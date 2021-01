Coronanieuws: crisis zadelt Sligro op met verlies van tientallen miljoenen

De coronacrisis raakt groothandel Sligro. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Ziekteverzuim zorgsector fors omhoog in coronajaar 2020.

Er lagen woensdag 368 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Brabant telde woensdag 911 nieuwe besmettingen .

We willen ook na corona meer blijven thuiswerken, zo blijkt uit onderzoek.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

09.40 - Pfizer/BioNTech: ons vaccin werkt tegen nieuwe varianten

Pfizer en BioNTech zeggen dat hun vaccin ook werkt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten. "Kleine verschillen" die zijn waargenomen tijdens onderzoek hebben waarschijnlijk niet tot gevolg dat het vaccin veel minder effectief is, melden de bedrijven in een gezamenlijke verklaring.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech wordt sinds vorige maand gebruikt in de EU. Daar bestaat grote bezorgdheid over de nieuwe coronavarianten, die worden gezien als besmettelijker. Pfizer en BioNTech zeggen dat uit het onderzoek naar voren komt dat geen nieuw vaccin nodig is om nieuwe varianten van het virus te bestrijden.

09.30 - Parfumerieketen Douglas sluit zo'n 500 winkels in Europa, gevolgen Nederland onbekend

De Duitse parfumerieketen Douglas sluit rond de 500 van zijn circa 2400 winkels in Europa. Met name in Zuid-Europa gaat de keten snijden in het winkelbestand, maar het is volgens een woordvoerster niet uitgesloten dat ook in Nederland filialen verdwijnen. Het bedrijf maakt pas na het weekend bekend welke winkels gesloten worden. Eerst wil Douglas het eigen personeel inlichten.

09.15 - Crisis zadelt Sligro op met verlies van tientallen miljoenen

Groothandelsbedrijf Sligro heeft crisisjaar 2020 afgesloten met een verlies van 70 miljoen euro, meldt het in zijn handelsupdate. Door de crisis boekte de keten veel minder omzet. Daarnaast drukte de eerdere afschrijving op Belgische activiteiten van 60 miljoen euro op het resultaat. Zonder dat effect was sprake van een tekort van 14 miljoen euro.

Topman Koen Slippens legt uit dat de afzetmarkten van Sligro geraakt werden door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Naast de horeca gaat het dan ook om leveringen aan sportverenigingen, stadions, dagrecreatie, bedrijfscatering en evenementen. Zoals al bekend was, zakte de omzet daardoor met bijna een vijfde tot 1,9 miljard euro.

09.00 - 'Coronacrisis kost Nederland in twee jaar tijd 189.000 banen'

Door de coronacrisis verdwijnen er in Nederland in een periode van twee jaar waarschijnlijk zo'n 189.000 banen. Volgens berekeningen van uitkeringsinstantie UWV is vooral bij uitzendbureaus, in de horeca en in de industrie een grote afname van de werkgelegenheid te verwachten.

Uitgaande van de laatste ramingen het Centraal Planbureau (CPB) in november denkt het UWV dat het aantal banen in Nederland dit jaar uitkomt op bijna 10,6 miljoen. Daarmee zou de werkgelegenheid terugzakken tot het niveau van 2018.

08.00 - Ziekteverzuim zorgsector fors omhoog in coronajaar 2020

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in coronajaar 2020 sterk gestegen, meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. Het verzuim lag ruim 11 procent hoger dan in 2019. Gemeten over het hele jaar waren dagelijks gemiddeld 63.000 medewerkers in de zorgsector niet inzetbaar.

Gemeten over de hele zorgsector kwam het verzuimpercentage in 2020 uit op 6,83 procent, tegen 6,14 procent in het jaar ervoor. Dat is het hoogste percentage sinds 2004. De cijfers zijn nog exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest.

07.30 - Artis neemt noodgedwongen afscheid van leeuwen

Artis neemt afscheid van zijn drie leeuwen, twee leeuwinnen en een mannelijke leeuw, omdat de door de coronacrisis getroffen dierentuin geen geld heeft om een nieuw leeuwenverblijf te bouwen. Dat meldt directeur Rembrandt Sutorius in een verklaring, na eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

De dieren verhuizen half februari naar een dierenpark in Zuid-Frankrijk. "Het was een moeilijke beslissing, want de leeuwen zijn een deel van de identiteit van Artis. Het is een prachtige groep dieren waar wij erg aan gehecht zijn", stelt Sutorius. "We openden onze deuren in 1838 en hebben hier leeuwen sinds 1839."

06.00 - 'Crisis mag van jeugd geen verloren generatie maken'

De overheid moet snel de problemen aanpakken waar jongeren in de coronacrisis tegenaan lopen. De tijd van praten is voorbij, vindt Jongeren Denktank Coronacrisis. Met die boodschap overhandigt het samenwerkingsverband van jongerenorganisaties donderdag het adviesrapport 'En nu.. daden!' aan premier Mark Rutte.

De coronacrisis treft de jeugd onevenredig hard, stelt de denktank waar ook de Sociaal-Economische Raad (SER) bij betrokken is. Jongeren dreigen bijvoorbeeld te vereenzamen, ze lopen studievertraging op of slagen er niet in om een baan te vinden. "Wij jongeren willen geen verloren generatie worden", benadrukt denktankvoorzitter Maurice Knijnenburg.

03.30 - Kamer debatteert over uitbreiding steunpakket

Opnieuw debatteert de Tweede Kamer donderdag met de betrokken ministers over de uitbreiding van het steunpakket voor onder meer ondernemers. Nu de lockdown langer duurt, heeft het kabinet opnieuw diep in de buidel getast. Maar de Kamer wil nog meer.

Partijen vragen het kabinet regelingen te verruimen voor kleinere ondernemers, zelfstandigen en een groep starters die toch buiten de boot valt. Zo werd al duidelijk dat veel partijen het voorstel van de VVD steunen om starters die eind 2019 zijn begonnen ook te compenseren.

00.00 - Nederland wil na coronacrisis dubbel zo lang thuiswerken

Werkend Nederland verwacht na de coronacrisis blijvend meer thuis te werken dan voorheen, meldt NRC. Wel willen werkenden het grootste deel van de week weer naar hun werkplek komen, in alle sectoren.

Gemiddeld verwachten Nederlanders na de coronacrisis acht uur per week vanuit huis te gaan werken, zo komt naar voren uit een enquête onder 3000 werkenden die het Centraal Planbureau (CPB) deze donderdag publiceert. Dat is ruim twee keer zoveel als voor de coronacrisis. De verschillen tussen sectoren zijn groot. Werkenden in de financiële en zakelijke dienstverlening verwachten straks het meest vanuit huis te blijven werken: twee dagen bij een fulltime werkweek. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van voor corona.

00.00 - De cijfers van woensdag

In Brabant werden woensdag 911 nieuwe coronabesmettingen geteld. Landelijk waren dat er 4774, zo meldde het RIVM. Dat waren er meer dan dinsdag, toen het RIVM volgens gecorrigeerde cijfers 3980 nieuwe besmettingen noteerde.

Wachten op privacy instellingen...

Er lagen woensdag 368 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 19 minder dan een dag eerder. Dit maakte het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) woensdag bekend.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.