijd op straat te kijken naar de vuurzee. Ook de directeur keek geëmotioneerd en ontdaan toe hoe zijn bedrijf in vlammen opging.

Een deel van Maître Paul is door de brand verwoest. Vollenhoven Olie, dat achter Maître Paul ligt, kan als verloren worden beschouwd. Bij het naastgelegen Euromaster Tilburg Truck is geen brandschade. Het bedrijf ESG Verhuur, dat aan de andere kant van Vollenhove Olie ligt, liep alleen waterschade op door de blusactiviteiten.

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg kwam ook naar de brand op het bedrijventerrein. Hij meldde dat de gemeente er alles aan gaat doen om de getroffen bedrijven te helpen, zodat ze zo snel mogelijk weer kunnen opstarten.

'Rook stinkt naar aceton'

Onze verslaggever meldde beschreef vrijdagochtend dat het bedrijf Vollenhoven Olie hoe lichterlaaie stond. "Deze brand is zeer, zeer groot. De rookontwikkeling is enorm en drijft langzaam richting Dongen en de wijk Reeshof aan de westkant van de stad." "De rook stink nogal en ruikt naar aceton", aldus een andere verslaggever. Ook vanuit Breda was de rook te zien. Doordat olie vanuit het bedrijf de straat op stroomde, stond ook de stoep voor het pand in brand. De olie liep ook het riool in.





Iets voor halfzeven meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat het vuur was overgeslagen naar een vierde bedrijf.. De omgeving is afgezet door de politie. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Autoboulevard moeilijk bereikbaar

Het bedrijventerrein Kraaiven ten zuiden van de Zevenheuvelenweg is via de Dongenseweg bereikbaar. Achter de getroffen bedrijven is een autoboulevard. De autobedrijven daar zijn zeer moeilijk te bereiken, ook voor mensen die een afspraak hebben met een garage voor hun auto. Medewerkers van de autobedrijven vangen de klanten aan het begin van de straat op en proberen hen via andere routes toch bij de garage te krijgen.

LEES OOK: 'Grote brand in Tilburg is moeilijk onder controle te krijgen: 'Er wordt met man en macht gewerkt'

LEES OOK: '[FOTO'S] Brand Tilburg: enorme vlammenzee in beeld'

LEES OOK: 'Burgemeester Theo Weterings: 'We steunen de getroffen ondernemers waar we kunnen na de brand'