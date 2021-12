Coronanieuws: Viroloog Koopmans ziet doorgaan carnaval somber in

16.27

De vraag of carnaval dit jaar kan doorgaan, is wat betreft viroloog Marion Koopmans eigenlijk al beantwoord. Dat zegt ze tegen regiozender L1.

"Ik denk dat dat niet meer een vraag is", aldus Koopmans. In de periode dat carnaval komend jaar gevierd wordt, eind februari, gaan we volgens Koopmans "de piek van omikron zien. Dus ik zie het somber in." Volgens de viroloog blijft het coronavirus voorlopig nog wel bij ons. "Dus we moeten ook gaan zien van: hoe gaan we nu weer uit deze lockdown komen? En ook voor de volgende winter bedenken: misschien moeten we af en toe toch weer een beetje op de rem gaan staan."

In Brabant gaat de Carnavalsfederatie pas 14 januari bij elkaar zitten. “Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen”, zegt voorzitter Rob van de Laar. "De meeste optochten zullen niet doorgaan, maar dat komt ook omdat de meeste nu gestopt zijn met bouwen."