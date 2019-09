Enorme brand Tilburg, roetdeeltjes komen neer in onder meer Reeshof: 'De wijk ligt er vol mee'

TILBURG -

Door de enorme brand die woedt in inmiddels vier bedrijfspanden aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg komen roetdeeltjes neer in onder meer de wijk Reeshof. Hiervoor waarschuwt de brandweer. "De wijk ligt er vol mee", laat Anton Hendrikx die in de Reeshof woont, weten. Advies is de roetdeeltjes weg te spoelen en daarna goed je handen te wassen.