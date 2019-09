Burgemeester Theo Weterings: 'We steunen de getroffen ondernemers waar we kunnen na de brand'

Volgens Weterings zijn de werknemers van de getroffen bedrijven - die hij vrijdagochtend sprak - in shock. Met name de mensen die werken bij Maître Paul, waar het vuur ontstond. "Ze voelen zich verantwoordelijk. Heel vervelend dat de brand is overgeslagen naar de buren. Het heeft zo een grote impact op de werknemers hier."

Monitoren

Rond negen uur werd het sein brand meester gegeven.

"Op zich is het gevaar beperkt gebleven tot vier bedrijven", vertelt Weterings. "Er is goed gemonitord op de stoffen die neergeslagen zijn, onder meer in de wijk Reeshof. Tot nu toe zijn er geen gevaarlijke stoffen aangetroffen, maar dit blijven we monitoren. Het advies voor mensen in de buurt blijft: ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitzetten. Niet in de rook komen en de stoffen die je aantreft op de stoep of de auto wegspoelen. En handen wassen, zeer zeker."

Op weg helpen

Hoe groot de schade is en hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. "Samen zullen we de bedrijven die getroffen zijn zo goed mogelijk weer op weg helpen", benadrukt Weterings. "We hebben contact met de ondernemers en zorgen dat we hen steunen waar we kunnen als gemeente."

De burgemeester is trots op de goede samenwerking tussen de hulpdiensten tijdens de brand. "Niet alleen binnen het korps van Midden- en West-Brabant, maar ook de samenwerking met de andere korpsen en tussen de bijna honderd brandweermensen, agenten, hulpverleners en de gemeente. Nu moeten we zorgen dat de nazorg ook goed is. Dat de bedrijven die getroffen zijn zo snel mogelijk geholpen worden."

