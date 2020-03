Liveblog coronavirus: Rode Kruis start hulplijn voor mensen in quarantaine en thuisisolatie

Alle scholen, restaurants, sportclubs en cafés in Nederland blijven vanaf deze maandag dicht, om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit besloot het kabinet zondag na overleg met de organisaties in het onderwijs. Alle verdere ontwikkelingen rond het coronavirus in Brabant zijn maandag te volgen in dit liveblog.

De belangrijkste feiten:

Kinderopvang en scholen zijn voorlopig dicht. Deze maatregel geldt tot en met 6 april. Kinderen van ouders in vitale beroepen, zoals medisch personeel, agenten en brandweer, kunnen wel naar school en de opvang.

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn ook tot en met 6 april dicht. Ook coffeeshops moeten gesloten blijven.

Alle sport-, sauna- en welnessgelegenheden gaan eveneens dicht tot en met 6 april.

De komende weken wordt in Brabant onderzoek gedaan naar besmettingsrisico's bij jongeren. Dit onderzoek wordt onder meer gebruikt om te bepalen wat er aan maatregelen moet gebeuren na 6 april.

Het aantal landelijke patiënten is opgelopen tot 1135. In totaal telt Brabant 446 patiënten. In Brabant zijn tot nu toe negen mensen die het coronavirus hadden overleden.

Premier Mark Rutte spreekt maandagavond om zeven uur 's avonds het land toe op televisie

7.41

In Veghel is een aantal mensen een Facebookgroep gestart om mensen te helpen tijdens deze coronacrisis. "Gewoon omdat we een goede buur willen zijn voor elkaar en dat we samen deze moeilijke tijd doorkomen." Wie hulp nodig heeft, kan zich melden bij 'Coronahulp Veghel e.o' en wie iets kan betekenen voor een ander kan zich hier ook melden.

6.01

Het Rode Kruis begint deze maandag met een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf negen uur maandagochtend het nummer 070-4455888 bellen. "We bieden een luisterend oor, geven advies en bekijken samen of mensen praktische problemen kunnen oplossen met hun eigen sociale netwerk."

05.30

De Belgische vervoersmaatschappij De Lijn laat bussen die normaal tot in Nederland zouden rijden sinds zondag stoppen bij de laatste halte voor de grens met Nederland. "Dit gebeurt om het besmettingsgevaar in te dijken", laat een woordvoerder weten.