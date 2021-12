Coronanieuws: storing GGD: bellen niet mogelijk en wachttijden langer

Een coronatest in Eindhoven (archieffoto: Rogier van Son). vergroot

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: PvdA wil een speciale coronaminister en andere rol voor OMT.

Weekcijfers RIVM: aantal positieve tests zakt tot rond de 100.000.

Prikspijt woord van het jaar 2021. 10.30 - Kabinet breidt steunregelingen wat uit vanwege lockdown

Het demissionaire kabinet breidt de steunregelingen uit voor ondernemers, wegens de lockdown die zaterdag is aangekondigd. Werkgevers kunnen 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen in plaats van 80 procent, en bedrijven komen sneller in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

10.20 Van Dissel: omikron nu 10 tot 15 procent van de besmettingen De omikronvariant van het coronavirus maakt nu 10 tot 15 procent van de besmettingen uit in Nederland. Dat zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel is de omikronvariant "binnen enkele weken dominant" in Nederland.

10.00 Huisarts geeft bewoners kleine zorginstellingen boosterprik Huisartsen gaan bewoners van zorgboerderijen en kleine verpleeghuizen een boosterprik geven, melden het ministerie van Volksgezondheid en de Landelijke Huisartsen Vereniging. Die locaties hebben geen eigen arts of medische dienst die de mensen kan vaccineren. Tot nu toe gingen mobiele teams van de GGD'en langs bij zulke locaties. Niet elke huisarts hoeft mee te helpen, sommigen hebben daar geen ruimte voor. Huisartsen kunnen ook helpen op vaccinatielocaties. Het ministerie roept de huisartsen ook op om in te praten op ongevaccineerde 50-plussers in hun praktijk. "Vanwege de omikronvariant is dat heel belangrijk voor hun eigen gezondheid, die van anderen en het verminderen van de voortdurende druk op de zorg."

09.15 Storingen GGD: wachttijden locaties langer, bellen niet mogelijk Er is een landelijke storing bij het coronaregistratiesysteem van de GGD waardoor mensen die naar prik- en testlocaties komen langer moeten wachten tot alles geregeld is. Een woordvoerster van de GGD bevestigde een bericht van Rijnmond. Ook bij het callcenter blijkt inmiddels een storing. Afspraken maken voor tests en prikken kan alleen online. Het vaccineren en testen op de locaties gaat wel gewoon door en de gegevens worden door middel van een noodprocedure verwerkt in de systemen, soms met de hand. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat hun gegevens niet worden geregistreerd, aldus de zegsvrouw. Waar de storing door komt, wordt nog uitgezocht. Alles wordt in het werk gesteld om het probleem met CoronIT zo spoedig mogelijk te verhelpen.

05.38 Prikspijt woord van het jaar 2021 Het woord prikspijt is verkozen tot het woord van het jaar 2021. Van Dale omschrijft prikspijt als spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte. De term kreeg 82,2 procent van de stemmen. Veel van de vijftien genomineerde woorden dit jaar hadden te maken met de coronacrisis, zoals prikpolarisatie, vaccinatievoordringer, wappiegeluid en boosterprik.

04.25 PvdA wil een speciale coronaminister en andere rol voor OMT De aanpak van de coronapandemie moet radicaal op de schop, vindt de PvdA. Er moet een speciale coronaminister komen. Daarnaast moet de rol van het OMT anders, zo is te lezen in het AD. Volgens Kamerlid Attje Kuiken 'zitten we op een dood spoor, bijna twee jaar na de start van de crisis'. Ze noemt de persconferentie van zaterdag als voorbeeld ontluisterend. Iedereen mist volgens haar het perspectief.

03.30 RIVM meldt hoeveel mensen vorige week een boosterprik kregen De overheid wil snel veel mensen een boosterprik tegen het coronavirus geven. Hoe dat gaat, wordt dinsdag duidelijk. Dan meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook hoeveel mensen vorige week zo'n oppepprik hebben gekregen. Die moet de afweer tegen het coronavirus versterken, helemaal nu de omikronvariant zich snel verspreidt.

03.30 Weekcijfers RIVM: aantal positieve tests zakt tot rond de 100.000 Het aantal nieuwe coronagevallen blijft voorlopig dalen. Het weektotaal lijkt dinsdag onder de 100.000 positieve tests uit te komen, of net daarboven. Dat is het laagste aantal sinds begin november. Het aantal bevestigde besmettingen daalt voor de derde week op rij. Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het 116.477 meldingen van positieve tests had gekregen. In de zes dagen erna kwamen 85.508 besmettingen aan het licht. Dat zou een daling van zo'n 20 procent zijn.

03.30 Tweede Kamer terug van reces voor debat over lockdown De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het kerstreces om te debatteren over de lockdown die het kabinet afgelopen weekend afkondigde. Daarvoor praat RIVM-baas Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij over de opmars van de besmettelijkere omikronvariant. Het Outbreak Management Team (OMT), waar Van Dissel voorzitter van is, adviseerde het kabinet strenge maatregelen te nemen om de verspreiding van deze variant tegen te gaan.

03.30 Nederland gaat door grens van drie miljoen positieve tests In recordtempo zijn weer een miljoen mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Het totale aantal positieve testen stijgt dinsdag tot boven de drie miljoen, minder dan drie maanden nadat de grens van twee miljoen gevallen was gepasseerd. De teller stond maandag op 2.992.157 positieve tests sinds het begin van de epidemie.

