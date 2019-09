'Er zijn heel veel hulpverleners op de been', Veiligheidsregio over de uitslaande brand in Tilburg

Ondanks dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, is er vrijdagochtend wel een aantal NL Alerts verstuurd. Dit gebeurde vanwege de rook die bij de brand vrijkomt. "Rook is natuurlijk nooit goed om in te ademen", benadrukt Van Dijk. Daarom kregen mensen in de omgeving het advies ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten. "We willen mensen daarnaast het advies meegeven niet door de rook te gaan lopen. Blijf vooral uit de rook."

'Die olie, daar zijn we extra alert op'

Het vuur woedde bij vier bedrijven. De brand ontstond bij Maître Paul, rond drie uur 's nachts. "In dat gebouw waren mensen aanwezig toen de brand uitbrak, maar zij konden op tijd wegkomen." Ook in de andere bedrijven - waaronder een transportbedrijf en een bedrijf dat in olie doet - is volgens haar niemand gewond geraakt.

"Die olie, daar zijn we extra alert op. Want die kan milieuoverlast veroorzaken. Maar het blussen van de brand is onze eerste zorg."

Crashtender

Bij het bestrijden van de brand kreeg de brandweer onder meer hulp van vliegbasis Gilze-Rijen.

"Die mensen zijn hier geweest met een crashtender, dat is een speciaal blusvoertuig. Die is met name ingezet vanwege die olie. Het Tilburgse brandweerkorps is verder ondersteund door nabijgelegen korpsen. We zijn hier met ongeveer tachtig brandweermensen bezig en mensen van de politie en de gezondheidsdienst. Er zijn heel veel hulpverleners op de been."

Brand meester

De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat de brand nog verder uitbreidde. Iets na negen uur werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen gaat nog uren duren.

