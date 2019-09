Eén nachtelijk telefoontje en je leven staat op z'n kop: 'Kom gauw, de boel staat in lichterlaaie!'

Bogaers kon in eerste instantie niet bij het pand komen, omdat de hele omgeving was afgesloten. "Vanaf de kant van Maître Paul zag ik de vuurzee. Later, toen het vuur onder controle was, zag ik dat ons bedrijf helemaal is uitgebrand."

Samen met zijn neef is Thomas Bogaers eigenaar van Vollenhoven Olie. Het pand werd gebruikt als magazijn en opslag voor smeermiddelen. De precieze omvang van de schade is nog niet bekend. Verderop, aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg, staat het hoofdkantoor van Vollenhoven Olie. Hier werken zo'n tweehonderd mensen. Bij het magazijn aan de Kroonstraat werken acht mensen.

Zo'n tachtig brandweermensen bestrijden het vuur. (Foto: Toby de Kort)

'Stilstaan is achteruitgang'

"Het belangrijkste is dat er geen mensen gewond zijn geraakt, geen personeelsleden en geen brandweermensen", zegt Bogaers. Hoewel de brand hem aangrijpt, klinkt hij strijdvaardig. "Natuurlijk zijn we geschrokken, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Stilstaan is achteruitgang. Iedereen is energiek, en we leveren ook gewoon door vanuit onze leveranciers. Gelukkig hebben die grote voorraden smeerolie.

Of het pand weer wordt opgebouwd, op dezelfde plek of ergens anders, daar is Bogaers nog niet mee bezig. "Het belangrijkste is dat het milieu bespaard blijft, want de smeerolie is ook in het riool terecht gekomen."

Vollenhoven Olie bestaat 125 jaar. 93 jaar geleden werd het bedrijf ook getroffen door brand. Toen was het pand nog gevestigd in de binnenstad van Tilburg.

LEES OOK:

Reeshof College sluit deuren door roetdeeltjes na grote brand in Tilburg, alle lessen vervallen

Ravage op industrieterrein Kraaiven Tilburg na brand: Vollenhoven Olie zwaarst getroffen [BEELDEN]

Burgemeester Theo Weterings: 'We steunen de getroffen ondernemers waar we kunnen na de brand

Sein brand meester gegeven bij zeer grote brand in Tilburg

Zeer grote brand treft 4 bedrijven op industrieterrein in Tilburg, ramen en deuren sluiten

De enorme vlammenzee in Tilburg in beeld [FOTO’S]

'Er zijn heel veel hulpverleners op de been', Veiligheidsregio over de uitslaande brand in Tilburg

'Er is brand, allemaal eruit!', medewerkers van Maître Paul waren aan het werk toen brand uitbrak

Roetdeeltjes komen kilometers verderop neer na grote brand: 'De wijk ligt er vol mee'

Grote brand in Tilburg is moeilijk onder controle te krijgen: 'Er wordt met man en macht gewerkt