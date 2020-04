LIVEBLOG CORONAVIRUS WOENSDAG: aantal patiënten daalt landelijk voor 't eerst, 4799 in Brabant

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldt woensdagmiddag 185 nieuw geregistreerde Brabantse coronagevallen, waarmee het totaal aantal in onze provincie op 4799 komt.

Landelijk zijn er 20.549 positief geteste patiënten geteld.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2248, 147 meer dan dinsdag.

Het aantal patiënten op intensive cares is voor het eerst afgenomen.

22.00

21.30

Thuis blijven is zo erg nog niet. VisitBrabant, de toeristische organisatie voor onze provincie, heeft een hoop tips om vanuit de bak of stoel van Noord-Brabant te genieten. Virtuele rondleidingen in musea, attractieparken of kerken, online festivals en toneelvoorstellingen – alle tips zijn hier te vinden.

18.45

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag gebeld met de Kruisvereniging Noord-Brabant en liet zich door voorzitter Henk van Tilborg bijpraten over de situatie in de thuiszorg tijdens de coronacrisis. “Wij waren echt blij verrast met het telefoontje van de Koning”, aldus Van Tilborg. “Hij was zeer goed op de hoogte en nam ruim de tijd voor het gesprek. Hij toonde oprechte belangstelling voor de niet altijd ideale werkomstandigheden waarin de mensen van de thuiszorg iedere dag hard aan de slag zijn.”

16.00

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is landelijk gezien voor het eerst sinds de uitbraak van het virus afgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Er liggen vandaag zestien mensen minder op de ic’s dan gisteren. In totaal liggen nu 1408 coronapatiënten op de intensive cares. Er zijn 2400 bedden beschikbaar, waarvan 500 voor niet-coronapatiënten.

14.35

PVV-leider Geert Wilders pleit voor voldoende beschermingsmiddelen in de zorg. Bij verpleeghuizen en in de thuiszorg zijn de tekorten erg groot. Wilders sprak over 'Russisch roulette' omdat mensen onbeschermd aan het werk worden gezet.

14.20

Een man van 24 uit Goirle heeft van de rechtbank in Breda vier weken gevangenisstraf gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van 350 euro betalen aan een supermarktmedewerker. Hij had deze man maandag bespuugd. Het slachtoffer stond voor een veilig verloop van het winkelbezoek bij de winkelwagentjes. Daar ontstond een ruzie. De spuug van de verdachte belandde op de kleding van de medewerker ter hoogte van zijn middel.

14.15

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is het nog veel te vroeg om de maatregelen tegen corona te versoepelen. "Prik er geen datum op, wek geen valse verwachtingen", aldus Dijkhoff in het Kamerdebat.

14.00

De Tweede Kamer debatteert over de aanpak van de coronacrisis door het kabinet. Dat kan je hieronder volgen.

13.55

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2248. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 147 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD's in het land.

Wanneer iemand overlijdt aan COVID-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers liggen dus achter op de werkelijkheid. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het RIVM heeft 308 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen. Dinsdag waren dat er 292. Ook deze registratie is niet helemaal actueel.

De jongste overledene was tussen de 25 en 29 jaar. Die persoon leed aan een andere aandoening, zo maakte het RIVM eerder bekend. Twee dertigers en acht veertigers hebben het coronavirus niet overleefd. Bijna 88 procent van de mensen die zijn gestorven aan COVID-19 was boven de 70 jaar.

13.55

Er zijn grote regionale verschillen in de epidemie, aldus het RIVM. In Nederland zijn tot nu tot 20.549 bevestigde besmettingen gemeld. De meeste mensen die positief zijn getest op het nieuwe coronavirus wonen in de provincie Brabant.

Bijna een kwart van het totaal aantal bevestigde besmettingen in Nederland betreft inwoners van de provincie Brabant (4799 bevestigde besmettingen). De provincie Groningen is met 227 positief geteste personen de provincie met het minste aantal besmettingen, 1,1% van het totaal aantal besmettingen, op de voet gevolgd door de provincies Drenthe (232, 1.1%), Friesland (260, 1,3%) en Flevoland (293, 1,4%).

Deze verschillen zijn te verklaren doordat de verspreiding van het nieuwe coronavirus niet overal in Nederland gelijk is. In Brabant lijkt de epidemie af te vlakken. Het aantal meldingen in het noorden van Nederland is stabiel laag.

13.45

Maarten van der Weijden zal dit jaar niet proberen de Elfstedentocht te zwemmen. Hij heeft de tocht van bijna 200 kilometer geschrapt vanwege het coronavirus. "Dat was geen eenvoudige beslissing, want het liefst had ik ook dit jaar veel geld opgehaald voor kankeronderzoek en -projecten. Maar eerlijk gezegd, dat voelt gewoon niet goed", laat hij weten. Van der Weijden zou van vrijdag 28 augustus tot en met maandag 31 augustus door Friesland zwemmen.

13.25

Enkele winkelketens die vorige maand de deuren sloten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zijn weer geopend. Schoenenketen Van Haren meldt op zijn website dat vrijwel alle winkels weer opengaan. Ook bij de Nederlandse filialen van maatpakkenverkoper Suitsupply zijn klanten weer welkom. Outdoorketen Bever heeft twaalf winkels heropend.

13.15

"Pasen zal dit jaar vreemd zijn", schrijven de Nederlandse bisschoppen in een brief aan gelovigen. De kerken in Nederland blijven leeg tijdens het paasweekend, maar digitaal zullen er talloze diensten te volgen zijn.

13.00

Ze wonen allebei alleen, zijn afhankelijk van de voedselbank en werden tot overmaat van ramp ook nog ziek. De coronacrisis hakt er flink in bij de 55-jarige Gonnie en de 51-jarige Danielle uit Helmond. "Toen ik ziek werd, kwam de voedselbank langs om eten te brengen. Ik weet echt niet hoe ik het zonder hen had gered", vertelt Danielle geëmotioneerd.

12.45

Premier Mark Rutte heeft op de woensdag voor Pasen in een Haagse kerk een kaarsje gebrand. Ook middenin de corona-epidemie is Pasen "het feest van hoop", beklemtoont de minister-president.

12.40

Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan een hotel en een pub in Amsterdam. Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap was de koningin daar aanwezig om te praten met vertegenwoordigers van hotel- en restaurantketens en kleine horecaondernemers. Zij informeerden de koningin over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijven.

12.30

Ze is volledig 'lamgeslagen'. Nog geen week geleden schreef Danielle Konings (44) op de familie-app dat ze ervan overtuigd was dat haar neef Guus (29) uit Beek en Donk het zou gaan redden. Ze kocht alvast een kaart om te versturen als hij wakker zou worden uit zijn kunstmatige coma. "Ik wist zeker dat hij er weer bovenop zou komen. Hij was gezond, sportte veel, deed geen onverantwoorde dingen. Hij zat zo vol zin in het leven."

12.20

Er komt een landelijke 'feestdag' voor geslaagde scholieren, wat onderwijsminister Arie Slob betreft. Op 4 juni zouden zij samen de traditionele vlag met schooltas kunnen uithangen. Of de corona-epidemie tegen die tijd meer festiviteiten toelaat, is nog onduidelijk.

12.10

In veel Brabantse binnensteden wordt actie gevoerd om de bewoners ervan te overtuigen lokaal te kopen. Linda Haverkamp, centrummanager van Helmond, wil eigenlijk heel hard op de trom slaan. “Aan de inwoners wil je de oproep doen om vooral lokaal te komen kopen, maar anderzijds moet je je ook houden aan de richtlijnen van de RIVM om het veilig te doen. De gezondheid van het personeel en de klant staan voorop.”

12.05

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: de automonteur. Volgens brancheorganisatie Bovag hoeft niemand bang te zijn dat hij met zijn kapotte auto nergens terecht kan. Bijna alle garages zijn gewoon open.

12.00

De technische briefing werd iets voor twaalf uur afgesloten. De Tweede Kamer debatteert vanaf twee uur over de coronacrisis.

11.56

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben meer patiënten de Brabantse ziekenhuizen verlaten dan er nieuw zijn opgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het aantal patiënten op de intensive cares in Brabant is gedaald naar onder de 180. Op basis hiervan kan met voorzichtigheid gesteld worden dat het begin van een dalende lijn is ingezet.

11.50

Thierry Baudet van Forum voor Democratie wil graag weten of het mogelijk is om de IC-capaciteit van maximaal 2400 bedden te vergroten. Volgens Gommers blijft het zo. "We kunnen niet meer personeel maken of binnenhalen."

11.45

Diederik Gommers laat in een grafiek zien dat er na het coronavirus nog een 'stuwmeer van uitgestelde zorg' komt. Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van Gezondheiszorg en Jeugd spreekt daarom niet over een marathon maar van een triatlon.

De druk op het Nederlandse zorgstelsel.

"Ergens daar tussenin willen we nog op vakantie", zei Gommers. "En rust om dit alles te verwerken. Dat gaat botsen met elkaar en er ontstaat een groot risico op burn-outs bij onze collega's."

11.40

Sportmarketeer Bob van Oosterhout uit Gemert verwacht een economische terugslag van honderden miljoenen voor het Nederlandse voetbal door de coronacrisis. De eigenaar van Triple Double met kantoor in Eindhoven denkt bovendien dat de sector twee jaar nodig heeft om te herstellen van deze financiële dreun.

11.38

In 'Hallo, Eindje', een filmpje van Eindhovenaar Rick Smits gemaakt tijdens de coronacrisis, wordt de verlaten stad Eindhoven een stem gegeven.

11.35

Het aantal coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen is voor het eerst gedaald sinds de uitbraak van het virus. Er liggen nog 5688 mensen in het hospitaal, 324 minder dan een dag eerder, maakten de gezondheidsautoriteiten woensdag bekend. In België werden de afgelopen 24 uur 205 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Het totaal aantal doden komt daarmee op 2240.

11.32

Een 34-jarige man uit Wanroij is veroordeeld tot acht weken celstraf voor het beledigen en bedreigen van politieagenten door te zeggen dat hij corona heeft. De man had een stopteken genegeerd in het Gelderse Overasselt en sloeg daarna met zijn auto op de vlucht. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 400 euro aan de agenten betalen.

11.30

Henk Krol van 50PLUS wil graag weten of er afscheid mag worden genomen van iemand op de intensive care die is opgegeven. Volgens Diederik Gommers is dit 'ondoenlijk en onmenselijk' dat dit nu niet gedaan kan worden. Hij hoopt dat hier de komende weken verandering in gaat komen. Onder normale omstandigheden kan er wel afscheid worden genomen op de ic als iemand is opgegeven.

11.15

In een grafiek laat Gommers zien wat er kan gebeuren als Nederland op 1 juni zou stopen met de maatregelen. Dat wordt weergegeven met het blauwe stippellijntje.

De verwachte vraag naar IC-bedden voor drie verschillende scenario's.

11.05

Diederik Gommers van de vereniging van IC-artsen ziet het aantal coronapatienten op de intensive care sinds afgelopen weekend afvlakken. "We zien een ongelooflijk snelle afname."

Wel kennen de IC's in Nederland nog wel een netto-toename, dat betekent dat er meer mensen instromen dan uitstromen. Zo kwamen vorige week donderdag er netto 80 mensen meer bij. Dat zakte vrijdag naar 50 en dinsdag naar 15.

Patiënten met COVID-19 op de IC per dag

De afname van het netto aantal nieuwe patiënten betekent ook voor Nederland dat de zogenoemde crisisfase minder snel in zicht komt. Nu geldt voor de ic-afdelingen de 'gele fase', waarin de capaciteit is verdubbeld en zorgverleners voor meer patiënten tegelijk moeten zorgen dan normaal.

Dinsdag lagen zo'n 1424 corona-patiënten op de intensive care. Als dat aantal zakt naar zevenhonderd, komen we weer in de groene fase, aldus Gommers.

Diederik Gommers tijdens de technische briefing woensdagmorgen.

10.56

Als de privacy van alle Nederlanders niet gewaarborgd kan worden bij de apps die de overheid wil inzetten in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, kunnen die er niet komen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorggegevens niet weglekken naar de overheid, bedrijven of anderen. Dat zei voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, op BNR.

10.50

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet wil graag weten of maatregelen tot juni moeten worden aangehouden. Van Dissel zegt dat het rond die tijd nog drukker is dan normaal op de intensive care, maar dat zo'n besluit moet worden genomen door de politiek.

10.45

Pakketbezorgers dreigen PostNL voor de rechter te slepen wegens de grote werkdruk die is ontstaan door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Het bedrijf betaalt volgens de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD) zelfstandige opdrachtnemers niet voldoende voor alle extra werkzaamheden.

10.44

Op de Boulevard in Bergen op Zoom zijn dinsdag borden geplaatst tegen samenscholing om corona tegen te gaan, maar die zijn al snel weer vernield.

Op dinsdag 7 april werden er op de Boulevard in Bergen op Zoom borden geplaatst tegen samenscholing om corona tegen te gaan. Helaas vonden sommige mensen het nodig om deze borden te vernielen. We zullen met zijn alle de strijd tegen corona moeten aangaan!

10.42

Mensen die besmet zijn met het coronavirus en slechts milde klachten hebben, zijn misschien niet immuun als ze het virus daarna nog een keer tegenkomen. Uit de eerste onderzoeken blijkt "dat we het idee hebben dat personen die slechts milde klachten hebben gehad, minder antistoffen opbouwen", zegt Van Dissel. Die antistoffen zorgen er juist voor dat iemand geen last krijgt van ziekte als diegene besmet raakt.

Het is dan maar de vraag of iemand die milde klachten heeft gehad wel genoeg antistoffen heeft om immuun en niet besmettelijk te zijn. Nu wordt onderzocht hoeveel antistoffen daarvoor nodig zijn, maar nieuwe antwoorden op onderzoeksvragen roepen ook alleen maar meer vragen op, stelt Van Dissel.

Als mensen wel immuun zijn, is het overigens nog maar de vraag voor hoelang. Immuniteit voor luchtweginfecties, houdt meestal 'jaren' stand, terwijl we levenslang immuun zijn voor bijvoorbeeld mazelen.

Jaap van Dissel tijdens de technische briefing woensdagmorgen.

10.40

Als maatregel tegen de verspreiding van corona gaat bouwmarktketen Hornbach in de aanloop naar Pasen het maximale aantal bezoekers per vestiging fors verlagen. Als regel werd aangehouden 1 klant per 25 vierkante meter, maar Hornbach hanteert vanaf nu 1 bezoeker per 50 vierkante meter. Ook wordt de toestroom van auto's op de parkeerplaatsen gereguleerd.

10.15

Van Dissel sluit zijn uiteenzetting af met positieve en negatieve kanttekeningen. Volgens hem lijkt het erop dat tot nu toe genomen maatregelen hun nut hebben bewezen. Maar ook dat we moeten volhouden, dat we ‘helaas’ ook tijdens de paasdagen zoveel mogelijk thuis moeten blijven en dat vooral de situatie in de verpleeghuizen hem grote zorg baart.

"We maken niet een sprint, maar lopen een marathon. Het loslaten van de maatregelen is te vroeg", aldus Van Dissel. "Als we het loslaten neemt de druk op de ic weer toe en dat is niet de gewenste situatie op dit moment."

10.10

Uit gegevens van Google blijkt dat mensen zich goed houden aan de maatregelen. Zo is de thuisactiviteit toegenomen. Het RIVM probeert ook nog gegevens van Facebook te krijgen.

De gegevens van Google

10.05

Het beeld over bezetting op de intensive care is iets positiever geworden. Van Dissel zegt op basis van de onderstaande grafiek dat het gaat nog lang druk worden op de ic.

Bezette IC-plaatsen

10.00

Het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen onder zorgverleners daalt flink. Een grafiek laat zien dat het aantal nieuwe besmettingen bij zorgmedewerkers de laatste tijd sneller daalt dan in andere groepen, zoals besmettingen in instellingen of door mensen uit het buitenland. Minder besmettingen onder zorgpersoneel betekent ook goed nieuws voor de toch al overbelaste zorg.

Meldingen in zorginstellingen

Meer dan een op de vijf corona-meldingen komen van zorgverleners, zegt Van Dissel. Dat beeld is wel vertekend, benadrukt hij, omdat er onder zorgpersoneel veel meer wordt getest, waardoor er relatief meer meldingen uit die hoek binnenkomen.

9.50

In 900 van de 2500 verpleeghuizen in ons land is het coronavirus opgedoken. Veruit de meeste van deze zorgcentra staan in Oost-Brabant. Jaap van Dissel, directeur van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dit woensdagmorgen gezegd tijdens een bijpraatsessie met de Tweede Kamer.

Veel hulpverleners zijn overigens juist besmet geraakt buiten het ziekenhuis, zegt Van Dissel. Dat blijkt uit gevallen die onderzocht zijn en de "ervaring die vanuit China gerapporteerd is". Hij verwacht voorlopig ook een zware belasting voor de intensive-careafdelingen in de ziekenhuizen.

9.35

De laatste coronacijfers die woensdagmorgen zijn gepresenteerd door Jaap van Dissel:

De laatste coronacijfers

9.30

Jaap van Dissel van het RIVM en Diederik Gommers van de vereniging van IC-artsen geven woensdagmorgen hun wekelijkse technische briefing aan Tweede Kamerleden. Deze briefing is hieronder live te volgen.

9.25

Stichting Ambulance Wens vervult vandaag vijf laatste wensen. Eentje is voor een vrouw uit Veldhoven die toch naar de uitvaart van haar kindje kan.

9.00

In het Amphia Ziekenhuis worden totaal 77 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, waarvan 29 op de intensive care. Dat meldt het ziekenhuis vanochtend. De stand werd gisteren voor het laatst opgemaakt. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 59 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in de 24 uur voor deze standopmaak 10 patiënten met COVID-19 uit Amphia ontslagen. In totaal zijn dit 170 patiënten.

8.55

Het is weer druk bij de milieustraat in Klundert. Er zijn verkeersregelaars ingezet voor de verkeersveiligheid.

8.50

Als Nederlanders tijdens Pasen een attractie konden bezoeken, dan zouden wij het liefst naar de Efteling gaan. Dat heeft merkenonderzoeker Hendrik Beerda Brand Consultancy uitgezocht. Ook zouden wij graag naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Wildlands Adventure Zoo (voorheen Dierenpark) in Emmen gaan. Je kan de Efteling natuurlijk ook zelf naspelen in je achtertuin.

8.45

Op het Servaasplein in Lieshout is een bloemenzee aan het ontstaan voor de 29-jarige Guus uit Beek en Donk die dinsdag overleed aan het coronavirus. Op het pleintje staat een standbeeld van de man, gemaakt in 1998. Hij poseerde daar toen voor.

Het pleintje in Lieshout. (Foto: Tonnie Vossen)

8.20

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben hun onderhandelingen over een injectie van 540 miljard euro in de Europese economie vanwege de coronacrisis opgeschort. Na een videoconferentie die dinsdagmiddag om vier uur begon en de hele nacht doorging, bleken vooral Nederland en Italië niet te willen wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Het overleg wordt donderdag voortgezet.

8.10

Hoe beleef jij de coronacrisis of heb je een foto gemaakt van een hartverwarmend initiatief? Laat bij Omroep Brabant jouw foto achter! Er zijn al meer dan 300 foto’s ingezonden.

7.45

Bergen op Zoom verbiedt tot nader order parkeren op de Boulevard. Afgelopen weekend was het, ondanks het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven, toch nog redelijk druk met geparkeerde auto’s op de Boulevard langs de Binnenschelde. Ook kwamen er meldingen binnen van omwonenden die groepjes jongeren in auto’s zagen samenkomen.

7.19

Natuurlijk zijn de grenscontroles van de Belgische politie bedoeld om het coronavirus in de dammen door geen onnodig Nederlands verkeer toe te laten, maar er is ook bijvangst. Sinds de controles zo'n drie weken geleden werden ingesteld, heeft de politie in de grensregio onder Roosendaal verschillende drugstransporten onderschept.

6.30

Corona door de ogen van een zorgverzekeraar. "Spannend." Zo omschrijft Joep de Groot, de voorzitter van de Raad van Bestuur van ziektekostenverzekeraar CZ in Tilburg de afgelopen weken. Er klinkt betrokkenheid in door met iedereen die nu door het coronavirus getroffen is maar óók trots op de Nederlandse gezondheidszorg. "Het is interessant om te zien hoe we schouder aan schouder staan om de crisis te bezweren."

6.00

Bijna de helft van alle uitzendkrachten (49 procent) zit zonder werk door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV op basis van onderzoek van Maurice de Hond onder vijfhonderd uitzendkrachten.

Van de mensen die hun baan hebben behouden zegt 49 procent minder te verdienen, doordat er minder werk is en 40 procent is bang om binnenkort hun baan te verliezen.

5.26

Gynaecologen vrezen dat de beeldvorming over volle ziekenhuizen ertoe leidt dat zwangeren, huisartsen en verloskundigen niet tijdig specialistische hulp inschakelen. Dat schrijf de Volkskrant.

Beroepsvereniging NVOG verspreidde een oproep om zwangeren en pasgeborenen met klachten wel gewoon naar het ziekenhuis te verwijzen. "We kregen met name uit Brabant berichten dat zwangere vrouwen pas in een heel laat stadium in het ziekenhuis verschenen met ernstige complicaties", zegt Martijn Oudijk van de NVOG. "Het lijkt erop dat de zorg in eerste instantie werd afgehouden omdat zij ook corona-achtige klachten hadden."

4.00

Onder personeel in verpleeghuizen groeit de angst voor het coronavirus. Nu fors meer bewoners ziek zijn of overlijden, raken ook verpleegkundigen en verzorgenden besmet. De stress is zo groot dat sommigen niet naar hun werk durven, schrijft het AD.

Bij de beroepsvereniging V&VN zijn in een week tijd ruim 1000 meldingen binnengekomen. Die komen grotendeels van verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, en van wijkverpleegkundigen die ouderen thuis bezoeken.

3.30

Net zoals de afgelopen weken debatteert de Tweede Kamer woensdag opnieuw over de coronacrisis met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (verantwoordelijk voor het coronadossier). Naast de huidige situatie en de ontwikkelingen zal het ook gaan over een mogelijke exit-strategie uit de crisis nu er voorzichtige signalen zijn van een dalende instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen.

Ook zullen de partijen hun gedachten hebben over twee apps die het kabinet wil gaan inzetten om mogelijke besmettingen snel op te sporen. De Jonge gaf dinsdag aan dat het kabinet de mogelijkheden daarvoor bekijkt.

