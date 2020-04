LIVEBLOG CORONA: Theatergidsen laten op zich wachten, emoji's aangepast aan coronatijd

De voornaamste feiten op een rij:

Er kwamen zondag in Brabant 120 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht die het virus (waarschijnlijk) hebben. Dat zijn er zo'n veertig minder dan een dag eerder.

In totaal liggen er in Brabant op dit moment zo'n 750 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Dat aantal is de afgelopen dagen stabiel.

Het coronavirus heeft in ons land aan zeker 1766 mensen het leven gekost. Dat zijn er 115 mensen meer dan zaterdag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.



11.45

De regeling overbrugging werkbehoud (NOW) moet worden aangepast zodat ook tuinders er gebruik van kunnen maken. Met name bedrijven met een seizoensgebonden productie dreigen door de huidige regels achter het net te vissen, stelt branchevereniging LTO Nederland.

11.44

De Nederlandse voetbalsters onder 20 jaar zouden na de zomer meedoen aan het WK in Panama en Costa Rica, maar de mondiale federatie FIFA heeft dat toernooi tot nader order uitgesteld vanwege de coronacrisis.

11.42

Een boks geven met je elleboog, hoesten in de binnenkant van datzelfde lichaamsdeel en samen de curve laten afvlakken, het is allemaal onderdeel van het dagelijks leven in coronatijd. Hoogste tijd dus voor bijpassende emoji's om te gebruiken in al je Whatsapp-gesprekken. Dat vond tenminste Esther van Brakel uit Uden. Ze liet er gras over groeien en binnen een paar uur had ze 26 emoji’s klaar.

11.40

De grote Brabantse theaters komen volgende maand niet met de jaarlijkse brochure voor het komend theaterseizoen. Het programma voor het nieuwe seizoen is vanwege de coronacrisis nog te onzeker. Afgelaste voorstellingen moeten worden verplaatst, maar nieuwe voorstellingen zijn ook nog niet zeker. “De kans is groot dat de brochure al achterhaald zou zijn als hij op de deurmat valt”, zegt directeur Rob van Steen van Theaters Tilburg. De meeste theaters komen met een online-variant van de brochure of hopen later alsnog een boekje te drukken. De jaarlijkse brochure is van groot belang voor de voorverkoop van de schouwburgen.

11.33

Het afgelopen etmaal zijn in België 185 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Volgens viroloog Steven Van Gucht is een 'weekendeffect' echter niet uit te sluiten. In de afgelopen weken werden op dinsdag vaak nog sterfgevallen gemeld van het weekend ervoor.

11.24

Voor wie in deze coronatijd thuis sportief bezig wil zijn, heeft zwemster Ranomi Kromowidjojo een leuke oefening. "Let wel even op de overstrekte ellebogen. Ik kan ze mega overstrekken, maar dat is niet de bedoeling."

11.15

Nederlanders lijken de coronacrisis aan te grijpen om de eigen hypotheken eens goed tegen het licht te houden. Volgens hypotheekdienstverlener De Hypotheekshop werden er bij verschillende geldverstrekkers vorige week een recordaantal van bijna 20.000 hypotheekaanvragen ingediend, voornamelijk door oversluiters.

11.05

Ook de Volksbank gaat zijn winstuitkering tot in ieder geval oktober uitstellen vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Daarmee geeft de bank, net als ING, ABN AMRO en Rabobank gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) om gedurende de pandemie geen dividendbetalingen te doen.

11.04

Juist in deze coronatijd is het superbelangrijk om leerlingen te blijven prikkelen met online materiaal, benadrukt ASML. Daarom biedt het Veldhovense bedrijf de gastles 'Bouw je eigen app' aan op de site van Brainport Eindhoven. Deze gastles is speciaal bedoeld voor tweede- en derdejaars havo en vwo-leerlingen.

10.56

Het Koninklijk Concertgebouworkest gaat vanaf maandag drie keer per week online concerten streamen. De optredens zijn op maandag, woensdag en vrijdag om vier uur 's middags te zien op YouTube, Facebook en op de website van het orkest. De concerten zijn al voor de coronacrisis opgenomen. Het orkest begon al met het streamen van concerten in de eerste week nadat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus waren ingegaan. De frequentie wordt nu opgevoerd.

10.27

Corine Toirkens (61) uit Geldrop zat zondag te popelen om haar motor uit de schuur te halen. Maar de rij-instructrice, die in 2012 de verkiezing Motorvrouw van het Jaar won, deed het niet. Bewust niet. Ze wil daarmee een voorbeeld zijn voor andere motorrijders. “De zorg heeft het al druk genoeg, dus wees verstandig en blijf binnen”, waarschuwt ze.

Corine Toirkens.

10.26

Steeds meer onderzoek laat zien dat de kans aannemelijk dat de snelheid van de verspreiding van het coronavirus, net als het griepvirus, seizoensafhankelijk is. Toch waarschuwen wetenschappers: het weer alleen gaat het virus niet verslaan, meldt Weer.nl.

10.20

De Nationale Museumweek 2020, die gepland staat van 20 tot en met 26 april, gaat door, maar vanwege het coronavirus wel volledig digitaal. Speciale aandacht is er voor 75 jaar culturele vrijheid, waarmee wordt herdacht dat er in 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam.

10.10

De belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) besluit om vanwege het coronavirus soepel om te gaan met het betalen van belastingen. Dat betekent dat BSOB de komende tijd geen aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen oplegt. Voor alle openstaande bedragen die nog betaald moeten worden, geeft BSOB uitstel tot 1 juni 2020. Dit geldt voor alle inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen in de gemeente Oss.

10.04

De Britse premier Boris Johnson, die zondag met aanhoudende symptomen van het coronavirus in een ziekenhuis is opgenomen, blijft het land besturen. Dat zei minister van Huisvesting Robert Jenrick maandag nadat de Britse leider de nacht in het ziekenhuis had doorgebracht voor tests.

9.31

Ook mensen met een visuele beperking willen zich aan de anderhalve meter afstandsregel houden, maar dit valt in de praktijk niet mee. Blinden en slechtzienden kunnen niet inschatten op welke afstand iemand hen passeert. De Oogvereniging vraagt daarom iedereen extra ruim baan te maken als ze iemand met een witte stok zien lopen.

9.26

Tot nader order vertrekken er vanaf Eindhoven Airport geen vliegtuigen naar Roemenië. Ook komen er geen vliegtuigen uit Roemenië aan. Vanwege de coronapandemie handelt Eindhoven Airport momenteel een zeer beperkt aantal passagiersvluchten af naar slechts enkele bestemmingen. Het gaat daarbij onder meer om repatriëring.

9.17

De overheid is coulant voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld een openstaande boete niet kunnen betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vraagt deurwaarders terughoudend te zijn met inbeslagnames, en zo veel mogelijk aan te sturen op betalingsregelingen.

9.05

De gemeente Uden heeft een noodfonds opgericht voor ondernemers in Uden die in acute financiële problemen verkeren. Als zij een aanvraag hebben gedaan voor een of meer Rijksregelingen, kan het fonds hen snel een renteloos voorschot ter beschikking stellen om de periode te overbruggen tot de Rijksregeling wordt uitgekeerd.

9.01

Op Schiphol is maandagochtend de eerste van twee repatriëringsvluchten van KLM uit Australië aangekomen. Vlucht KL828 vertrok vanaf de internationale luchthaven in Sydney. Aan boord van het toestel, dat een tussenstop maakte in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, zaten driehonderd Nederlanders. Het was tevens de eerste vlucht van KLM vanuit Australië in bijna twintig jaar.

9.00

Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad geeft een pluim aan de inwoners van zijn gemeente. "Afgelopen weekend zijn de maatregelen opgelegd in verband met het coronavirus in Meierijstad goed opgevolgd. Volhouden!"

8.59

Nederlanders hebben veel waardering voor de aanpak van de coronacrisis door de overheid. Van de mensen beoordeelt 89 procent de maatregelen die zijn genomen als goed. Dat meldt onderzoeksbureau Citisens.

8.34

Vier patiënten bij wie het coronavirus was vastgesteld, zijn de afgelopen 24 uur ontslagen uit het Amphia Ziekenhuis in Breda. Het totale aantal komt hiermee uit op 147. In het Bredase ziekenhuis zijn tot nu toe 54 mensen overleden aan het coronavirus. Er worden nu negentig patiënten met een coronabesmetting verzorgd in Amphia, 29 van hen bevinden zich op de intensive care.

De intensive care van het Amphia heeft een standaardcapaciteit van dertig bedden. Er is extra IC-capaciteit gerealiseerd bij de IC. Het Amphia kan door deze maatregel een maximale IC-capaciteit van 56 bedden realiseren. Deze 56 IC-bedden zijn er zowel voor coronapatiënten als voor niet-coronapatiënten.

8.12

Giovanni van Bronckhorst hervat maandag de training met zijn nieuwe club Guangzhou. De oud-RKC'er spreek in De Telegraaf zijn respect uit voor de quarantaineperiode die hij in China achter de rug heeft. Er was volgens hem voortdurend controle. Hij spreekt over mannen met pakken voor de deur en de verplichting een app op je telefoon te installeren en daarmee elke dag je temperatuur door te geven.

7.40

De transfersommen in het betaald voetbal zullen door de coronacrisis fors dalen. Dat verwacht Bayern München-voorzitter Herbert Hainer. "Het spreekt voor zich dat wanneer de inkomsten afnemen bij de clubs, er minder geld beschikbaar is en de transferbedragen lager zullen uitvallen", zegt hij in ledenblad '51'.

7.39

Bij PostNL is het deze dagen aanzienlijk drukker dan voor de coronacrisis. "Door de coronacrisis beseffen mensen ineens dat onze bezorgers belangrijk werk doen. Ze zien: wat bijzonder dat een bedrijf zeven dagen per week bij mij in de straat komt om dingen te bezorgen of af te halen", zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen in het AD.

7.03

Het Duitse kabinet vergadert over extra coronamaatregelen. Het gaat onder meer om mogelijk strengere voorwaarden waaronder Nederlanders de grens mogen passeren. Duitsland voerde eerder strenge beperkingen in voor het reizen vanuit andere buurlanden zoals Oostenrijk en Zwitserland.

6.58

Draai zoveel mogelijk muziek van eigen bodem. Met die noodoproep richt Buma Cultuur zich maandagochtend tot alle Nederlandse radiostations. Volgens de auteursrechtenorganisatie is dit een eenvoudige manier om Nederlandse artiesten bij te staan in de huidige coronacrisis.

6.44

Opnieuw is een grote groep crossers in de fout gegaan. Ze verzamelden zich, net als een dag eerder, vlakbij het treinstation van Lage Zwaluwe om tegen elkaar te racen.

6.25

De Tilburgse filmmaker Joan Villalon roept zijn stadsgenoten op om nog even vol te houden en alle coronamaatregelen in acht te nemen. Hij maakte een mooie video van zijn stad, met indrukwekkende beelden.

5.00

De paasvieringen die veel scholen gewoonlijk organiseren kunnen vanwege het coronavirus niet doorgaan. Om leerlingen in deze tijd toch te inspireren met het paasverhaal kunnen zij donderdag een online paasviering volgen. De vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus en uitgeverij Kwintessens maken deze landelijk beschikbaar.

4.04

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1200 mensen overleden aan het coronavirus. Het Amerikaanse dodental bedraagt nu 9633. Bij minstens 337.072 inwoners is besmetting met het coronavirus vastgesteld.

3.33

De overheid pakt mensen met schulden minder hard aan in deze coronacrisis, meldt het AD. Wie financieel is getroffen, kan uitstel van betaling krijgen. Deurwaarders zijn gevraagd terughoudend om te gaan met beslagleggingen.

2.31

Een tijger in de Bronx Zoo in New York is positief getest op het coronavirus. Voor zover bekend is het voor het eerst dat het longvirus is vastgesteld bij een tijger. Het is de eerste keer dat bij een dier in de VS het coronavirus is aangetroffen. Zowel in België als in Hongkong is eerder bij een kat het virus vastgesteld.