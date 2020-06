Coronanieuws: Sinds vrijdag geen coronapatiënt overleden in Brabantse ziekenhuizen, meldt ROAZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. (foto: Karin Kamp)

Sinds vrijdag is geen coronapatiënt overleden in de Brabantse ziekenhuizen, meldt het ROAZ maandagmiddag.

In de Brabantse ziekenhuizen liggen maandagmiddag vijftig coronapatiënten, twee van hen op de ic.

Er zijn daarnaast 36 mensen met een coronaverdenking opgenomen in het ziekenhuis.

12.15

11.22

Het aantal vacatures is sinds begin maart flink gekrompen. De daling op de banenmarkt begon al voor de coronacrisis en is sindsdien harder gedaald. Dat meldt databedrijf Intelligence Group op basis van een analyse van Jobdigger. Ten opzichte van januari 2020 is de krimp op de vacaturemarkt 38 procent en sinds maart 28 procent.

11.06

Met de nieuwe spot van Stichting Collecteplan willen de collecterende goede doelen mensen aanmoedigen hun deuren weer te openen voor collectanten. Deze week gaat de eerste collecte sinds de uitbraak van het coronavirus weer van start. De Maag Lever Darm Stichting gaat in delen van Nederland weer collecteren. Vanzelfsprekend worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

9.49

Reisorganisatie TUI Nederland biedt klanten die een los vliegticket hebben gekocht voor reizen die zijn geannuleerd als gevolg van de coronacrisis nu ook de mogelijkheid op geld terug. Tot nu toe was het alleen mogelijk een voucher te krijgen. De overheid trok haar eerdere belofte om niet handhavend op te treden tegen het verstrekken van vouchers, wat tegen de Europese regels is, in. Daarmee is ook TUI nu overstag gegaan en biedt klanten een geldteruggarantie.

8.37

Sinds de corona-uitbraak is het aantal online aankopen met 48 procent gestegen. Tegelijkertijd maken consumenten zich meer zorgen over de economie en stellen consumenten hogere eisen aan webwinkels. In mei is daardoor de eerdere groei gestagneerd. Dat blijkt uit een onderzoek door AfterPay Insights .

8.26

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot 5 juni 145 meldingen ontvangen over mogelijke fraude met steunmaatregelen van de overheid. Dat bevestigt een woordvoerster van de inspectie na een bericht hierover in het AD. Volgens de krant verdwijnt een deel van het subsidiegeld voor noodlijdende ondernemers op buitenlandse rekeningen, wordt het contant opgenomen of zelfs vergokt

6.58

De export van goederen werd in april hard geraakt door de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was op jaarbasis sprake van een daling van de volumes met 11,2 procent. Dat betekende de grootste krimp na juni 2009. Verder zijn volgens het statistiekbureau de omstandigheden momenteel nog minder gunstig dan in april.

6.30

Reizen naar een aantal landen buiten Europa wordt misschien toch nog mogelijk deze zomer. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizen buiten Europa wordt nu nog afgeraden. "Maar de verwachting is dat deze zomer de richtlijnen ook voor sommige landen buiten Europa worden versoepeld, zoveel mogelijk in samenspraak gebeuren met andere EU-landen."

6.29

Vanaf maandag mag er weer wat meer: Na de basisscholen en de middelbare scholen hervatten nu ook de mbo's, hbo's en universiteiten hun activiteiten, ook al is het nog maar beperkt. Ze geven weer praktijklessen en nemen sommige toetsen en tentamens weer fysiek af. Kwetsbare studenten krijgen weer persoonlijke begeleiding. Colleges zijn tot aan de zomervakantie nog steeds online.

Virusvrije verpleeghuizen mogen met ingang van maandag meer dan één vaste bezoeker per bewoner toelaten, een maand eerder dan aanvankelijk de bedoeling was.

En reizigers kunnen zich vanaf maandag weer iets vrijer bewegen binnen Europa. Dan versoepelen veel EU-lidstaten de grensmaatregelen. Dat gebeurt onder meer in Frankrijk en buurlanden België en Duitsland. Italië opende de grenzen al eerder deze maand en Spanje wacht tot 21 juni.

Vakantiereizen naar Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken blijven naar verwachting deze hele zomer afgeraden.

6.11

In China duiken nieuwe besmettingen op. Zo zijn in Peking tien nieuwe woonwijken in quarantaine geplaatst. De afgelopen 24 uur zijn 36 nieuwe besmettingsgevallen in de metropool geregistreerd.

6.05

Niet alleen bij ouderen in verzorgingstehuizen is eenzaamheid flink toegenomen sinds de coronamaatregelen. Ook thuiswonende ouderen kampen met dit probleem. Dat melden de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Gent op basis van een onderzoek onder 2011 Nederlanders en 3480 Vlamingen.

4.22

Onafhankelijke ogen moeten het coronabeleid van het kabinet onder de loep nemen, en wel nu. Daarmee moet Nederland beter voorbereid zijn op een mogelijke tweede golf. Dat stelt een groep van negentien experts in een gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet in De Telegraaf. De groep bestaat uit toonaangevende virologen, epidemiologen, gezondheidseconomen en huisartsen.

3.18

De basisscholen beginnen maandag aan het theoretisch Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het nationale Verkeersexamen is dit jaar twee maanden later dan normaal vanwege de coronamaatregelen op scholen en het thuisonderwijs.