Coronanieuws vrijdag: weer een besmetting op nertsenbedrijf, onderzoek naar nieuwe testvormen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant. Dit liveblog is nu gesloten.

Sandra Kagie Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

Op de Wallen en in de Kalverstraat in Amsterdam wordt eenrichtingsverkeer ingesteld vanwege de drukte ook in coronatijd

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Westerbeek

Nederland staat in de top 10 van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo bleek eerder uit de wekelijkse RIVM-cijfers

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite

23.00

Dit liveblog is nu gesloten.

21.53

Op Nederlandse luchthavens zijn de afgelopen tijd reizigers en wellicht werknemers geweest die besmet zijn met het coronavirus. Van begin juni tot half juli zijn 38 vluchten op Schiphol aangekomen waar iemand aan boord was die het virus bij zich droeg, op Eindhoven gaat het om 6 vluchten waarbij in totaal 7 passagiers het longvirus onder de leden hadden.

20.52

Het RIVM, de GGD's en de microbiologische laboratoria werken aan nieuwe vormen van testen op het coronavirus. Daarmee bereiden zij zich voor op de verwachte tweede golf van coronabesmettingen in het najaar. Dat meldt NRC.

Nu iedereen met verkoudheidsklachten sinds 1 juni op corona kan worden getest, lijkt de epidemie in ons land onder controle. Maar in die relatieve rust wordt achter de schermen hard gewerkt om de testcapaciteit verder uit te breiden. Om de opsporing van besmettingen te verbeteren moet het sneller, massaler en laagdrempeliger.

20.45

Door de coronacrisis zijn er extra veiligheidsmaatregelen en veel minder attracties dan normaal op de Tilburgse kermis, die vrijdagmiddag opende voor publiek. Als het te druk wordt, heeft de gemeente de optie om de pleinen te sluiten, zegt kermiswethouder Rolph Dols in gesprek met Omroep Brabant.

19.06

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité vindt het met meer dan een jaar te gaan tot de Spelen van Tokio te vroeg om te spreken over de onzekere situatie rondom het coronavirus. Het IOC en de organisatie werken aan verschillende scenario's voor de Spelen en kijken ondertussen naar kostenbesparing. De uitgestelde Spelen staan gepland voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021, en Bach wil nu "geen speculaties aanwakkeren".

18.19

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil in gesprek met organisaties uit de zorg om de aanpak van de corona-uitbraak te evalueren. Die inzichten kunnen helpen bij de voorbereidingen op een eventuele tweede golf. "Dit gesprek voeren wij met elkaar en niet via de media", aldus het RIVM. Meerdere organisaties hebben in de afgelopen dagen in Nieuwsuur geklaagd over de aanpak door het RIVM.

16.15

Ziekenhuizen behandelen nog 88 mensen met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds maart. Vorige week donderdag lagen 91 coronapatiënten in een ziekenhuis. Daarna volgde een korte opleving naar 118 patiënten maandag, maar sindsdien daalt het aantal weer. Op de intensive cares liggen 15 coronapatiënten, evenveel als op donderdag.

Het aantal patiënten op verpleegafdelingen daalde van 80 naar 73, meldt het Landelijk Coordinatiecentrum Patiënten Spreiding. De totale bezetting van de intensive cares bleef gelijk. Naast de vijftien coronapatiënten liggen er ook 578 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat de ic's in totaal 593 mensen behandelen. Dit aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600.

15.45

Op Eindhoven Airport zijn de afgelopen tijd geen vluchten aangekomen waar iemand aan boord was die het coronavirus bij zich droeg. Dit laat de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost vrijdag desgevraagd weten. Eerder vrijdag kwam naar buiten dat vanaf begin juni tot half juli op Schiphol 38 vluchten zijn aangekomen met aan boord mensen met corona.

Wanneer je vanaf Eindhoven Airport of Schiphol vertrekt of op een van de luchthavens aankomt, moeten reizigers een gezondheidsverklaring kunnen tonen. Als op het formulier één van de vragen met 'ja' is beantwoord, laat een luchtvaartmaatschappij de reiziger niet toe aan boord. Daarbij voert de GGD op Eindhoven Airport, net als op Schiphol, regelmatig 'entry-screenings' uit bij vluchten uit risicolanden. Uit die screenings zijn op Eindhoven Airport tot nu toe dus geen coronagevallen gebleken, bevestigt een woordvoerder van de Eindhovense luchthaven.

13.35

Van 14 tot en met 16 augustus 2020 had hét moeten gebeuren: de iconische Ronde van Spanje, oftewel La Vuelta zou Nederland aandoen. Breda, ’s-Hertogenbosch en Utrecht hadden zich voorbereid op een Spaans wielerfeest. Op 16 augustus zou de etappe Breda-Breda verreden worden. Een etappe langs alle kenmerkende hoogtepunten van Breda en omstreken.

Om iedereen nu toch de kans te geven deze etappe te rijden, bieden de gemeente Breda en BrabantSport iedereen de kans om van 10 tot en met 16 augustus de etappe virtueel vanuit huis, te rijden.

12.01

Ondanks de coronacrisis kan de helft van de zomerkampen in Nederland alsnog doorgaan. En de helft van de organisatoren die hun kampen hebben geannuleerd, bieden als alternatief dagactiviteiten aan voor kinderen en jongeren. Dat meldt Scouting Nederland na onderzoek in samenwerking met het Steunpunt KinderVakanties (SKV), YMCA Nederland, NUSO Speeltuinen en Jantje Beton.

12.00

Mensen met een laag inkomen, laaggeletterden en mensen uit minderheidsgroepen, zoals Turken, Marokkanen, Syriërs en Eritreeërs hebben vaak moeite om informatie over de coronaregels te begrijpen. Het taalgebruik is soms te moeilijk voor ze. Ze zoeken dan op internet naar informatie, of vragen hun vrienden of kinderen om hulp.

Dat stellen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeksbureau Pharos na onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) .

11.15

Op Schiphol zijn de afgelopen tijd reizigers en wellicht werknemers geweest die besmet zijn met het coronavirus. Van begin juni tot half juli zijn 38 vluchten op de luchthaven aangekomen waar iemand aan boord was die het virus bij zich droeg. De Veiligheidsregio Kennemerland bevestigt dat na berichtgeving daarover in het Noordhollands Dagblad.

De GGD voert op Schiphol regelmatig 'entry-screenings' uit bij vluchten uit risicolanden. 'Mocht vervolgens blijken dat er iemand besmet is met het coronavirus, dan krijgen diegenen die met die persoon in contact zijn geweest in het vliegtuig het advies om twee weken in quarantaine te blijven', zegt een woordvoerder van Schiphol tegen AT5.

11.00

Op de Wallen en in de Kalverstraat in Amsterdam wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft daartoe besloten uit vrees voor een toename van het aantal coronabesmettingen als gevolg van de toenemende drukte in de binnenstad.

10.00

Nederland staat in de top 10 van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. Met 42% meer dan vorig jaar staat ons land op de 7e plaats. Volgens de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes bereikt het aantal faillissementen eind dit jaar of begin volgend jaar wereldwijd een recordhoogte (+35%).

Bovenaan het lijstje staat de VS met +57%. Landen uit de eurozone die nog slechter scoren dan ons land zijn Ierland (+44%), Portugal (+44%) en het Verenigd Koninkrijk (+43%). China staat met +40% op de 9e plaats. Duitsland scoort met +12% relatief goed.

08.56

Het Filmfonds heeft in totaal 4,6 miljoen euro verdeeld onder filmtheaters die financiële steun voor de coronaperiode hadden aangevraagd. In totaal zijn 26 aanvragen toegekend. Het steunbedrag wordt opgebracht door het Filmfonds en het Ministerie van OCW, maakte het fonds vrijdag bekend.

Het geld is bedoeld om de filmtheaters te compenseren voor de periode dat zij hun deuren moesten sluiten door de coronacrisis. De financiële steun is dus met terugwerkende kracht.

08.36

Meer gemeenten hebben zich aangesloten bij de oproep van de gemeenteraad van Zoetermeer maandag om te onderzoeken of het mogelijk is om meer geld te eisen van de rijksoverheid. Dat heeft het actiecomité van de gemeente bekendgemaakt. Door de coronacrisis kampen veel gemeenten met financiële problemen.

08.30

Prijsvechter easyJet verdubbelt het aantal bestemmingen vanaf Schiphol in augustus ten opzichte van juli. De luchtvaartmaatschappij voegt onder meer de bestemmingen Wenen, Venetië, Rome en Kopenhagen toe.

Op 1 juli begon easyJet weer te vliegen vanaf Schiphol, nadat de prijsvechter sinds eind maart de vliegtuigen aan de grond had gehouden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

08.21

Alle wedstrijden uit de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie zijn live op televisie te zien. Dat geldt dus ook voor de wedstrijden van NAC Breda, Den Bosch, FC Eindhoven, TOP Oss, Jong PSV en Helmond Sport. Doordat de clubs bij de start van het komende seizoen maar in beperkte mate publiek mogen toelaten in hun stadions, zijn heel wat fans aangewezen op de tv om hun favoriete club in actie te zien.

Mogelijk worden ook alle duels uit de tweede periode (tien speelrondes) live uitgezonden op FOX Sports. Dat is echter mede afhankelijk van wat er gebeurt met de coronamaatregelen. De eerste divisie begint op 28 augustus, de eredivisie start twee weken later.

Wachten op privacy instellingen...

08.05

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een nertsenbedrijf in Westerbeek, in de gemeente Sint Anthonis, met 1100 moederdieren. De dieren op het bedrijf worden zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 25 nertsenbedrijven in Brabant en Limburg besmet verklaard. Ook de vorige besmetting werd vastgesteld op een bedrijf in de gemeente Sint Anthonis. Dat gebeurde woensdag in Ledeacker.

08.00

In Tilburg gaat vrijdag de kermis van start. Het gaat niet om de echte Tilburgse kermis, de grootste van de Benelux. Waar de kermis vorig jaar nog ruim tweehonderd attracties telde, zijn dat er dit jaar vanwege de coronacrisis slechts vijftig.

De attracties zijn verdeeld over vier omheinde kermispleinen. De toegang tot alle pleinen is gratis. Gastheren en -vrouwen houden toezicht op de 1,5 meter afstand.

07.20

Beddenfabrikant Beter Bed in Uden heeft de eerste helft van het jaar flink beter gepresteerd dan een jaar eerder ondanks de impact van de coronacrisis. Het bedrijf wist de omzet met bijna tien procent op te voeren.

03.30

De herdenking van de vliegramp met de MH17 vindt dit jaar door de coronacrisis in aangepaste vorm plaats. Nabestaanden komen vrijdag niet bij elkaar in het herinneringspark in Vijfhuizen (Haarlemmermeer) en de herdenking is uitsluitend digitaal te volgen.

Wachten op privacy instellingen...

01.00

De meeste bedrijven in Nederland verwachten binnen een jaar herstel van de coronacrisis, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Dat constateert Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), op basis van onderzoek.

00.00

Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft er 'met verbazing kennis van genomen' dat de horeca naar de rechter stapt om de coronamaatregelen versoepeld te krijgen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) klaagt dat het kabinet 'geen enkele medewerking' toont. Maar volgens Grapperhaus kan de branchevereniging altijd aankloppen.

Het kort geding dient volgende week donderdag. "Komende week volgt nog een schriftelijke reactie aan KHN", belooft Grapperhaus.