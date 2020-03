Wel of geen Olympische spelen? Dit vinden Brabantse sporters

Allemaal zijn ze het er over eens. De volksgezondheid is het belangrijkst, sport komt in dit geval op nummer twee. Toch is het een flinke klap voor de topsporters, als de spelen niet door kunnen gaan zoals gepland. Het is toch iets waar je al jaren naar toe werkt, legt sprinter Joris van Gool uit. "Als ze het afgelasten, is dat nu ook weer niet het einde van de wereld, maar er zijn natuurlijk wel sporters die dit maar één keer in hun leven meemaken."

Niet weten waar je aan toe bent, maakt het trainingsschema lastig. "Het grootste probleem rondom de vraag of de Olympische Spelen door moeten gaan of niet, is alle onduidelijkheid", vertelt schermer Bas Verwijlen.

Bas Verwijlen in actie. (Foto: Hollandse Hoogte)

Eerlijk

Het is mooi hoe de olympische waarden ook nu in de sporters doorschemeren. Het gaat niet alleen om winnen, ook om een eerlijke wedstrijd, volgens sprinter Joris van Gool. "Canada en Australië hebben gezegd dat ze dan sowieso niemand gaan sturen. Het is ook niet eerlijk. Sporters in landen die later maatregelen hebben gekregen, hebben dan langer kunnen trainen."

Daar sluit zeilster Annemiek Bekkering zich bij aan. "Het hele idee van de Olympische spelen is fair play. Gelijke kansen en iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Als dit aanhoudt, is dat niet het geval." Ze vraagt zich nu vooral af hoe ze haar steentje kan bijdragen. Video's over thuissporten kunnen helpen als inspiratie of afleiding, maar ze denkt ook aan helpen in de buurt. "We hebben het er hier veel over. Hoe kunnen we onszelf wat nuttiger maken, dan alleen een topsporter te zijn."

Annemiek Bekkering

Jaar uitstel

Uitstel lijkt bijna onvermijdelijk, maar de lengte daarvan is voor veel sporters van groot belang. Twee maanden uitstel lukt voor Bas Verwijlen nog wel, een jaar is anders. De schermer, die naast zijn baan ook werkt, weet niet of hij in 2021 naar de Spelen zou kunnen. "Nu heb ik alles precies zo geregeld dat het kan. Van werk tot sponsorcontracten, dat is bij uitstel niet zeker."

Ook voor zwemster Maud van der Meer wordt het dan een lastige beslissing. Ze zwom door tijdens haar zwangerschap en wilde nog één keer voor de Spelen gaan. "Het is al best wel zwaar en complex om alles te plannen met een kleine thuis. Dan zou ik er wel heel goed over na moeten denken of ik nog een jaar wil trainen." Door een coronageval in haar omgeving ziet ze het nu ook in een ander perspectief. "Ik zou eerst willen dat dat goed komt en dan maak ik me wel weer druk over topsporter zijn."

Zwemster Maud van der Meer (Foto: ANP)

Klaar voor

Ook meerkamper Pieter Braun zou het vervelend vinden als het een jaar verplaatst wordt. "Je kunt je voorstellen, over drie maanden krijg je een nieuwe auto. Ineens krijg je hem pas na een jaar en drie maanden. Dat is niet chill." Hij kijkt niet alleen uit naar de spelen, juist nu is hij goed in vorm. "Als je tegen mij zegt, je hebt over zes weken de wedstrijd van je leven, dan ben ik er klaar voor. Ik weet niet hoe ik er over een jaar aan toe ben."

Dat beaamt ook dressuuramazone Sanne Voets. Als lid van de atletencommissie adviseert zij het NOC*NSF. In dat statement staat dat het veilig moet zijn voor de gezondheid en het voor iedereen eerlijk moet verlopen. Toch frustreert het haar juist nu zo goed voorbereid te zijn. "Zit ik dan thuis in vorm te zijn."

Aanpassingsvermogen

BMX'er Twan van Gendt is niet in topvorm door zijn handblessure, maar ook hij wil niet te lang wachten. "Niemand kan nu op een baan van Olympisch formaat. Daarin zijn alle kansen gelijk als ik voor onze sport spreek." Hij vindt dat aanpassen aan de situatie onderdeel van topsport is. "Degene die zich het beste aanpast aan de situatie, zal in juli of augustus nog steeds hele mooie prestaties neerzetten." Hij ziet er daarom graag ook een positieve kant van in. "Je komt optimaal aan je rust omdat je in quarantaine zit. Je kunt veel efficiënter herstellen."

De in Den Bosch geboren fietscrosser Twan van Gendt is wereldkampioen BMX en hoort bij de elite

Schoonspringster Celine van Duijn steunt hem daarin. "Het blijft natuurlijk behelpen, het is altijd anders dan een volledig seizoen draaien. We moeten allemaal een beetje aanpassen, dat zal heel nieuw en interessant zijn."

Geen afgelasting

Een Olympische Spelen in afgeslankte vorm ziet hockeyster Lidewij Welten in ieder geval niet zitten. "Het heeft iets magisch, omdat alle landen meedoen. Ik hoop dat iedereen een eerlijke kans heeft en iedereen daarbij aanwezig kan zijn." De Olympische Spelen zonder een grote opening, omdat iedereen te dicht bij elkaar loopt, is voor haar geen optie. "Zonder publiek is zonde."



Thomas Bach, voorzitter van het IOC, liet al weten de spelen zeker niet af te gelasten. Daar is Sanne Voets enorm blij mee. "We leven nu in een tijd waarin alles af lijkt te brokkelen. Voor mij is dit zo'n stip aan de horizon." Zolang er een vooruitzicht is om naar toe te werken, kan ze het wachten nog wel even aan. "De wereld staat in de fik. Als het allemaal wat langer duurt dan is dat maar zo."

