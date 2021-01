Coronanieuws: 844 nieuwe besmettingen in Brabant, meer dan 200.000 mensen ingeënt

De teststraat in Breda, foto ter illustratie (archieffoto: Collin Beijk). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Brabant telt sinds woensdag 844 nieuwe besmettingen.

In Nederland zijn inmiddels ruim 200.000 mensen ingeënt.

Pfizer/BioNTech meldt dat hun vaccin ook tegen nieuwe coronavarianten werkt.

16.35 - Vrouw per abuis geprikt tegen in plaats van getest op corona

Een vrouw uit Lansingerland heeft op de GGD-locatie Rotterdam The Hague Airport bij Rotterdam per abuis een prik tegen corona gekregen, terwijl ze eigenlijk was opgeroepen voor een test op besmetting met het virus. De GGD bevestigt een verhaal van omroep Rijnmond.

Ze was per brief opgeroepen om zich te laten testen, maar die las ze niet goed, waarop ze dacht dat ze een prik kon halen. Vervolgens vergat ze ook nog om het epistel mee te nemen naar de GGD. Om haar niet te laten wachten, stuurde een medewerker de vrouw toch maar door voor de injectie.

16.22 - EMA scherpt advies aan: tweede prik coronavaccin Pfizer na 3 weken

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een strenger standpunt ingenomen over de tijd die mag verstrijken tussen de eerste en tweede prik met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. In de bijgewerkte versie van de bijsluiter wordt nu expliciet aangeraden de tweede dosis na drie weken toe te dienen. Nederland en diverse andere landen hebben onlangs juist besloten het interval tussen de twee injecties op te rekken tot zes weken.

16.09 - 122 verdachten opgepakt na rellen Den Bosch en Eindhoven

De politie heeft al 122 mensen opgepakt op verdenking van deelname aan de rellen in Den Bosch en Eindhoven. Voor de Bossche rellen afgelopen maandagavond zijn 52 arrestaties verricht, voor die in Eindhoven afgelopen zondag 70, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend.

Het aantal aanhoudingen zal de komende dagen oplopen, verwacht het OM.

15.55 - Aantal gevaccineerde Nederlanders stijgt tot ruim 200.000

Iets meer dan 200.000 Nederlanders zijn inmiddels ingeënt tegen het coronavirus. De teller op het coronadashboard steeg donderdag naar 203.450 toegediende vaccins. Dat zijn er ruim 18.000 meer dan een dag eerder.

Het dashboard maakt niet duidelijk hoeveel mensen inmiddels twee keer gevaccineerd zijn en voorlopig dus beschermd zijn tegen het coronavirus. Die herhaalprikken begonnen woensdag.

15.52 - CNV teleurgesteld over uitblijven betere maskers

"Slecht nieuws voor de harde werkers die in de frontlinie de strijd tegen corona voeren", meldt voorzitter van CNV Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken uit het overleg over de mondkapjes voor zorgpersoneel. Dat is nog gaande, maar volgens CNV gaat het kabinet het RIVM niet vragen om de richtlijnen voor de kapjes aan te scherpen.

Tal van organisaties pleitten voor FFP2-maskers voor alle verpleegkundigen en alle andere zorgverleners en ook parlementariërs schaarden zich daarachter.

15.32 - Weer minder meldingen van coronagevallen dan gemiddeld

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 4740 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam. In de hoofdstad testten 205 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 143 besmettingen aan het licht en Eindhoven noteerde 103 nieuwe gevallen. In Den Haag kregen 91 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Tilburg werd het coronavirus 77 keer aangetroffen.

15.30 - 844 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds woensdag 844 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

15.30 - Ziekenhuizen leverden in december meer zorg dan verwacht

De ziekenhuizen hebben in december ondanks de coronadruk meer andere zorg kunnen verlenen dan verwacht, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). "Uit de cijfers blijkt dat ziekenhuizen zich tot het uiterste hebben ingezet om de reguliere zorg zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden", aldus de organisatie.

In het voorjaar was er een grote terugval als gevolg van de coronamaatregelen, maar in de zomer was er een inhaalslag. Ziekenhuizen hebben 'tijdens de tweede en de derde golf fors meer reguliere zorg geleverd dan tijdens de eerste golf', ziet de autoriteit nu. Het aantal operaties lag bij de meeste specialismen in december weer op normaal niveau, uitgezonderd orthopedie en keel-, neus- en oorheelkunde.

15.27 - 'Routekaart kabinet houdt geen rekening met studenten'

Als het aan het demissionaire kabinet ligt zal de huidige lockdown trapsgewijs opgeheven worden. Dat melden bronnen rondom het kabinet. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is kritisch op de routekaart zoals die nu voorligt omdat het hoger onderwijs in de voorlopige exit-strategie pas in de laatste fases opengaat.

"Keer op keer wordt het belang van fysiek onderwijs opzij geschoven en daarmee het studentenwelzijn genegeerd. Het kan niet zo zijn dat studerend Nederland straks weer met lede ogen moet toezien hoe de winkelstraten vollopen, terwijl de collegebanken gesloten blijven," aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns.

15.21 - Halsema: optreden ME is proportioneel geweest

De mobiele eenheid (ME) heeft tijdens de rellen op het Amsterdamse Museumplein proportioneel opgetreden. Dat zei burgemeester Femke Halsema tegen de gemeenteraad. "Leuk is het nooit als er geweld wordt gebruikt", benadrukte zij. Maar volgens Halsema is de politie zorgvuldig te werk gegaan. "Met mate, vastbesloten en zeer fatsoenlijk. Daar ben ik heel erg trots op." De politie verdient volgens haar dan ook een 'énorm compliment'.

De burgemeester is het dan ook niet eens met kritiek die er is op het optreden van de ME. "Het ging om demonstraties die op die locatie niet waren toegestaan. Iedereen die op het Museumplein was, wist dat. Daar zijn ze niet een keer, maar wel tien keer aan herinnerd." Volgens Halsema is bij herhaling aan de aanwezigen gevraagd te vertrekken.

14.40 - Al 122 arrestaties na avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven

Er zijn tot nu toe 122 mensen opgepakt voor hun betrokkenheid bij de rellen in Den Bosch en Eindhoven. In Eindhoven gaat het om zeventig mensen. De teller in Den Bosch staat op 52 arrestaties.

Het Openbaar Ministerie meldt dat deze aantallen verder op kunnen lopen de komende dagen. De jacht op de relschoppers is immers geopend.

14.30 - Dierentuinen voeren overlevingsstrijd richting overheidssteun

Voor dierentuinen in Nederland is het een kwestie van overleven tot de komst van de steunpakketten vanuit de overheid. De parken zijn gedwongen harde keuzes te maken. Die variëren van het uitstellen van onderhoud en investeringen tot het ontslaan van medewerkers. Toch is er volgens de dierentuinen geen sprake van dat zij afscheid moeten nemen van dieren, zoals Artis donderdagochtend bekendmaakte te doen met drie leeuwen.

14.15 - Pilot met afvalwater van zorglocatie in Schaijk om corona op te sporen

In de strijd tegen het coronavirus wordt de komende weken het afvalwater van de BrabantZorg-locatie Nieuwe Hoeven in Schaijk onder de loep genomen. Waterschap Aa en Maas plaatst hiervoor een zogenaamde monsterkast en gaat voor een periode van zes weken wekelijks monsters nemen. Gekeken wordt of in het afvalwater informatie op te halen is over verspreiding en van coronabesmettingen, over de effecten van genomen coronamaatregelen én vaccinaties.

De monsterkast (foto: waterschap Aa en Maas). vergroot

13.45 - Meer dan honderd schrijvers vragen Rutte boekwinkels te heropenen

Meer dan honderd Nederlandse schrijvers hebben een open brief gestuurd aan premier Mark Rutte. Zij vragen hem, zeker in deze tijd van crisis en polarisatie, de boekhandels per direct aan te merken als 'essentieel'. De winkels zouden dan open kunnen met een afhaalloket.

Ondertekenaars van de brief, die donderdag via social media werd gedeeld, zijn onder meer Remco Campert, Anna Enquist, Arthur Japin, Herman Koch, Kees van Kooten, Saskia Noort, Connie Palmen, Ronald Giphart, Arnon Grunberg, Jan Siebelink, Tommy Wieringa en Annejet van der Zijl. Ook veel schrijvers van jeugdboeken, zoals Joke van Leeuwen en Ted van Lieshout, hebben zich bij de oproep aangesloten.

13.15 - Privacylek coronasystemen was al maanden bekend, GGD deed niets

De GGD is al maanden op de hoogte van de vele privacyproblemen rondom de coronasystemen met daarin de privégegevens van miljoenen Nederlanders. De interne kritiek van medewerkers is door leidinggevenden telkens weggewuifd. Dat meldt RTL Nieuws.

RTL Nieuws voerde de afgelopen dagen gesprekken met tientallen mensen die voor de GGD werkzaam zijn met het inplannen van testafspraken en het bron- en contactonderzoek.

13.00 - Gebiedsverboden voor relschoppers Helmond

Burgemeester Elly Blanksma van Helmond heeft drie relschoppers een gebiedsverbod opgelegd. Zij mogen niet meer in het centrum komen. Zes mensen hebben een laatste waarschuwing gekregen. Ook zijn er brieven gestuurd naar ouders van minderjarige raddraaiers. In totaal zijn 15 mensen aangehouden door de politie. De burgemeester plaatste deze verklaring op Facebook:

12.30 - Rechtbank Oost-Brabant prikt drie snelrechtdagen voor relschoppers

De rechtbank Oost-Brabant heeft donderdag drie dagen vastgesteld voor snelrecht tegen verdachten van rellen. In de ochtend van vrijdag 5 februari worden de eerste verdachten berecht. De week daarna heeft de rechtbank de maandagmiddag 8 februari en dinsdagochtend 9 februari gereserveerd. Dinsdag zijn de zittingen besloten omdat deze gereserveerd zijn voor minderjarige verdachten.

Alle zittingen zijn in het Paleis van Justitie in Den Bosch. Hoeveel verdachten worden voorgeleid, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie beslist mogelijk later donderdag welke verdachten worden voorgeleid. Een deel van de aangehouden verdachten wordt mogelijk vrijgelaten. De overigen worden onder meer verdacht van plunderingen en openlijke geweldpleging.

11.30 - Verlichtingsbedrijf Signify schrapt meer dan 700 banen

Verlichtingsbedrijf Signify schrapt de komende tijd meer dan 700 banen, waarvan 250 in Nederland. Volgens de voormalige lampendivisie van Philips duurt het waarschijnlijk nog een hele tijd voor het bedrijf om de klap van de coronacrisis te boven te komen. Daarom is structureel ingrijpen nodig, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad.

11.05 - Opnieuw lichte daling in Brabantse ziekenhuizen

Er liggen 350 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, achttien minder dan een dag geleden. Dat maakte het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) donderdag bekend. Het totaalaantal daalt sinds afgelopen maandag. Er zijn de voorbije 24 uur totaal 33 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Elf coronapatiënten zijn sinds woensdagochtend overleden, 37 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen en twee patiënten zijn overgeplaatst.

10.30 - Eerbetoon aan theaters: droom mee over volle zalen

Simone Kleinsma, Peter Pannekoek, Hans van Manen, Jaap van Zweden en Soumaya Ahouaoui zijn te zien in een eerbetoon aan de lege theaters, dat namens de hele cultuursector donderdag wordt gelanceerd. Verschillende Brabantse theaters steunen de actie, zoals Theater aan de Parade in Den Bosch en Schouwburg Cuijk.

De paar minuten durende clip De Belofte, waarin zij namens alle artiesten in Nederland de hoop uitspreken dat de zalen weer snel vol mogen zitten, is te zien op de website. De vijf kunstenaars, die elk hun eigen discipline vertegenwoordigen, spreken in de clip een column uit van Jan Beuving over de schoonheid en magie van theaters.

09.40 - Pfizer/BioNTech: ons vaccin werkt tegen nieuwe varianten

Pfizer en BioNTech zeggen dat hun vaccin ook werkt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten. 'Kleine verschillen' die zijn waargenomen tijdens onderzoek hebben waarschijnlijk niet tot gevolg dat het vaccin veel minder effectief is, melden de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech wordt sinds vorige maand gebruikt in de EU. Daar bestaat grote bezorgdheid over de nieuwe coronavarianten omdat die besmettelijker zouden zijn. Pfizer en BioNTech zeggen dat uit het onderzoek naar voren komt dat geen nieuw vaccin nodig is om nieuwe varianten van het virus te bestrijden.

09.30 - Parfumerieketen Douglas sluit zo'n 500 winkels in Europa, gevolgen Nederland onbekend

De Duitse parfumerieketen Douglas sluit rond de 500 van zijn circa 2400 winkels in Europa. Met name in Zuid-Europa gaat de keten snijden in het winkelbestand, maar het is volgens een woordvoerster niet uitgesloten dat ook in Nederland filialen verdwijnen. Het bedrijf maakt pas na het weekend bekend welke winkels gesloten worden. Eerst wil Douglas het eigen personeel inlichten.

09.15 - Crisis zadelt Sligro op met verlies van tientallen miljoenen

Groothandelsbedrijf Sligro heeft crisisjaar 2020 afgesloten met een verlies van 70 miljoen euro, meldt het in zijn handelsupdate. Door de crisis boekte de keten veel minder omzet. Daarnaast drukte de eerdere afschrijving op Belgische activiteiten van 60 miljoen euro op het resultaat. Zonder dat effect was sprake van een tekort van 14 miljoen euro.

Topman Koen Slippens legt uit dat de afzetmarkten van Sligro geraakt werden door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Naast de horeca gaat het dan ook om leveringen aan sportverenigingen, stadions, dagrecreatie, bedrijfscatering en evenementen. Zoals al bekend was, zakte de omzet daardoor met bijna een vijfde tot 1,9 miljard euro.

09.00 - 'Coronacrisis kost Nederland in twee jaar tijd 189.000 banen'

Door de coronacrisis verdwijnen er in Nederland in twee jaar tijd waarschijnlijk zo'n 189.000 banen. Volgens berekeningen van uitkeringsinstantie UWV is vooral bij uitzendbureaus, in de horeca en in de industrie een grote afname van de werkgelegenheid te verwachten.

Uitgaande van de laatste ramingen het Centraal Planbureau (CPB) in november denkt het UWV dat het aantal banen in Nederland dit jaar uitkomt op bijna 10,6 miljoen. Daarmee zou de werkgelegenheid terugzakken tot het niveau van 2018.

08.00 - Ziekteverzuim zorgsector fors omhoog in coronajaar 2020

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in coronajaar 2020 sterk gestegen, meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. Het verzuim lag ruim 11 procent hoger dan in 2019. Gemeten over het hele jaar waren dagelijks gemiddeld 63.000 medewerkers in de zorgsector niet inzetbaar.

Gemeten over de hele zorgsector kwam het verzuimpercentage in 2020 uit op 6,83 procent, tegen 6,14 procent in het jaar ervoor. Dat is het hoogste percentage sinds 2004. De cijfers zijn nog exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest.

07.30 - Artis neemt noodgedwongen afscheid van leeuwen

Artis neemt afscheid van zijn drie leeuwen, twee vrouwtjes en een mannetje, omdat de door de coronacrisis getroffen dierentuin geen geld heeft om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen. Dat meldt directeur Rembrandt Sutorius in een verklaring, na eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

De dieren verhuizen half februari naar een dierenpark in Zuid-Frankrijk. "Het was een moeilijke beslissing, want de leeuwen zijn een deel van de identiteit van Artis. Het is een prachtige groep dieren waar wij erg aan gehecht zijn", stelt Sutorius. "We openden onze deuren in 1838 en hebben hier leeuwen sinds 1839."

06.00 - 'Crisis mag van jeugd geen verloren generatie maken'

De overheid moet snel de problemen aanpakken waar jongeren in de coronacrisis tegenaan lopen. De tijd van praten is voorbij, vindt Jongeren Denktank Coronacrisis. Met die boodschap overhandigt het samenwerkingsverband van jongerenorganisaties donderdag het adviesrapport 'En nu.. daden!' aan premier Mark Rutte.

De coronacrisis treft de jeugd onevenredig hard, stelt de denktank waar ook de Sociaal-Economische Raad (SER) bij betrokken is. Jongeren dreigen bijvoorbeeld te vereenzamen, ze lopen studievertraging op of slagen er niet in om een baan te vinden. "Wij jongeren willen geen verloren generatie worden", benadrukt denktankvoorzitter Maurice Knijnenburg.

03.30 - Kamer debatteert over uitbreiding steunpakket

Opnieuw debatteert de Tweede Kamer donderdag met de betrokken ministers over de uitbreiding van het steunpakket voor onder meer ondernemers. Nu de lockdown langer duurt, heeft het kabinet opnieuw diep in de buidel getast. Maar de Kamer wil nog meer.

Partijen vragen het kabinet regelingen te verruimen voor kleinere ondernemers, zelfstandigen en een groep starters die toch buiten de boot valt. Zo werd al duidelijk dat veel partijen het voorstel van de VVD steunen om starters die eind 2019 zijn begonnen ook te compenseren.

00.00 - Nederland wil na coronacrisis dubbel zo lang thuiswerken

Werkend Nederland verwacht na de coronacrisis blijvend meer thuis te werken, meldt NRC. Wel willen werkenden het grootste deel van de week weer naar hun werkplek komen, in alle sectoren.

Gemiddeld verwachten Nederlanders na de coronacrisis acht uur per week vanuit huis te gaan werken, zo komt naar voren uit een enquête onder 3000 werkenden die het Centraal Planbureau (CPB) deze donderdag publiceert. Dat is ruim twee keer zoveel als voor de coronacrisis. De verschillen tussen sectoren zijn groot. Werkenden in de financiële en zakelijke dienstverlening verwachten straks het meest vanuit huis te blijven werken: twee dagen bij een fulltime werkweek. Dat is een ruim het dubbele van voor corona.

00.00 - De cijfers van woensdag

In Brabant werden woensdag 911 nieuwe coronabesmettingen geteld. Landelijk waren dat er 4774, zo meldde het RIVM. Dat waren er meer dan dinsdag, toen het RIVM volgens gecorrigeerde cijfers 3980 nieuwe besmettingen noteerde.

Er lagen woensdag 368 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 19 minder dan een dag eerder. Dit maakte het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) woensdag bekend.

