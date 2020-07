Coronanieuws: Minister Grapperhaus verbaasd over stap naar de rechter horeca om coronaregels

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

De corona-app CoronaMelder moet per 1 september worden gelanceerd.

Het aantal werklozen in Nederland is in juni aanzienlijk gestegen: 74.000 meer dan in mei, meldt het CBS.

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo blijkt uit de wekelijkse RIVM-cijfers.

08.30

Prijsvechter easyJet verdubbelt het aantal bestemmingen vanaf Schiphol in augustus ten opzichte van juli. De luchtvaartmaatschappij voegt onder meer de bestemmingen Wenen, Venetië, Rome en Kopenhagen toe.

Op 1 juli begon easyJet weer te vliegen vanaf Schiphol, nadat de prijsvechter sinds eind maart de vliegtuigen aan de grond had gehouden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

08.21

Alle wedstrijden uit de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie zijn live op televisie te zien. Dat geldt dus ook voor de wedstrijden van NAC Breda, Den Bosch, FC Eindhoven, TOP Oss, Jong PSV en Helmond Sport. Aangezien de clubs bij de start van het komende seizoen maar in beperkte mate publiek mogen toelaten in hun stadions, zijn heel wat fans aangewezen op de tv om hun favoriete club in actie te zien.

Mogelijk worden ook alle duels uit de tweede periode (tien speelrondes) live uitgezonden op FOX Sports. Dat is echter mede afhankelijk van wat er gebeurt met de coronamaatregelen. De eerste divisie begint op 28 augustus, de eredivisie start twee weken later.

08.05

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een nertsenbedrijf in Westerbeek, in de gemeente Sint-Anthonis, met 1100 moederdieren. De dieren op het bedrijf worden zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 25 nertsenbedrijven in Brabant en Limburg besmet verklaard. Ook de vorige besmetting werd vastgesteld op een bedrijf in Sint-Anthonis. Dat gebeurde woensdag in Ledeacker.

08.00

In Tilburg gaat vrijdag de kermis van start. Het gaat niet om de echte Tilburgse kermis, de grootste van de Benelux. Waar de kermis vorig jaar nog ruim tweehonderd attracties telde, zijn dat er dit jaar vanwege de coronacrisis slechts vijftig.

De attracties zijn verdeeld over vier omheinde kermispleinen. De toegang tot alle pleinen is gratis. Gastheren en -vrouwen houden toezicht op de 1,5 meter afstand.

07.20

Beddenfabrikant Beter Bed in Uden heeft de eerste helft van het jaar flink beter gepresteerd dan een jaar eerder ondanks de impact van de coronacrisis. Het bedrijf wist de omzet met bijna tien procent op te voeren.

03.30

De herdenking van de vliegramp met de MH17 vindt dit jaar door de coronacrisis in aangepaste vorm plaats. Nabestaanden komen vrijdag niet bij elkaar in het herinneringspark in Vijfhuizen (Haarlemmermeer) en de herdenking is uitsluitend digitaal te volgen.

01.00

De meeste bedrijven in Nederland verwachten binnen een jaar herstel van de coronacrisis, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Dat constateert Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), op basis van onderzoek.

00.00

Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft er 'met verbazing kennis van genomen' dat de horeca naar de rechter stapt om de coronamaatregelen versoepeld te krijgen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) klaagt dat het kabinet 'geen enkele medewerking' toont. Maar volgens Grapperhaus kan de branchevereniging altijd aankloppen.

Het kort geding dient volgende week donderdag. "Komende week volgt nog een schriftelijke reactie aan KHN", belooft Grapperhaus.