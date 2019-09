Zeer grote brand slaat over naar 4e bedrijf op industrieterrein in Tilburg, NL Alert afgegeven

Tachtig brandweermensen met tientallen wagens uit de hele regio zijn ter plaatse bij de Kraaivenstraat om het vuur te bestrijden. Zelfs vanuit Bergen op Zoom is de brandweer opgeroepen. Hulpdiensten krijgen ook hulp van de luchtmacht, vanuit de lucht wordt geblust.

Ramen en deuren sluiten

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een NL Alert verzonden waarin omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen te sluiten. Er worden metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen, maar deze zijn tot nu toe niet geconstateerd.

Foto: Toby de Kort/De Kort Media

Vlammen van veertig meter hoog

De brand ontstond bij Maitre Paul, een bedrijf dat diepvriesgebak maakt. Omstanders melden vlammen die wel veertig meter boven het dak uitkomen. Ook zijn meerdere explosies gehoord. Ongeveer tien medewerkers van Maitre Paul waren al aan het werk. Zij zijn in veiligheid gebracht en stonden enige tijd op straat te kijken naar de vuurzee. Ook de directeur keek geëmotioneerd en ontdaan toe hoe zijn bedrijf in vlammen opging.

'Rook stinkt naar aceton'

Onze verslaggever meldt dat Vollenhoven Olie in lichterlaaie staat. "Deze brand is zeer, zeer groot. De rookontwikkeling is enorm en drijft langzaam richting Dongen en de wijk Reeshof aan de westkant van de stad." "De rook stink nogal en ruikt naar aceton", meldt een andere verslaggever. Doordat olie vanuit het bedrijf de straat op stroomt, staat ook de stoep voor het pand in brand.

De omgeving is afgezet door de politie. Bij de brand zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.