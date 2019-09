Sein brand meester gegeven bij zeer grote brand in Tilburg

TILBURG -

De enorme brand op industrieterrein Kraaiven in Tilburg is onder controle, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vrijdagochtend iets na negen uur weten. Het sein brand meester werd volgens haar vlak daarvoor gegeven. De brandweer is nog zeker enkele uren bezig met nablussen.