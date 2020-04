LIVEBLOG CORONAVIRUS: 212 nieuwe coronagevallen in Brabant, landelijk 148 doden

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt donderdagmiddag 212 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 5011 komt.

Landelijk zijn er 21.762 positief geteste patiënten geteld.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2396, 148 meer dan woensdag.

14.05

Bij de brand bij verzorgingshuis Reyshoeve in Tilburg zijn donderdagmiddag drie gewonden gevallen. Vijftien mensen worden ter plekke behandeld omdat ze rook hebben ingeademd. Rond kwart voor twee werd het sein brand meester gegeven. Een van de bewoners is besmet met het coronavirus. Het is nog niet duidelijk of deze bewoner in zijn appartement kan blijven of verplaatst moet worden. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, hun verwondingen zijn volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio niet levensbedreigend.

14.00

Nederlanders hebben ondanks de coronacrisis nog vertrouwen in de huizenmarkt. Zo'n driekwart van de ruim duizend ondervraagden door marktonderzoeksbureau Markteffect denkt dat de vraag naar woningen onverminderd groot blijft. De voornaamste reden daarvoor is dat er een flink tekort aan huizen is, dat niet snel opgelost kan worden. Ook verwacht het gros van respondenten dat grote stijgingen van de hypotheekrente uitblijven.

13.50

Het RIVM meldt dat de corona-cijfers van de afgelopen dagen nog altijd bij het beeld passen dat de verspreiding langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn. In onze provincie zijn 212 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het totaal in Brabant staat nu op 5011. Daarmee is Brabant - vanwege de vroege uitbraak van het virus - nog altijd de provincie met het meeste aantal besmettingen.

13.45

Landelijk is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames vanwege corona het laagste sinds 22 maart. In de afgelopen 24 uur zijn er 237 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, meldt het RIVM. In totaal zijn er tot nu toe 7972 mensen opgenomen (geweest) in de ziekenhuizen. Er worden 148 nieuwe sterfgevallen gemeld. Woensdag waren dat er 147. Het totaal komt hiermee op 2396. Het daadwerkelijke aantal ligt hoger omdat lang niet iedereen wordt getest. Er zijn 1213 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het totaal staat nu op 21.762. Ook hier ligt het daadwerkelijke aantal veel hoger, omdat er slechts beperkt getest wordt.

13.40

Traumachirurgen adviseren motorrijders en wielrenners om tijdens het paasweekend thuis te blijven om ongelukken te voorkomen. De capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen is momenteel beperkt om verkeersslachtoffers op te nemen en te opereren, waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Veilig Verkeer Nederland (VVN) deed eerder vandaag een soortgelijke oproep.

13.30

Thuiszorgmedewerkers van Privazorg brengen vrijdag persoonlijk een bosje bloemen aan 500 cliënten die zij verzorgen in Brabant. Op Goede Vrijdag krijgen in heel het land 150.000 mensen een bloemetje aangeboden door de thuiszorgmedewerkers die hen verzorgen.

13.15

Bij verzorgingshuis Reyshoeve aan de Gendringenlaan in Tilburg is donderdag aan het begin van de middag brand uitgebroken. In de vleugel van het gebouw waar de brand is uitgebroken, worden bewoners geëvacueerd. Het gaat om twaalf appartementen die worden ontruimd. In het complex zou een bewoner verblijven die besmet is met het coronavirus. Meerdere hulpverleners ter plaatse dragen mondkapjes.

13.05

De politie en andere handhavers zijn dit paasweekend extra alert op samenscholingen en gaan daar zonder pardon boetes voor uitdelen. Ook recreanten die tijdelijke afzettingen en gebiedsverboden opzettelijk negeren kunnen op een bekeuring rekenen, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. Bruls roept mensen op traditionele paasuitjes dit jaar achterwege te laten. "Niet naar de meubelboulevard, niet naar tuincentra, geen tochtjes gaan maken. Zoek elkaar niet op, blijf thuis."

12.00

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: de fysiotherapeut. Bram Smits is fysiotherapeut en heeft al ruim drie jaar zijn eigen praktijk in Den Bosch. Daar heeft hij ook nu genoeg mogelijkheden om afspraken en controles door te laten gaan.

11.51

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil van het Rijk compensatie voor de inkomstenderving van gemeenten tijdens de coronacrisis en de extra kosten die gemeenten momenteel maken. De VNG heeft daar woensdag met minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën over gesproken.

11.48

Voor de tweede dag op rij hebben meer coronapatiënten de Brabantse ziekenhuizen verlaten dan er nieuw zijn opgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie. Daarmee zet de voorzichtig ingezette daling door. Het aantal mensen met corona op de intensive cares is stabiel gebleven.

11.43

Karin van der Staak (33) vertelt op verzoek van Omroep Brabant over haar werk bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze is verpleegkundige op de intensive care (ic), waar de meest zieke coronapatiënten belanden. Voor het eerst zag ze iemand enigszins opknappen en naar de verpleegafdeling vertrekken. “Yes!”

Karin van der Staak (33) werkt op de intenstive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

11.35

In België zijn de afgelopen 24 uur 283 mensen overleden door het coronavirus, het hoogste aantal in een dag sinds de uitbraak van de epidemie. In totaal zijn tot nu toe 2523 sterfgevallen te betreuren. Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen daalde voor de tweede dag op rij, naar 5590.

11.20

De dierentuinen in Nederland zijn door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in grote nood. Belangenvereniging Dier en Park stelt dat de sector dubbel wordt getroffen. Bezoekers zijn niet meer welkom, maar de kosten voor het onderhoud van de dieren en alle verblijven lopen wel door.

11.05

De Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland waarschuwen vanaf donderdag met een spotje op de publieke zenders voor criminelen die corona misbruiken om mensen gegevens te ontfutselen. "Antibacteriële pas? Trap er niet in!" zo luidt de boodschap, die aansluit bij de lopende campagne 'Veilig Bankieren' van de gezamenlijke banken.

10.55

Breda heeft vanaf vandaag een nieuw platform waar vraag en aanbod van werk aan elkaar gekoppeld wordt: Breda Werkt. Met deze gratis service hoopt initiator Willem van Veenendaal Breda letterlijk samen te brengen. “Ik zie de onzekerheid zowel bij werknemers als bij ondernemers toenemen, vandaar dit platform om echt iets te betekenen voor onze mooie stad.”

10.40

De katholieke kerken luiden op eerste paasdag tussen 12.00 en 12.15 uur de klokken. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de parochianen. Door de coronacrisis zijn er geen kerkdiensten en is het dus niet mogelijk voor gelovigen om samen het paasfeest te vieren. Parochianen wordt opgeroepen om tijdens dit kwartier toch samen te bidden, ook al zijn ze niet bij elkaar.

09.50

Bij de milieustraat in Tilburg staat een lange rij. Een lezer van Omroep Brabant stuurt ons een foto hoe hij met behulp van Netflix zijn beurt afwacht.

Netflixen in de rij bij de milieustraat in Tilburg.

09.40

De gemeente Sint Anthonis herinnert ons eraan hoe wij het beste van de zon kunnen genieten.

09.35

Theaters, concertzalen, musea en festivals gaan het publiek vragen geen geld terug te vragen voor tickets die zij al gekocht hadden maar die niet kunnen worden gebruikt vanwege de coronacrisis. Via de website bewaarjeticket.nl roepen zij mensen op hun ticket in te ruilen voor een voucher die later kan worden gebruikt.

09.15

Om ook honderdduizenden thuiszorgmedewerkers te bedanken voor al hun inzet, is ouderenbond ANBO een actie gestart. Cliënten kunnen thuiszorgwerkers nomineren en die krijgen dan een chocoladehart overhandigd. Eerder zijn al waarderingsacties op touw gezet voor onder meer onderwijs- en ander zorgpersoneel.

09.00

Philips levert voor honderden miljoenen aan beademingsapparatuur aan de Verenigde Staten, meldt het AD. Naar schatting gaat het om ongeveer een derde van het totale aantal systemen dat het concern dit jaar produceert. Volgens Philips blijven er nog genoeg apparaten over voor de rest van de wereld.

08.45

Air France-KLM verwacht door de coronacrisis in april en mei 90 procent van de geplande vluchten niet te kunnen uitvoeren. Afgelopen maand vervoerde de luchtvaartmaatschappij al 54 procent minder passagiers dan in dezelfde periode vorig jaar.

08.28

In het Amphia Ziekenhuis worden totaal 71 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, waarvan 28 op de intensive care. Dat meldt het ziekenhuis vanochtend. De stand werd gisteren voor het laatst opgemaakt. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 62 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in de 24 uur voor deze standopmaak 10 patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen. In totaal zijn dit 180 patiënten.

08.15

Drie bakkersdocenten van het vmbo van De Rooi Pannen in Eindhoven gaan donderdag personeel van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verrassen met zelf gemaakte paaspakketjes. “In deze zware tijden, waarin het zorgpersoneel onder grote druk werkt, leek het ons leuk om die mensen een hart onder de riem te steken door wat paasverrassingen te brengen”, licht Emilie Struble, directeur Vmbo Eindhoven van De Rooi Pannen, toe. “Onze bakkers kwamen met dit mooie initiatief.”

Paaspakketjes voor personeel Catharina Ziekenhuis.

08.10

Een indrukwekkend eerbetoon woensdagmiddag bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Politie en brandweer brachten een eerbetoon aan alle ziekenhuismedewerkers.

08.08

Elf mensen zijn woensdagavond en -nacht bekeurd in Etten-Leur omdat zij zich niets aantrokken van de coronavoorschriften. Op verschillende plaatsen kwamen ze met meer dan drie samen.

07.50

Bedrijven in Nederland gaan mondkapjes maken. De komende weken worden minstens vier productielijnen voor hoogwaardige mondneusmaskers uit de grond gestampt, twee bij filterproducent Afpro in Alkmaar en twee bij beddenfabrikant Auping in Deventer. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs diverse bedrijven. Voor het einde van deze maand moeten er in Nederland wekelijks miljoenen professionele mondkapjes van de band rollen.

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels

07.22

Vanwege de coronacrisis wachten huiseigenaren met het verduurzamen van hun huis. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) was voor de crisis in alle hevigheid losbarstte ruim een kwart van de huizenbezitters van plan te vergroenen. Nu is dat nog maar zestien procent.

7.00

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept groepen motorrijders en toerfietsers op hun verantwoordelijkheid te nemen en tijdens het paasweekend vooral te genieten van hun eigen omgeving heel dichtbij. Volgens de organisatie is het al vele jaren zo dat Pasen zorgt voor een toename in het aantal verkeersslachtoffers. "Laten we er dit jaar met z’n allen voor zorgen dat er dit weekend sprake is van nul verkeersslachtoffers", aldus VVN.

06.00

Iets meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat de huizenprijzen door de coronacrisis gaan dalen. Dat stelt De Hypotheker op basis van eigen onderzoek. Door die verwachtingen worden potentiële kopers ook wat voorzichtiger, terwijl ook de onzekere gevolgen van de crisis op baan en inkomen meespelen.

05.18

Op Schiphol is donderdagochtend de eerste repatriëringsvlucht van KLM uit Zuid-Afrika geland. Aan boord van de eerste vlucht bevinden zich driehonderd passagiers uit de EU, onder wie tweehonderd Nederlanders.

03.21

De bandleden van U2 hebben tien miljoen euro gedoneerd voor beschermend materiaal voor zorgmedewerkers in Ierland. Dat laat een woordvoerder van de rockgroep uit Dublin weten aan het Duitse persbureau DPA. De donatie is onderdeel van een actie die is opgezet door het Ierse vliegtuigleasebedrijf Avolon.

02.49

Op ruim een vijfde van de basis- en middelbare scholen zijn er leerlingen door de coronacrisis buiten beeld geraakt. In die groep zijn dat er gemiddeld vier per school. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 968 schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs.

02.42

De wereldeconomie raakt dit jaar in een ongekend diepe recessie. Als de beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie met drie maanden moeten worden verlengd, krijgt de crisis helemaal een extreme omvang. Dat voorspellen economen van Rabobank in een nieuwe analyse die donderdag wordt gepubliceerd, meldt De Telegraaf.

01.39

Volgend jaar moet opnieuw rekening worden gehouden met een forse stijging van de woonlasten. Door de coronacrisis kan in sommige gemeenten de onroerendezaakbelasting (ozb) meer dan verdubbelen, zegt Corine Hoeben tegen radiozender BNR. Zij is onderzoeker bij het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

00.29

De aanvraag van bijstandsuitkeringen is de afgelopen weken fors gestegen, vooral in de vier grote steden. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs 32 wethouders van sociale zaken. Het is de eerste indicatie dat de werkloosheid ook in Nederland oploopt, ondanks de steunmaatregelen van het kabinet.

00.01

Door de coronacrisis dreigen wereldwijd een half miljard mensen in armoede terecht te komen. Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met tien jaar terugwerpen, in sommige regio's zelf met dertig jaar. Daarvoor waarschuwt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een nieuw rapport.

23.51

Gemeenten lopen door de coronacrisis voor miljoenen euro's aan inkomsten mis. Als het Rijk niet extra bijspringt, kunnen de gemeenten die klap alleen opvangen door volgend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb) fors te verhogen. Dat zegt onderzoeker Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) tegen BNR. ​

23.43

Een vijfde van de Nederlandse musea komt in mei in financiële problemen als er geen verdere steunmaatregelen voor die sector worden genomen, stelt de Museumvereniging naar aanleiding van een ledenenquête. Een op de vier zou voor het eind van het jaar zelfs failliet kunnen gaan.

23.14

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor alternatieve testen die zouden aantonen of iemand besmet is of niet met het coronavirus. Ook moeten mensen zich niet wagen aan alternatieve behandelingen zonder wetenschappelijke basis, want 'ze werken niet', stelt de inspectie.

22.59

Tussen de 70.000 en 80.000 ondernemers hebben zich tot nu toe bij het corona-noodloket gemeld voor een bedrag van 4000 euro om de meest acute geldnood te verlichten die ze oplopen door de coronacrisis. Inmiddels is al 58 miljoen euro uitgekeerd, zei staatssecretaris Mona Keijzer woensdag.

22.44

Er moet nu al een compensatie worden geregeld voor families van zorgverleners, aangezien het 'een kwestie van tijd is voor in Nederland de eerste zorgprofessional overlijdt aan de gevolgen van corona'. Dat stelt NU91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zorgverleners worden momenteel veel blootgesteld aan het coronavirus, en dat is volgens de organisatie niet zonder risico.

