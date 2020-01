Annemiek Bekkering neemt haar ouders graag mee naar haar wedstrijden: 'Superleuk' [VIDEO]

VEGHEL -

Zeilster Annemiek Bekkering (28) neemt haar ouders graag mee naar wedstrijden. "Mijn moeder vraagt altijd of ik het fijn vind als ze komt. Ik zeg dan altijd: 'Maakt mij niets uit', maar achteraf vind ik het superleuk." Vooral de laatste dag heeft ze hen er graag bij, want als je op het podium eindigt, is het wel fijn als ze mee kunnen vieren. "Al je zeilmaatjes is leuk, maar je naaste familie is extra." In de video leer je de persoonlijke kant van de Veghelse wereldkampioene kennen.