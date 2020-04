LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Verwen hond niet teveel tijdens coronacrisis'

Elke dag houdt Omroep Brabant je in een liveblog op de hoogte van al het nieuws rond het coronavirus - zowel het nieuws uit de provincie als het belangrijke nieuws daarbuiten. In dit liveblog vind je het coronanieuws van zondag.

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldde zaterdagmiddag 189 nieuwe ziekenhuisopnames in Nederland in de afgelopen 24 uur

In Brabant zijn er op zaterdag 203 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5467 geregistreerde coronapatiënten in onze provincie.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2643, 132 meer dan vrijdag.

08.00

Verwen uw hond niet teveel. Ook al kijkt het dier u nog zo lief aan, geef geen extra snoepjes of snacks maar houd zoveel mogelijk vast aan het ritme dat de hond was gewend voor de coronacrisis. Dat advies geeft de Dierenbescherming aan hondenbezitters die vanwege het coronavirus de hele dag hun huisdier om zich heen hebben.

07.21

De coronavoorschriften werden zaterdag massaal genegeerd door mensen in het centrum en het Prins Hendrikpark in Den Bosch. "Op die laatste locatie werden er zelfs in anderhalf uur tijd zeventien bekeuringen uitgeschreven van 390 euro", laat een politiewoordvoerder weten.

01.55

De voorzitter van de Europese Commissie denkt dat tegen het einde van het jaar een vaccin ontwikkeld is tegen het nieuwe coronavirus. Tot die tijd moet de bevolking rekening houden met beperkende maatregelen, zegt Ursula von der Leyen tegen Bild am Sonntag.

23.41

Het paasvuur dat zaterdagavond te zien was op de St. Petrusbasiliek in Oirschot werd noodgedwongen iets eerder afgebroken. Het simulatievuur boven op de kerktoren oogde dusdanig echt, dat er volgens het ED vanuit de verre omgeving brandmeldingen werden gedaan.

23.24

Aan de vooravond van Pasen heeft paus Franciscus zaterdag tijdens de mis in de Sint-Pietersbasiliek een boodschap van hoop afgegeven en zijn volgelingen opgeroepen 'niet toe te geven aan angst'. Hij spoorde gelovigen aan met een verwijzing naar de pandemie aan 'om boodschappers van het leven te zijn in tijden van dood'.