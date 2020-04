LIVEBLOG CORONA: Duitsland wil geen Nederlanders meer over de grens en opnieuw crossers in de fout

De voornaamste feiten op een rij:

Er kwamen zondag in Brabant 120 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht die het virus (waarschijnlijk) hebben. Dat zijn er zo'n 40 minder dan een dag eerder.

In totaal liggen er in Brabant op dit moment zo'n 750 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Dat aantal is de afgelopen dagen stabiel.

Het coronavirus heeft in ons land aan zeker 1766 mensen het leven gekost. Dat zijn er 115 mensen meer dan zaterdag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.



7.03

Het Duitse kabinet vergadert over extra coronamaatregelen. Het gaat onder meer om mogelijk strengere voorwaarden waaronder Nederlanders de grens mogen passeren. Duitsland voerde eerder strenge beperkingen in voor het reizen vanuit andere buurlanden zoals Oostenrijk en Zwitserland.

6.44

Opnieuw is een grote groep crossers in de fout gegaan. Ze verzamelden zich, net als een dag eerder, vlakbij het treinstation van Lage Zwaluwe om tegen elkaar te racen.

6.25

De Tilburgse filmmaker Joan Villalon roept zijn stadsgenoten op om nog even vol te houden en alle coronamaatregelen in acht te nemen. Hij maakte een mooie video van zijn stad, met indrukwekkende beelden.

5.00

De paasvieringen die veel scholen gewoonlijk organiseren kunnen vanwege het coronavirus niet doorgaan. Om leerlingen in deze tijd toch te inspireren met het paasverhaal kunnen zij donderdag een online paasviering volgen. De vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus en uitgeverij Kwintessens maken deze landelijk beschikbaar.

4.04

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1200 mensen overleden aan het coronavirus. Het Amerikaanse dodental bedraagt nu 9633. Bij minstens 337.072 inwoners is besmetting met het coronavirus vastgesteld.

3.33

De overheid pakt mensen met schulden minder hard aan in deze coronacrisis, meldt het AD. Wie financieel is getroffen, kan uitstel van betaling krijgen. Deurwaarders zijn gevraagd terughoudend om te gaan met beslagleggingen.

2.31

Een tijger in de Bronx Zoo in New York is positief getest op het coronavirus. Voor zover bekend is het voor het eerst dat het longvirus is vastgesteld bij een tijger. Het is de eerste keer dat bij een dier in de VS het coronavirus is aangetroffen. Zowel in België als in Hongkong is eerder bij een kat het virus vastgesteld.