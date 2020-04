LIVEBLOG CORONAVIRUS: Uitvaarten tijdens Pasen, 254 nieuwe besmettingen in Brabant

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn 254 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5721 geregistreerde coronapatiënten in onze provincie.

22.4 procent van alle 25587 door het RIVM geregistreerde besmettingen komt uit Brabant

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2643, 132 meer dan vrijdag.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

17.10

Cabaretier Guido Weijers ziet met lede ogen hoe zijn sector ten onder lijkt te gaan aan de coronacrisis. Van vol in de schijnwerpers zit hij nu thuis op zijn handen. 'De anderhalve meter-samenleving werkt niet in het theater. Lachen moet je samen doen.'

16.30

We konden op deze unieke Eerste Paasdag wellicht niet op bezoek bij familie en niet naar een restaurant voor een brunch, maar dat weerhield de Brabander er zeker niet van om toch een mooie dag te beleven, op soms heel creatieve manieren. Jullie postten op socialmedia massaal je foto's van deze bijzondere Pasen.

16.23

Voor het eerst in de 83-jarige historie van uitvaartverzorger coöperatie DELA vinden er ook tijdens de paasdagen uitvaarten plaats. Het merendeel van de tijdens Pasen geopende locaties liggen in Brabant en Limburg. Op tweede paasdag zijn er in heel Nederland bijna tachtig uitvaarten via DELA. Dat aantal is vergelijkbaar met een normale werkdag buiten de corona-epidemie om.

16.20

Het aantal coronapatiÙnten op de intensive care is met 33 gedaald naar 1358. Zaterdag waren het er 1391. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag bekend.

16.18

In Brabant geen afgesloten wegen, maar net over de provinciegrens worden fietsers met Pasen geweerd. Deze fietsers kwamen er achter dat er in Hedel heel andere regels gelden. Maar, niet iedereen hield zich eraan.



16.07

In de file voor een ijsje, is anno 2020 heel gewoon. Op deze zonnige eerste paasdag kozen veel mensen uit Udenhout ervoor om met de auto in de rij te staan bij De IJskeuken drive-in.

Fot; Bart Meesters/SQ Vision.

15.25

Skypend aan het paasontbijt. Het was vandaag voor veel gezinnen 'heel gewoon'.

15.17

Boa's controleren in het het Lex en Edo Hornemannplantsoen in Eindhoven of mensen wel genoeg afstand houden.

Foto: Hans Janssen.

15.12

NAC-fans bezochten vandaag bewoners van de Blauwe Kamer in Breda, waar gehandicapten wonen.

15.02



14.45



14.16

In de top tien met gemeenten, waar de meeste patiënten zijn opgenomen per 100.000 inwoners staan nu zeven Brabantse plaatsen. Het gaat om Boekel, Cranendonck, Bernheze, Gemert-Bakel, Uden, Meierijstad en Landerd.

14.12

Vrienden van Guus Konings (29) uit Beek en Donk, die dinsdag overleed aan het coronavirus, roepen iedereen die hem een warm hart toedroeg op om woensdag een erehaag te vormen. "Voor alle familieleden, vrienden en bekenden die niet bij de uitvaart kunnen zijn en die jou voor de laatste keer gedag willen zeggen." Guus is een van de jongste Nederlanders die overleed aan het coronavirus

13.56

Er zijn in Nederland de afgelopen 24 uur 94 nieuwe overlijdensgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld, meldt het RIVM. Er zijn nu 2.737 sterfgevallen en 25.587 besmettingen.

Zowel het aantal besmettingen als sterfgevallen ligt veel hoger dan officieel gemeld. Dit komt doordat lang niet iedereen met coronasymptomen getest wordt. Inmiddels is de testcapaciteit vergroot, waardoor meer mensen met symptomen aan tests worden onderworpen. Hierdoor kan het dagelijkse besmettingscijfer oplopen.

13.53

Ouderen die zijn besmet met het coronavirus blijken niet altijd de bekende symptomen zoals hoesten en koorts te hebben. Vooral verwardheid en plotseling vallen kan wijzen op een besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek onder een groot aantal oudere patiënten dat met Covid besmet bleek te zijn.

13.47

De gemeente Den Bosch gaat het Cruijff-court aan de Loekemanstraat sluiten. Er komen te veel jongeren samen. "Ondanks maatregelen blijft een groep jongeren volhardend. Jammer voor een aantal kinderen uit de wijk. Samen verantwoordelijk zijn, blijkt voor sommige lieden een moeilijke boodschap", zo twittert burgemeester Mikkers.

13.00

De Efteling is dicht voor het publiek, maar medewerkers mochten op paaszondag in hun auto een rondje door het park rijden. Onderweg zorgden allerlei Efteling-figuren zoals als Roodkapje, de fakir en een elfje uit de Droomvlucht voor het entertainment.

12.35

De daling van het aantal patiënten op de intensive cares van de Brabantse ziekenhuizen zet verder door. In de afgelopen 24 uur is het aantal mensen op de ic's met vijf afgenomen, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

11.57

Er stond zondagmorgen een file voor restaurant Auberge du Bonheur in Tilburg. Aanleiding was de drive-through op de Bredaseweg. Daar konden paasontbijtjes opgehaald worden. "We rekenden op vierhonderd mensen, het werden er zo'n 1700", vertelt directeur Tim Wijdemans.

Traditioneel organiseert Auberge du Bonheur tijdens de paasdagen paasbrunches, maar vanwege de coronacrisis is dit nu niet mogelijk.

11.54

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid, het zorgt ook voor een toename van eenzaamheid onder Brabanders. Uit een peiling van de provincie blijkt dat ruim 1 op de 3 Brabanders zich een stuk eenzamer is gaan voelen sinds de intelligente lockdown op 15 maart.

11.32

In België is het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus de afgelopen 24 uur met 268 gestegen. Dat brengt het totale aantal doden door corona in het land op 3600. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de cijfers.

De voorbije 24 uur waren er 392 nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn in België nu 5353 patiënten opgenomen. Het aantal patiënten op de intensive care daalde met 39 tot 1223.

10.32







10.30

Een teken van hoop moest het voorstellen, het nep-paasvuur dat zaterdagavond te zien was op toren van de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot. Maar sommige mensen dachten dat de kerk echt in brand stond en belden de hulpdiensten. Vandaar dat het vuur voortijdig werd 'gedoofd'.

10.00

De jaarlijkse paasviering in de Sint-Jan in Den Bosch is zondag live te volgen via Omroep Brabant web en app. Dat gebeurt via een liveverbinding met de Sint-Janskathedraal.De paasmis duurt tot ongeveer 11.00 uur. De dienst wordt geleid worden door een kleine groep geestelijken onder wie bisschop Gerard de Korte.

08.00

Verwen uw hond niet teveel. Ook al kijkt het dier u nog zo lief aan, geef geen extra snoepjes of snacks maar houd zoveel mogelijk vast aan het ritme dat de hond was gewend voor de coronacrisis. Dat advies geeft de Dierenbescherming aan hondenbezitters die vanwege het coronavirus de hele dag hun huisdier om zich heen hebben.

07.21

De coronavoorschriften werden zaterdag massaal genegeerd door mensen in het centrum en het Prins Hendrikpark in Den Bosch. "Op die laatste locatie werden er zelfs in anderhalf uur tijd zeventien bekeuringen uitgeschreven van 390 euro", laat een politiewoordvoerder weten.

01.55

De voorzitter van de Europese Commissie denkt dat tegen het einde van het jaar een vaccin ontwikkeld is tegen het nieuwe coronavirus. Tot die tijd moet de bevolking rekening houden met beperkende maatregelen, zegt Ursula von der Leyen tegen Bild am Sonntag.

23.24

Aan de vooravond van Pasen heeft paus Franciscus zaterdag tijdens de mis in de Sint-Pietersbasiliek een boodschap van hoop afgegeven en zijn volgelingen opgeroepen 'niet toe te geven aan angst'. Hij spoorde gelovigen aan met een verwijzing naar de pandemie aan 'om boodschappers van het leven te zijn in tijden van dood'.