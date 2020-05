LIVEBLOG CORONAVIRUS MAANDAG: dodental stijgt met 26, ' kabinet overweegt versoepeling maatregelen'

De voornaamste feiten op een rij:

Van alle 'coronaverdachte' patiënten die in Brabantse ziekenhuizen worden opgenomen, blijkt tussen de 10 en 20 procent daadwerkelijk het coronavirus te hebben.

In Brabant zijn 31 nieuwe besmettingen vastgesteld, blijkt maandag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8435.

Sinds zondag zijn bij het RIVM 26 nieuwe coronadoden gemeld.

23.00

Het liveblog is gesloten.

22.55

Musicalsterren Wieneke Remmers, Wim van den Driessche, Nandi van Beurden en Jeroen Robben geven woensdagmiddag een speciaal bevrijdingsconcert in de Koepelgevangenis in Breda. Het concert staat in het teken van musical en wordt gelivestreamd op de website Musicalsites.nl. De vier zangers zullen allemaal nummers brengen over gevangenschap en vrijheid; er komen onder meer songs uit Les MisÚrables, The Sound of Music en Tina de Musical langs

22.49

Het kabinet praat deze week over een mogelijke verplichting voor reizigers om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Ook wordt nagedacht over de heropening van kapperszaken begin volgende week. Buitenterrassen van horeca zouden op 1 juni weer open kunnen gaan. Deze voorstellen liggen op tafel en neemt het kabinet naar verwachting woensdag over om geleidelijk de lockdown terug te draaien, melden ingewijden aan het ANP.

22.21

Op sociale media circuleren foto’s van een dodenherdenking op het Brits Ereveld in Mierlo waarbij de burgemeester en de wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo geen rekening lijken te houden met de coronamaatregelen. Volgens de gemeente betreft het een ongelukkige momentopname. Een van de wethouders zegt zich er daarom niet te druk over te maken.

21.55

Op diverse plaatsen in het land is maandagavond gehoor gegeven aan de oproep om tijdens de Dodenherdenking vanuit huis mee te spelen met het signaal taptoe. Dat was een idee van de Oranjestichting Etten-Leur, waarmee het publiek thuis kon meedoen aan de herdenking van oorlogsslachtoffers.

21.28

Pleinen en straten bleven leeg tijdens de dodenherdenking. Toch klonken op veel plekken wel het Signaal Taptoe en het Wilhelmus. Zoals in Etten-Leur. Thomas Lauwen liet de stemmige klanken bijvoorbeeld schallen over een kerkhof in het dorp.

20.55

20.30

Het heeft veel indruk gemaakt, de beelden van een lege Dam in Amsterdam. Koning Willem-Alexander refereerde tijdens zijn toespraak naar de bijzondere omstandigheden waaronder deze herdenking werd gehouden. "Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat U, dat jij, deze Nationale Herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan. In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend", zei de koning.

19.55

De bedrijven Apple en Google willen in principe maar één app per land ondersteunen die waarschuwt dat je je in de buurt bevindt van iemand met corona. Ze willen die beperking, zodat zoveel mogelijk mensen in elk land de software kunnen gebruiken. Het moet een lappendeken aan apps voorkomen.

19.32

Wereldwijd zijn er meer dan een kwart miljoen mensen aan het coronavirus overleden. Dat blijkt uit een overzicht van de Amerikaanse website Worldometer, die alle meldingen van geregistreerde gevallen bij elkaar optelt. In de Verenigde Staten zijn tot nu toe de meeste sterfgevallen: ruim 69.000.

In Italië, het zwaarst getroffen Europese land, bezweken meer dan 29.000 mensen aan het longvirus. Het Verenigd Koninkrijk meldt bijna 29.000 coronadoden. In Nederland zijn iets meer dan 5000 mensen gestorven, volgens de officiële gegevens.

18.58

De coronacrisis zorgt ervoor dat traditionele herdenkingsbijeenkomsten maandag vervallen, maar de gemeente Sint Anthonis wil op een alternatieve manier alsnog stilstaan bij de oorlogsslachtoffers in de gemeente. In alle zeven dorpskernen van de gemeente gaat burgemeester Marcel Fränzel daarom maandag kransen neerleggen.

18.37

17.56

De coronacrisis is verre van voorbij, maar in de Eredivisie wordt gewoon getraind. RKC Waalwijk was vorige week woensdag de eerste eredivisieclub die begon met trainen. Maandag volgden de andere Brabantse eredivisieclubs, Willem II en PSV.

17.50

Een onderzoek in Australië naar de mogelijke bescherming van het BCG-vaccin tegen het coronavirus, wordt uitgebreid naar onder meer Nederland. Het UMC Utrecht en het Radboudumc gaan het coördineren, zo maakte het laatstgenoemde ziekenhuis maandag bekend. Vierduizend zorgmedewerkers in Nederland doen mee aan het onderzoek.

17.25

Volgens de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is het afgelopen weekend rustig verlopen als het aankomt op het handhaven van de coronamaatregelen. Voorzitter van de veiligheidsregio (en burgemeester van Eindhoven) John Jorritsma: "Het is jammer dat we even geen precieze cijfers over het aantal processen-verbaal kunnen geven. Maar uit de terugkoppeling van politie en gemeenten komt ook nu weer het beeld naar voren dat in onze regio het afgelopen weekend over het algemeen rustig is verlopen - al dan niet veroorzaakt door de regenbuien van de afgelopen dagen."

16.46

Er worden op dit moment ongeveer 24 patiënten met een COVID-19-besmetting verzorgd in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tien patiënten liggen op de intensive care. De afgelopen 24 uur zijn er geen mensen aan het virus overleden, maar is ook niemand met het virus uit het ziekenhuis ontslagen.

15.52

Een vrouw van 36 moet vier weken de cel in, omdat ze zaterdag in haar woonplaats Hank in de richting van twee agenten heeft gehoest. Ze zei erbij dat ze corona had. De vrouw moet hen bovendien een schadevergoeding geven van 425 euro (voor de politieman die ze ook nog sloeg) en 350 euro (voor zijn collega). De politierechter in Breda heeft dit maandagmiddag bepaald. Hij besloot verder dat de inwoonster van Hank nog eens twee weken gevangenisstraf krijgt als ze zich weer misdraagt. Het Openbaar Ministerie had hetzelfde geëist.

15.31

Leiders van tal van landen en instellingen hebben maandag tijdens een online donorconferentie miljarden toegezegd voor de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en tests voor Covid-19. De donormarathon, een initiatief van onder meer de EU, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Japan en Saudi-ArabiÙ, moet zeker stellen dat een betaalbaar vaccin voor de hele wereld beschikbaar zal zijn.

14.11

De tweede repatriëringsvlucht uit Marokko vertrekt aanstaande woensdag, schrijft de Volkskrant. Het gaat om een vliegtuig uit Casablanca dat naar verluidt zon 250 tot 300 mensen meeneemt. Gestrande Nederlanders in Marokko zijn zondag gebeld dat ze mee kunnen met een vlucht. Het gaat om urgente gevallen: mensen die een medische of sociale noodzaak hebben om terug te keren naar Nederland.

Zoals het er nu naar uitziet landt het toestel, dat woensdagavond vertrekt vanuit Casablanca, donderdag rond 01.30 uur in Nederland.

14.02

Sinds zondag zijn er bij het RIVM 26 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is het laagste aantal in de afgelopen weken. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus in Nederland staat daarmee op 5082. Het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen steeg met 42 tot 11.037 en het aantal positief geteste mensen nam met 199 toe tot 40.077.

In Brabant zijn nu in totaal 8435 coronabesmettingen gemeld, 31 meer dan zondag. Het aantal ziekenhuisopnames in onze provincie staat nu op 2602 (+6) en in onze provincie overleden tot nu toe volgens de cijfers van het RIVM 1395 (+3) mensen aan de gevolgen van corona.

De werkelijke cijfers liggen hoger dan de aantallen die hier worden genoemd. Dit komt omdat niet iedereen die mogelijke besmet is, getest wordt.

13.30

In Boxtel is in de wijk Selissenwal de 'Geef en Neem-Kast' geïntroduceerd. In de voortuin van de initiatiefneemster staat een rode kast waarin buurtbewoners die het kunnen missen houdbare etenswaren en verzorgingsproducten kunnen zetten. De producten zijn bedoeld voor mensen die net niet in aanmerking komen voor hulp van de voedselbank.

Het initiatief loopt inmiddels zo goed dat de initiatiefneemster op zoek is naar een grotere kast, zo laat de organisatie Meewerkend Boxtel weten.



13.19

Het blijft druk bij de milieustraten. Zo ook in Eindhoven aan de Kanaaldijk-Noord waar de wachttijd vandaag oploopt tot meer dan twee uur. Blijkbaar hebben we met z'n allen nog steeds heel wat op te ruimen.

Foto: René van Hoof

13.18

De bouw van het Nederlandse paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Dubai wordt stilgelegd. Ook dit evenement moet wijken voor de coronacrisis. Expo 2020 wordt een jaar opgeschoven, laat de organisatie weten. Door het uitstel tot 1 oktober 2021 kunnen alle deelnemers hun aandacht wijden aan de strijd tegen het coronavirus, hoopt de organisatie.

13.04

De touringcarsector dreigt om te vallen als gevolg van de coronacrisis. Volgens branchevereniging Busvervoer Nederland is er minstens een half miljard euro aan schade en dreigt 40 procent van de bedrijven failliet te gaan, waardoor 2500 mensen zonder werk komen te zitten. De organisatie vraagt de overheid om hulp.

12.00

NS en ProRail voeren vanaf maandag 11 mei op zes stations coronamaatregelen die passen in de 1,5 metersamenleving. Door middel van borden en pictogrammen worden reizigers onder meer opgeroepen op de stations en in de treinen zo weinig mogelijk aan te raken, liften op stations met niet meer dan twee personen te gebruiken, op de perrons vijf stoeptegels afstand van elkaar te houden en daar zo veel mogelijk rechts aan te houden.

Op roltrappen wordt gevraagd vier treden afstand te houden. De stapsgewijze invoering begint op de stations Arnhem Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord.

11.55

Spanje telde in de afgelopen 24 uur 164 nieuwe coronadoden. Hetzelfde aantal doden als zondag is vastgesteld. Het aantal besmettingen is met 356 toegenomen meldden Spaanse media. Dat is het laagste aantal nieuwe gevallen sinds 8 maart.

11.40

In België zijn het afgelopen etmaal 59 mensen met het coronavirus opgenomen in een ziekenhuis, terwijl 69 patiënten werden ontslagen. Het is de tweede dag op rij dat er minder dan honderd coronapatiënten worden opgenomen in België. In totaal liggen er 3044 coronapatiënten in een ziekenhuis. Het aantal mensen op de intensive care daalde met 19 naar 655. De trend is volgens de Belgen heel positief.

11.18

Het aantal patiënten dat met corona of verschijnselen daarvan in de Brabantse ziekenhuizen ligt, is ook afgelopen weekeinde verder gedaald. Maandagochtend lagen 272 mensen in het ziekenhuis, zo blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in onze provincie. Sinds 9 maart was de instroom niet zo laag als deze zondag, toen 41 patiënten werden opgenomen.

Van die 41 is bij 3 personen daadwerkelijk het coronavirus vastgesteld. De overige 38 patiënten vertonen verschijnselen van het coronavirus en staan als 'coronaverdacht' in de boeken. De laatste tijd blijkt tussen de 10 en 20 procent van deze coronaverdachte personen het virus onder de leden te hebben. "Een paar weken geleden was dat nog meer dan de helft. Dat is dus een gunstig teken", zegt een ROAZ-woordvoerder.

11.09

Japan verlengt de noodtoestand die is uitgeroepen wegens het coronavirus tot en met 31 mei. Premier Shinzo Abe heeft dit maandag gezegd. Hij maakte hierbij het voorbehoud dat noodmaatregelen eerder kunnen worden ingetrokken wanneer dat in het hele land of plaatselijk voor mogelijk wordt gehouden.

Het virus dook 16 januari voor het eerst op in Japan. Sindsdien zijn er ongeveer 15.000 besmettingen vastgesteld en bijna 490 patiënten overleden.

11.07

Bij een tweede testronde op het coronavirus bij de Duitse voetbalclub FC Köln zijn geen nieuwe besmettingen geconstateerd. Donderdag waren twee spelers en een fysiotherapeut van de club uit de Bundesliga positief getest op het longvirus. Zij werden in quarantaine geplaatst.

In Duitsland groeide na de positieve testen de twijfel over de haalbaarheid van het plan de competitie binnenkort voor te zetten.

11.02

Hooikoorts of toch coronaklachten? Het RIVM zet de overeenkomsten en verschillen qua symptomen op een rijtje.

10.57

Het officiële aantal coronabesmettingen in Rusland is toegenomen met 10.581. Dat brengt het totale aantal vastgestelde besmettingen op 145.268. Ook meldde Rusland 76 nieuwe sterfgevallen. Het totale aantal Russische coronadoden komt daarmee op 1356.

9.50

Voetbalclub Willem II hervat vandaag de training. De Tilburgers die als nummer 5 van de eredivisie een ticket voor de voorronden van de Europa League kreeg toegewezen door de KNVB, stuurt per sessie maximaal zes spelers het veld op. Zij moeten uiteraard klachtenvrij zijn. En tijdens de training moeten ze onderling minimaal 1,5 meter afstand houden.

Ook PSV hervat vandaag de trainingen.

9.45

Verpleeghuizen vinden steeds meer oplossingen om toch contact tussen bewoners en familie mogelijk te maken. Fysiek bezoek zit er door het coronavirus niet in, maar er komen meer en meer alternatieven om ervoor te zorgen dat mensen hun vader, moeder of partner kunnen zien en spreken.

9.10

De productie in de Nederlandse industrie is in april in een recordtempo gedaald door de coronacrisis. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

8.56

De Duitse minister van Volksgezondheid denkt dat het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus jaren kan duren. Hij zei dit nadat de Amerikaanse president Donald Trump had voorspeld dat een vaccin er tegen het einde van dit jaar kan zijn.

8.53

Op 12 mei is het de Dag van de Verpleging. NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, roept iedereen op die dag de vlag uit te hangen. Dit jaar moet die dag namelijk zeker worden gevierd, vindt NU'91.

7.59

Chili heeft strikte nieuwe quarantainemaatregelen opgelegd in drie districten in de hoofdstad Santiago, na een plotselinge piek in coronagevallen op zondag. Het ministerie van Volksgezondheid meldde 1228 nieuwe infecties, wat het totaal op bijna 20.000 in het hele land brengt. Het is een tegenvaller na de hoop dat het land het ergste in de crisis achter zich had.

7.55

PostNL heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de maatregelen om de ziekte tegen te gaan, bestelden mensen vaker online en had het bedrijf het dus drukker dan normaal. De totale omzet van PostNL bedroeg 701 miljoen euro, tegen 684 miljoen euro een jaar eerder. Bij de pakkettendivisie steeg de omzet naar 414 miljoen euro van 398 miljoen euro vorig jaar.

7.38

Wielrenner Chris Froome betwijfelt of de Tour de France dit jaar doorgaat. De Franse etappekoers zou op 27 juni beginnen, maar is vanwege de coronacrisis met twee maanden uitgesteld. "Maar iedereen vraagt zich af of het wel echt doorgaat", zei Froome. "We kunnen koersen zonder toeschouwers. De hele Tour zou dan op tv te volgen zijn. Maar de grote vraag is of het de organisatie gaat lukken om te voorkomen dat mensen toch langs de weg gaan staan, dat er samenscholingen plaatsvinden", zegt Froome.

6.40

Brabant is niet langer de provincie met de meeste gemelde coronapatiënten. Dat is nu Zuid-Holland, blijkt uit cijfers van het RIVM. In Brabant zijn volgens de cijfers van het RIVM nu 8.404 coronagevallen gemeld. In Zuid-Holland zijn er 8.416. De twee provincies samen tellen meer dan 40 procent van het totaal aantal meldingen in Nederland, dat nu op 40.571 komt.

6.02

Straten en pleinen in het hele land zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. Vanwege de coronacrisis zijn bij de vele oorlogsmonumenten slechts enkele mensen die een krans leggen. De rest van Nederland moet thuisblijven en kan herdenkingen volgen via de NOS, internet en regionale omroepen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft alle Nederlanders opgeroepen om mee te zingen met het Wilhelmus om 20.02 uur maandagavond.

5.52

De winkels van optiekketens EyeWish en Pearle gaan vanaf maandag weer volledig open. Dat melden de twee bedrijven in een advertentie in alle landelijke dagbladen. Klanten kunnen er dan ook weer heen voor oogmetingen.

4.07

Ruim een derde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico's van jongeren had moeten afwachten. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken of hun leerlingen te besmetten. Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1250 leraren.

Bijna een kwart heeft geen vertrouwen in de onderbouwing van het Outbreak Management Team, dat stelt dat er bij kinderen nauwelijks besmettingsrisico's zijn. "Het zit veel leraren niet echt lekker dat de scholen opengaan", constateert onderzoeker Vincent van Grinsven.

3.30

Belgische bedrijven mogen maandag weer opstarten als medewerkers een veilig afstand van elkaar kunnen bewaren. In Duitsland gaan de eerste scholieren weer naar school. In beide landen geldt dat wie met het openbaar vervoer reist, de mond en neus moet bedekken. Italianen mogen weer buiten gaan sporten en krijgen meer bewegingsvrijheid binnen hun eigen regio. In Spanje verschilt de versoepeling van maatregelen vanaf maandag per regio, afhankelijk van de ernst van de epidemie. Portugezen kunnen weer naar de kapper. Ook buurtwinkels, autodealers en boekwinkels mogen weer open. In Polen mogen de hotels en winkelcentra hun deuren weer openen.