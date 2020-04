Wat bezielt een coronadreiger? 'Ik wilde getest worden' of 'De melk was zuur'

Twee 'coronadreigers' uit Eindhoven moeten een aantal weken de cel in. Dat bepaalde de rechter in Den Bosch woensdagmiddag. Beide mannen riepen vorige maand dat ze corona hadden en hoestten of spuugden daarna naar iemand met een vitaal beroep.

De 52-jarige Jurgen de G. hoestte een baliemedewerkster van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven opzettelijk in het gezicht. Hiervoor riep de Eindhovenaar dat hij corona had. Dit gebeurde op 19 maart. De vrouw verklaarde daarna ‘in shock te zijn.’

“Ik heb nooit de bedoeling gehad om de vrouw te besmetten. Ik had symptomen van corona en wilde alleen getest worden”, verklaarde De G. meerdere keren. Hij baalde dat hij niet getest werd. Ook geeft hij aan zich niet te kunnen herinneren of hij gehoest heeft. De rechter gaat daar niet in mee en legt een celstraf op van 3 weken. Bovendien krijgt hij een week voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat.

Pak melk

De tweede zaak ging over een 34-jarige man, die gearresteerd werd bij de Albert Heijn aan de Woenselse Markt. Tom M. kreeg 31 maart een stevige ruzie over het terugbrengen van een pak melk. Hij wilde het pak ruilen, omdat de inhoud zuur zou zijn. Er ontstond een ruzie toen bleek dat de man geen bonnetje had. Een medewerker riep daarom de bedrijfsleider. De man moest de winkel uit. M. schreeuwde vervolgens dat hij corona had, spuugde in het rond en raakte de bedrijfsleider.

M. ontkent dit. “Ik voelde me kerngezond en zou niet weten waarom ik zoiets zou doen”, verklaarde hij. De rechter gelooft dit niet. Daarom moet M. zeven weken de cel in.

Webcam

Vanwege coronamaatregelen waren de verdachten niet aanwezig in de rechtszaal. Via een webcamverbinding hadden ze contact met de rechters. Ook mocht er geen publiek naar binnen. Het is overigens onduidelijk of de mannen daadwerkelijk corona hadden, want ze zijn niet getest.

Het zogenoemde coronadreigen wordt in deze tijd zeer serieus genomen. Het wordt door de rechter beoordeeld als bedreiging met zware mishandeling. Verdachten verschijnen ook sneller voor de rechtbank dan normaal, via een zogenaamde snelrechtzitting.

Stopteken genegeerd

Het is zeker niet de eerste keer dat verdachten voor de rechter staan. Eerder op de ochtend werd een 34-jarige man uit Wanroij veroordeeld tot acht weken celstraf voor het beledigen en bedreigen van politieagenten door te zeggen dat hij corona heeft. De man had een stopteken genegeerd in het Gelderse Overasselt en sloeg daarna met zijn auto op de vlucht. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 400 euro aan de agenten betalen.

Ook in Breda moest een 'coronaspuger' zich verantwoorden. Deze man van 24 uit Goirle kreeg vier weken gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van 350 euro betalen aan een supermarktmedewerker in zijn woonplaats. Hij had deze man maandag bespuugd. Het slachtoffer stond voor een veilig verloop van het winkelbezoek bij de winkelwagentjes. Daar ontstond onenigheid. De spuug van de verdachte belandde op de kleding van de medewerker ter hoogte van zijn middel.

Nog meer veroordelingen

Vorige week moest een man (25) uit Rijsbergen twee weken de cel in voor een soortgelijk vergrijp. In maart kregen twee 'coronakuchers' in Breda en Tilburg gevangenisstraffen tot acht weken opgelegd. Eerder ging het mis in Den Bosch.

Landelijk zijn de afgelopen weken zeker tien coronaspugers voor de rechter gesleept. Een straf van vier maanden was de zwaarste veroordeling. In Brabant was acht weken celstraf plus twee weken voorwaardelijk de hoogste straf.

