'Er is brand, allemaal eruit!', medewerkers van Maître Paul waren aan het werk toen brand uitbrak

Medewerkers van Maitre Paul die nachtdienst hadden, hadden niet in de gaten dat er brand was totdat de brandweer naar binnenstapte.

De enorme brand die donderdagnacht en vrijdagochtend woedde op industrieterrein Kraaiven in Tilburg, is ontstaan bij het bedrijf Maître Paul, bekend van de diepvriestaarten. Zo'n vijftien medewerkers waren tijdens hun nachtdienst aan het werk en hadden niet in de gaten dat er brand was, totdat de brandweer binnenstapte. Die droeg hen op onmiddellijk het pand te verlaten en naar buiten te gaan.

De brand ontstond aan de achterzijde van het bedrijf, waar compressors en diepvriezers staan. Van daaruit sloeg het vuur over naar Vollenhoven Olie, dat achter Maître Paul is gelegen, aan de Kroonstraat.

De medewerkers stonden enige tijd in hun witte werkkleding op straat te kijken naar de vuurzee. Ook de Japanse directeur van Maître Paul was bij de brand aanwezig. Hij was zeer emotioneel en ontdaan.

Roetdeeltjes dalen neer

De brand veroorzaakte forse rookwolken, die richting het westen drijven. Roetdeeltjes dalen neer in de wijk Reeshof en ook in Rijen, waarschuwt de brandweer. Advies is de roetdeeltjes weg te spoelen en daarna goed de handen te wassen. Eerder werd gewaarschuwd alle ramen en deuren te sluiten.

Een andere directeur van Maître Paul, Eduard Linnenbank, vertelde dat de brandweer door het automatisch brandalarm werd gewaarschuwd. Daarop namen brandweerlieden poolshoogte bij het bedrijf en ontdekten dat er nog mensen aan het werk waren. Meer dan tachtig brandweerlieden uit de regio hielpen bij het bestrijden van de enorme vuurzee. De brand sloeg ook over naar twee andere bedrijven: Van de Wijgert en garage Euromaster Tilburg Truck.

Hoewel slechts een klein deel van Maître Paul in brand stond, kan de productie voorlopig niet worden hervat. De diepvriezen en compressors zijn essentieel voor de bedrijfsactiviteiten. Bij het bedrijf werken ongeveer tweehonderd mensen.

Maître Paul is in Japanse handen. Het is een drukke tijd voor het bedrijf vanwege het kerstgebak dat momenteel wordt geproduceerd.

