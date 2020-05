LIVEBLOG CORONAVIRUS: Veel leraren vinden het onverantwoord dat scholen opengaan

Het aantal coronapatiƫnten dat in Brabantse ziekenhuizen ligt, is dit weekend verder afgenomen tot 275. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis. Zowel uit de provincie als het belangrijkste nieuws daarbuiten.

De voornaamste feiten op een rij:

In Brabant zijn 74 nieuwe besmettingen vastgesteld, blijkt zondag uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Brabant staat nu op 8404.

Ook in onze provincie wordt het steeds iets drukker op straat, stellen de Brabantse veiligheidsregio's vast.

6.40

Brabant is niet langer de provincie met de meeste gemelde coronapatiënten. Dat is nu Zuid-Holland, blijkt uit cijfers van het RIVM. In Brabant zijn volgens de cijfers van het RIVM nu 8.404 coronagevallen gemeld, schrijven de Brabantse kranten. In Zuid-Holland zijn er 8.416. De twee provincies samen tellen meer dan 40 procent van het totaal aantal meldingen in Nederland, dat nu op 40.571 komt.

6.02

Straten en pleinen in het hele land zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. Vanwege de coronacrisis zijn bij de vele oorlogsmonumenten slechts enkele mensen die een krans leggen. De rest van Nederland moet thuisblijven en kan herdenkingen volgen via de NOS, internet en regionale omroepen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft alle Nederlanders opgeroepen om mee te zingen met het Wilhelmus om 20.02 uur maandagavond.

5.52

De winkels van optiekketens EyeWish en Pearle gaan vanaf maandag weer volledig open. Dat melden de twee bedrijven in een advertentie in alle landelijke dagbladen. Klanten kunnen er dan ook weer heen voor oogmetingen.

4.07

Ruim een derde van de basisschoolleraren vindt het onverantwoord om vanaf 11 mei weer voor de klas te staan. Leerkrachten vinden dat het kabinet het RIVM-onderzoek naar de besmettingsrisico's van jongeren had moeten afwachten. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken of hun leerlingen te besmetten. Dat blijkt uit representatief onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder 1250 leraren.

Bijna een kwart heeft geen vertrouwen in de onderbouwing van het Outbreak Management Team, dat stelt dat er bij kinderen nauwelijks besmettingsrisico's zijn. "Het zit veel leraren niet echt lekker dat de scholen opengaan", constateert onderzoeker Vincent van Grinsven.

3.30

Belgische bedrijven mogen maandag weer opstarten als medewerkers een veilig afstand van elkaar kunnen bewaren. In Duitsland gaan de eerste scholieren weer naar school. In beide landen geldt dat wie met het openbaar vervoer reist, de mond en neus moet bedekken. Italianen mogen weer buiten gaan sporten en krijgen meer bewegingsvrijheid binnen hun eigen regio. In Spanje verschilt de versoepeling van maatregelen vanaf maandag per regio, afhankelijk van de ernst van de epidemie. Portugezen kunnen weer naar de kapper. Ook buurtwinkels, autodealers en boekwinkels mogen weer open. In Polen mogen de hotels en winkelcentra hun deuren weer openen.