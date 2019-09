Roetdeeltjes komen kilometers verderop neer in na grote brand: 'De wijk ligt er vol mee'

Door de enorme brand die vrijdagochtend woedde in vier bedrijfspanden op industrieterrein Kraaiven in Tilburg komen roetdeeltjes neer in onder meer de wijk Reeshof. Hiervoor waarschuwt de brandweer. "De wijk ligt er vol mee", laat Anton Hendrikx die in de Reeshof woont, weten. Ook in Rijen komen roetdeeltjes neer. Advies is de roetdeeltjes weg te spoelen en daarna goed je handen te wassen.

De roetdeeltjes liggen op wel zes tot tien kilometer afstand van waar de brand woedde en lijken later in de ochtend zelfs andere steden en dorpen te hebben bereikt. "Je ziet het overal liggen. Het is echt ver gekomen. Dat is best schrikken, het is toch een behoorlijk eindje hier vandaan. Dan staat de wind wel deze kant op dus het is niet verwonderlijk, maar het is wel verontrustend. Het is misschien niet giftig, maar je vraagt je wel af wat er zou kunnen gebeuren als het ander materiaal was geweest”, zegt buurtbewoner Martin Mermans.

Ook mensen die nog verder van de plek van de brand wonen, laten weten dat ze brandlucht ruiken en roetdeeltjes zien. Iemand uit Rijen laat weten dat het er roetdeeltjes in de tuin liggen en dat de brandlucht goed te ruiken is. Ook in Oosterhout zien mensen rookwolken en volgens een inwoner van Breda hangt er daar 'een flinke brandlucht'. "Het lijkt erop dat de rook hier neerdaalt", zegt Stefan uit Breda.

Schadelijk

De Veiligheidsregio laat weten dat de verbrande brokstukken wel vrijwel altijd schadelijke stoffen bevatten, maar dat blootstelling aan deze brokstukken (via de huid, via de mond of via inademing) relatief klein is. Er wordt geadviseerd om speelplekken te controleren, omdat kinderen vaak hun vingers in hun mond stoppen. "Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van brokstukken en roet. Als dit aanwezig is, dan dient dit te worden verwijderd", aldus de Veiligheidsregio.

Deuren en ramen dicht

Eerder was het advies al ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten wanneer je last hebt van de rook.

De zeer grote brand bij de bedrijven Maître Paul, Vollenhoven Olie, Van de Wijgert en een vierde bedrijf waarvan de naam nog onbekend is, brak rond drie uur donderdagnacht uit. Er was sprake van een enorme vlammenzee.



LEES OOK: Zeer grote brand treft 4 bedrijven op industrieterrein in Tilburg, ramen en deuren sluiten

BEKIJK: De enorme vlammenzee in Tilburg in beeld [FOTO’S]

LEES OOK: 'Er zijn heel veel hulpverleners op de been', Veiligheidsregio over de uitslaande brand in Tilburg