LIVEBLOG CORONAVIRUS: Geen gedwongen huisverkoop en wereldleiders leven mee met Johnson

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt maandagmiddag 193 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 4456 komt.

Landelijk zijn er maandag 18807 positief geteste patiënten, een toename van 952 ten opzichte van een dag eerder.

Het sterftecijfer ligt maandag in Nederland op 1867, 101 meer dan zondag gemeld.

De Britse premier Boris Johnson is overgeplaatst naar de intensive care.

8.00

Van paintballveld naar privétuin in Boekel. Met minimaal vijf meter afstand zou paintballen heel goed moeten kunnen in deze tijd. Maar die vlieger ging voor Andy Haegens uit Boekel helaas niet op. Van de ene op de andere dag is Andy, net als veel andere ondernemers, zijn inkomsten kwijt. Dus besloot hij het over een andere boeg te gooien. Van de gemeente mag hij zijn veld verhuren aan één gezin per keer. "Die kunnen hier heerlijk buiten zitten in hun privétuin."

7.33

Een nieuwe lichting Nederlandse militairen vertrekt dinsdag voor zes maanden naar Afghanistan. De afgelopen twee weken verbleven de veertig mannen en vrouwen op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot in quarantaine om zeker te zijn dat ze niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus.

7.09

In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de Nationale Gezondheidscommissie dinsdag bekendgemaakt. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 32 nieuwe gevallen van besmetting met het longvirus geregistreerd in het land.

6.37

Het nieuwe softwaresysteem, dat ziekenhuizen moesten gebruiken om de beddencapaciteit op de ic's in kaart te brengen, heeft alweer afgedaan. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) roept ziekenhuizen op om twee andere systemen te gebruiken, bericht de Volkskrant.

Het systeem heeft volgens de krant zeker één keer gezorgd voor een ernstige situatie: ambulances met coronapatiënten uit de regio Brabant zijn naar het Ommelander Ziekenhuis in Groningen gegaan omdat het systeem meldde dat daar nog ic-bedden vrij waren. Ter plekke bleek dat de ic-bedden niet bemand waren.

6.23

Mensen die vanwege de coronacrisis hun hypotheek tijdelijk niet kunnen betalen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft daarover afspraken gemaakt met hypotheekverstrekkers en andere 'woonpartijen' zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en de Vereniging Eigen Huis.

4.40

Een deel van de verpleeghuizen geeft partners toestemming om voor de duur van de corona-epidemie bij een bewoner in te trekken, op voorwaarde dat ook de partner binnenblijft. Dat meldt Trouw. Ook zijn er verpleeghuizen die in uitzonderlijke gevallen wel bezoek toestaan, ook aan bewoners buiten de stervensfase.

3.21

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1150 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Een dag eerder kwamen zeker 1200 mensen om. Afgelopen zaterdag werd nog een record gevestigd, toen stierven 1480 mensen aan het longvirus.

1.59

De KNVB gaat niet overstag voor Ajax, PSV en AZ. De drie topclubs voerden afgelopen week de druk op om de competities in het profvoetbal als gespeeld te beschouwen, maar de voetbalbondschuift die beslissing vooruit, meldt De Telegraaf.

Vandaag is er overleg tussen alle betrokkenen, zoals de voetbalbond, Eredivisie-clubs, eerste divisie-clubs, spelers, coaches, scheidsrechters en supporters.

0.30

Verschillende wereldleiders hebben de Britse premier Boris Johnson een voorspoedig herstel toegewenst. Na de beterschapswensen van onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel, liet president Donald Trump weten dat de Amerikanen bidden voor Johnson.

Johnson werd maandag overgeplaatst naar de intensive care van een Londens ziekenhuis, nadat zijn toestand als gevolg van een besmetting met het nieuwe coronavirus verslechterd was.

0.01

In Nederland zijn 4,5 miljoen mondkapjes per week nodig om mensen in de zorgsector te beschermen tegen het coronavirus. Nederland heeft er 30 miljoen besteld op de wereldmarkt. Daar is het "een volstrekte Bonanza" met allerlei louche toestanden, zei minister Martin van Rijn (Medische Zorg) maandag bij OP1. Volgens hem zoekt Nederland in alle uithoeken van de wereld naar mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.